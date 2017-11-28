Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sớm ung thư buồng trứng, bạn cần lưu ý để phát hiện và điều trị kịp thời:

Ở phụ nữ, bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc ung thư buồng trứng , nhiều nhất là ở giai đoạn 20 - 50 tuổi. Song, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng vì dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Chình vì vậy, bệnh khi được phát hiện thường ở giai đoạn muộn và rất khó điều trị.

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn có sự thay đổi bất thường như những cơn đau bụng kinh bỗng trở nên nghiêm trọng hơn, kinh nguyệt không đều, rong kinh… thì tuyệt đối không được chủ quan. Chúng có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Đau khi "yêu"

Đau khi “yêu” có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang mắc ung thư buồng trứng. Nguyên nhân là do khối u có thể gây áp lực lên vùng chậu, gây đau trong quá trình quan hệ.

Đau bụng dưới hoặc vùng chậu

Cơn đau vùng bụng dưới hoặc xương chậu là dấu hiệu nguy hiểm, bạn không nên chủ quan vì rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Những cơn đau này thường xuất hiện một cách đột ngột và ngày càng nặng hơn.

Cảm giác no sớm

Nếu chế độ ăn uống không thay đổi nhưng bạn thường xuyên có cảm giác no sớm khi ăn thì đây là một trong 4 triệu chứng đáng chú ý và phổ biến nhất của bệnh ung thư buồng trứng.

Nôn ói

Khi ung thư buồng trứng tiến triển có thể dẫn đến tắc nghẽn ruột, gây đau bụng, nôn ói. Chính vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng nôn ói kèm theo một số triệu chứng như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi thì nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

Giảm cân đột ngột

Đây là triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Nếu cân nặng của bạn giảm đột ngột mặc dù bạn không hề ăn kiêng hay tập thể dục thì nên nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.