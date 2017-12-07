Cam tốt thật đấy nhưng cứ ăn kiểu này thì chẳng khác nào tự đầu độc chính mình

Chuyên gia nói gì 07/12/2017 14:24

Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cam mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu dùng cam sai cách thì rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cam là loại quả được nhiều người ưa chuộng vì thơm ngon và bổ dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Thế nhưng dù mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng nếu dùng cam sai cách sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây bệnh bướu cổ…

Những sai lầm khi ăn cam bạn nên tránh

Dùng cam trước và sau khi uống sữa

Cam chứa hàm lượng cao axit tartaric và vitamin C. Đây là những chất dễ phản ứng với protein có trong sữa tạo thành hợp chất gây hại cho hệ tiêu hóa. Sử dụng cam theo cách này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây chướng bụng, tiêu chảy…

Cam tốt thật đấy nhưng cứ ăn kiểu này thì chẳng khác nào tự đầu độc chính mình - Ảnh 1
Không nên dùng cam gần thời điểm uống sữa - Ảnh: Internet

Ăn cam và củ cải cùng nhau

Khi kết hợp cam với củ cải, hợp chất flavonoid có trong cam sẽ bị phân hủy và biến đổi thành axit hydroxy và acid ferulic. Đây là hai hợp chất gây ức chế axit thioxianic về tuyến giáp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ.

Ăn cam ngay sau bữa ăn

Sau bữa ăn, dạ dạy thường phải hoạt động hết công suất để tiêu hóa thức ăn. Nếu ăn hoặc uống cam vào thời điểm này sẽ tạo áp lực lên thành dạ dày, gây tức bụng, khó chịu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Cam tốt thật đấy nhưng cứ ăn kiểu này thì chẳng khác nào tự đầu độc chính mình - Ảnh 2
Uống cam ngay sau khi ăn no sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Uống nước cam khi dùng thuốc kháng sinh

Hàm lượng axit có trong cam sẽ làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc kháng sinh, làm giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc.

Nước cam cũng có thể làm giảm khả năng hấp thụ thuốc của cơ thể. Chính vì vậy, việc sử dụng cam khi đang dùng thuốc kháng sinh sẽ khiến bệnh kéo dài, gây ảnh hưởng sức khỏe.

Ăn cam trước khi đánh răng

Ăn cam trước khi đánh răng sẽ khiến lượng axit có trong tép cam bám lên bề mặt men răng, dưới tác động chà xát của bàn chải có thể khiến men răng của bạn bị tổn thương.

Sau khi ăn hoặc uống nước cam, bạn nên súc miệng với nước lọc để loại bỏ lượng axit bám trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng.

Cam tốt thật đấy nhưng cứ ăn kiểu này thì chẳng khác nào tự đầu độc chính mình - Ảnh 3
Uống cam trước khi đánh răng sẽ gây hại men răng - Ảnh: Internet

Người bị viêm loét dạ dày không nên sử dụng cam

Nếu đang bị viêm loét dạ dày hoặc gặp các vấn đề liên quan đến đường ruột thì bạn không nên ăn hoặc uống nước cam. Nguyên nhân là vì cam chứa nhiều chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm trầm trọng thêm chứng viêm loét.

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