Cân nặng tăng ‘chóng mặt’ sau Tết sẽ chẳng còn là nỗi lo nhờ loại nước uống giảm cân siêu nhanh này

Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt hay luyện tập với cường độ cao, bạn hãy thử bổ sung những thức uống này để đảm bảo sức khỏe đồng thời giúp loại bỏ mỡ thừa một cách tự nhiên nhất.

Những món ăn ngọt, đầy dầu mỡ hay đồ uống có ga trong những ngày Tết dễ khiến bạn tăng cân, thân hình cũng trở nên kém thon gọn hơn. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thử giảm cân bằng những loại nước uống làm từ thực phẩm thiên nhiên. Đây chính là phương pháp giữ dáng an toàn, nhanh chóng mà chị em không thể bỏ qua.

Đây là loại nước uống giảm cân bạn nên uống vào mỗi sáng, nó vừa có khả năng thanh lọc cơ thể, vừa giúp đào thải mỡ thừa tích tụ nhanh chóng, đồng thời giúp cải thiện làn da thêm trắng hồng, mịn màng.

Dưới đây là những loại nước uống giảm cân nhanh bạn có thể tự chế biến tại nhà để sử dụng:

Cách làm loại nước uống này rất đơn giản - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- 2 củ sả

- 1 quả chanh

- Mật ong

- 2 lít nước

Cách làm:

Sả sau khi mua về đem rửa sạch với nước, bỏ bớt những lá già bên ngoài rồi đập dập phần thân sả. Sau đó cắt thành từng khúc dài khoảng 3-5cm.

Bắc nồi lên bếp, cho 300-500ml nước lọc vào đun cùng sả. Đợi nước sôi thì hạ lửa nhỏ, đun liu riu khoảng 5 phút thì tắt bếp. Đợi nước sả nguội bớt thì cho chanh và mật ong vào khuấy đều là có thể dùng được.

Giảm mỡ bụng cực nhanh với nước uống chanh và cam

Nước uống giảm cân chanh và cam rất dễ chế biến tại nhà và giúp loại bỏ mỡ thừa vùng eo hiệu quả. Thường xuyên dùng loại nước này mỗi ngày 3 lần, trước bữa ăn khoảng 1 tiếng sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và vòng eo phẳng lì.

Loại nước uống này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- 4 quả chanh

- 1 quả cam

- 3 thìa mật ong

- 500ml nước lọc

Cách làm:

Cam và chanh rửa sơ với nước, gọt bỏ vỏ rồi cho vào nồi đun với 500ml nước trong khoảng 20 phút. Sau đó thêm vào 3 thìa cà phê mật ong rồi tiếp tục đun 10 phút nữa thì tắt bếp.

Đợi hỗn hợp nước nguội thì lọc bỏ bã, dùng nước này uống trong ngày.

Nước táo, quế và bạc hà giảm cảm giác thèm ăn

Đây là loại thức uống giúp quá trình giảm cân của chị em trở nên dễ dàng hơn nhờ tác dụng giảm cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong táo còn giúp hỗ trợ giảm cân, làm sáng mịn da.

Không chỉ giúp giảm cân, loại nước này còn giúp làm đẹp da nữa đấy! - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 1 quả táo

- 2 thanh quế

- 5 lá bạc hà

- 2 lít nước

Cách làm:

Táo rửa sạch, để nguyên vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng. Bạc hà rửa sạch với nước. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm táo, quế, bạc hà, nước cốt chanh và nước lọc vào hũ thủy tinh. Sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 4-5 tiếng là có thể lấy ra sử dụng. Uống nước này thay nước lọc trong ngày sẽ giúp giảm mỡ thừa hiệu quả.

Trên đây là những loại nước uống giảm cân nhanh tại nhà chị em có thể áp dụng ngay từ hôm nay để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.