Mách nhỏ cho bạn 4 lợi ích khi ăn gừng trong mùa nắng nóng không phải ai cũng biết

Chọn thực phẩm 13/06/2023 17:06

Đối với những người sống ở các khu vực có nhiệt độ cao và nắng nóng, việc tìm kiếm những loại thực phẩm giúp giải nhiệt và tăng cường sức khỏe là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 4 lợi ích khi ăn gừng vào mùa hè nắng nóng.

Thông thường, chúng ta thường nghĩ mùa Hè nóng ăn gừng càng gia tăng cảm giác nóng bức. Tuy nhiên ăn gừng vào mùa Hè còn tốt hơn mùa Đông. Bởi vào mùa nè, năng lượng dương của cơ thể thoát ra bên ngoài, bên trong thiếu hụt, dẫn đến tình trạng thiếu dương khí. Cho nên việc lựa chọn một số thực phẩm có tính ấm để cân bằng dương khí trong cơ thể là rất quan trọng.

Ngoài ra,  mùa hè, cảm giác thèm ăn của bạn sẽ giảm. Khi cơ thể không được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, bạn rất dễ bị ốm. Chất Gingerol trong gừng có thể kích thích dây thần kinh vị giác của lưỡi, tác dụng khai vị, bổ tỳ, tăng cảm giác thèm ăn.

Vì vậy, gừng là một lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè. Ngoài khả năng giúp giảm đau, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch, gừng còn có rất nhiều lợi ích khi sử dụng trong thực phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 lợi ích khi ăn gừng vào mùa hè nắng nóng.

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Ăn gừng vào mùa hè mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, khi mùa hè đến, vi khuẩn, vi rút có xu hướng sinh sôi với số lượng lớn, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống rất dễ mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính.

Nếu các triệu chứng không đặc biệt nghiêm trọng, bạn có thể ăn một ít gừng với liều lượng thích hợp, bởi vì các thành phần đặc biệt chứa trong gừng có tác dụng ức chế sự sinh sản của nấm.

Phòng ngừa cảm lạnh

Do thời tiết mùa hè nóng nực, mọi người có xu hướng thích ăn đồ lạnh, ngồi điều hòa để làm mát người. Ăn nhiều đồ lạnh dẫn đến tỳ vị hư hàn. Gừng có tác dụng ôn trung tán hàn, giảm đau, bảo vệ tốt cho dạ dày.

Giúp giải độc, diệt khuẩn

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Ăn gừng vào mùa hè là 'lấy độc trị độc', càng ăn càng khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Mùa nóng, nhiều người thích ăn đồ lạnh, một số thực phẩm loại này bị nhiễm vi khuẩn từ bên ngoài khi ăn vào sẽ gây khó chịu, có thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy… Và tinh dầu có trong gừng tươi chính là được dùng để phát huy tác dụng giải độc, diệt khuẩn.

Ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Càng lớn tuổi, xác suất xơ cứng động mạch sẽ tăng dần, đặc biệt là vào mùa hè, khi chúng ta ra nhiều mồ hôi, nếu không bổ sung nước kịp thời, máu sẽ đặc lại, tắc nghẽn lưu thông.

Vào thời điểm này, ăn một ít gừng có thể ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra, bởi vì thực tiễn các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hoạt chất có trong chiết xuất gừng có thể ngăn ngừa sự kết tập tiểu cầu và giảm hàm lượng lipoprotein mật độ thấp, chất béo trung tính và cholesterol trong máu, do đó đạt được tác dụng phòng xơ cứng động mạch.

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Có nhiều người cho rằng thói quen ăn uống và sử dụng thực phẩm không lành mạnh chỉ có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng chúng cũng có thể gây tổn thương đến gan, dẫn đến các bệnh liên quan đến gan, thậm chí là ung thư gan.

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