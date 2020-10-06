Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh về đường ruột, đường tiêu hóa. Nhẹ thì trướng bụng, khó tiêu, sau đó là viêm đau dạ dày, nặng hơn nữa có thể là các căn bệnh nguy hiểm, thậm chí ung thư dạ dày.

Đối với việc dưỡng sinh và chăm sóc dạ dày, đường ruột, chúng ta hãy cùng điểm qua một số vấn đề dạ dày và đường ruột sợ nhất mà mỗi người cần biết sớm để tránh.

Trong cuộc sống, nhiều người bị khó chịu hoặc xuất hiện các vấn đề về đường tiêu hóa, điều này liên quan nhiều đến thói quen ăn uống không điều độ, cách ăn sai, ăn uống thiếu chất trong thời gian lâu dài.

1, Sợ lạnh

Theo quan niệm Đông y, thức ăn quá lạnh, quá nóng được so sánh như quả cầu lửa hoặc quả cầu băng, sau khi ăn xong sẽ gây ra phản ứng căng thẳng, co thắt trong dạ dày và làm cho hoạt động tiêu hóa vốn rất nhẹ nhàng trở nên náo động, ồn ào bất thường.

Dạ dày ưa nhiệt độ ấm áp, vì vậy nhiệt độ của bữa ăn và súp nên được giữ ở mức khoảng 37 ℃ càng tốt. "Lạnh" ở đây không chỉ bao gồm thức ăn có chứa trong tủ lạnh với nhiệt độ thấp, mà còn bao gồm các thuộc tính của thực phẩm (thực phẩm tính hàn theo quan niệm của Đông y). Do vậy, những người bị đau bụng ăn đồ lạnh càng ít càng tốt.

Bên cạnh đó, việc giữ ấm dạ dày và đường ruột là phần quan trọng nhất, vì để lạnh lâu trong bụng có thể gây co thắt dạ dày hoặc các vấn đề tồi tệ hơn.

2, Sợ thịt cá muối (kiểu Trung Quốc)

Có thể bạn chưa biết, tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày của cư dân miền bắc Trung Quốc cao hơn nhiều so với miền nam Trung Quốc, một trong những lý do quan trọng nhất là họ thường ăn thịt muối xông khói và cá muối (kiểu Trung Quốc).

Đồ muối chế biến kiểu truyền thống TQ chứa nhiều nitrit và amin bậc hai, có thể tổng hợp hợp chất nitrosamine dưới độ chua thích hợp trong dạ dày hoặc tác động của vi khuẩn, có nguy cơ gây ra ung thư ở một số trường hợp.

Cá hun khói, thịt xông khói kiểu Trung Quốc chứa nhiều chất gây ung thư, chẳng hạn như 3-4 benzopyrene và Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs).

Thực phẩm chiên, nướng, cháy và dầu ăn ở nhiệt độ cao tái sử dụng cũng chứa các chất gây ung thư như vậy và nên được tiêu thụ ít hơn.

Trong các món dưa muối kiểu Trung Quốc thường để lâu ngày, nhiều muối, có thể chứa các chất độc hại, có thể gây kích ứng, đồng thời có thể khiến vi khuẩn tích tụ trong dạ dày và ruột, gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa, nên tỷ lệ mắc bệnh ung thư hiện nay rất cao thường liên quan đến lối sống và chế độ ăn uống.

3, Sợ rượu

Axit dạ dày chỉ có thể được tiết ra khi có kích thích tương ứng, nhưng bất kỳ kích thích quá mức nào cũng sẽ gây tổn thương cho dạ dày.

Do vậy, chế độ ăn cần ít dầu mỡ, ăn nhiều rau quả tươi, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin A, E và vitamin B, tăng cường ăn đạm một cách hợp lý để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Đồng thời, bạn nên kiểm soát việc uống trà mạnh (trà đậm đặc), cà phê, rượu và các thức ăn gây kích thích.

Tốt hơn hết lúc bình thường nên uống ít rượu bia để không gây kích ứng lớn cho dạ dày và các bệnh về đường tiêu hóa. Thay vào đó, lời khuyên là bạn nên ăn nhiều rau quả tươi và uống nhiều nước hơn.Ba thói quen ăn uống không tốt cho dạ dày và ruột được giới thiệu ở trên, không biết các bạn có hiểu biết về những lời khuyến cáo nhỏ này không. Các vấn đề về dạ dày và ruột là vấn đề thường gặp. Vì vậy, để bảo vệ nó, bạn phải chú ý thói quen ăn uống và tránh đồ ăn lạnh.