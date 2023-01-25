Mật ong kỵ gì? Đừng "dại" mà kết hợp mật ong với 6 nguyên liệu này kẻo hại sức khỏe

Chọn thực phẩm 25/01/2023 07:44

Khi kết hợp với 6 loại nguyên liệu dưới đây, thay vì tốt cho sức khỏe thì mật ong lại "phản tác dụng" trở thành nguyên nhân gây ngộ độc.

Mật ong không nên dùng chung với đậu phụ

Mật ong và đậu phụ là hai thực phẩm quen thuộc, có lợi cho sức khỏe nếu dùng riêng biệt. Khi kết hợp hai thứ này với nhau, chúng sẽ gây ra các tác động tiêu cực với sức khỏe. Nguyên nhân là do các khoáng chất, protein thực vật và axit hữu cơ trong đậu phụ gặp enzyme trong mật ong sẽ tạo ra các phản ứng sinh hóa không tốt, gây ảnh hưởng tới cơ thể.

Mật ong kỵ gì? Đừng 'dại' mà kết hợp mật ong với 6 nguyên liệu này kẻo hại sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắn dây

Sắn dây là một loại bột uống rất mát cho cơ thể. Do củ sắn dây được coi là một trong những loại củ có giá trị lớn nhất, vừa ăn được lại vừa có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Nhưng uống mật ong với bột sắn dây cực kì nguy hiểm, có thể gây hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Hành, hành tây

Axit hữu cơ, men có trong mật ong gặp phải hành có chứa axit amin sẽ gây phản ứng sinh hóa bất lợi cho cơ thể, nặng hơn có thể sản sinh chất độc, gây kích thích ruột khiến người dùng bị tiêu chảy. 

Mật ong kị với hành tây, nếu ăn kèm sẽ khiến cho axit hữu cơ, enzyme trong mật ong gặp axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây, nảy sinh phản ứng hóa học có hại, hoặc sản sinh chất có độc, dễ khiến kích thích dạ dày, tiêu chảy hoặc ngộ độc. 

Mật ong kỵ gì? Đừng 'dại' mà kết hợp mật ong với 6 nguyên liệu này kẻo hại sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước sôi

Mật ong có chứa nhiều enzyme, vitamin và các khoáng chất. Nếu sử dụng nước sôi để pha mật ong, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, làm thay đổi mùi vị và màu sắc. Bạn chỉ nên dùng nước 35 độ C để pha mật ong.

Hẹ

Theo dân gian, dùng hẹ và mật ong hấp lên lấy nước uống là cách trị ho cho an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Cách này chỉ có tác dụng nếu trẻ có hệ tiêu hóa ổn định. Hẹ chứa nhiều vitamin C, khi kết hợp với mật ong có thể gây ra tiêu chảy.

Cá chép

Kết hợp cá chép với mật ong rất kỵ, nếu ăn kèm có thể ngộ độc ngay. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc.

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