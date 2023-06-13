Gan là một nhà máy có những chức năng chuyển hoá, tổng hợp và giải độc cho cơ thể. Thức ăn được hấp thu và chuyển qua gan để loại bỏ những tác nhân gây hại. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn những thức ăn gây hại làm tăng gánh nặng cho gan. Lâu dần sẽ gây ra những tổn hại thầm lặng cho gan. Do đó, thói quen ăn uống không lành mạnh sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

Gan là một tạng có rất nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp cơ thể phát triển tốt mà còn rất tốt cho gan. Ngược lại nếu thường xuyên thu nạp những thức ăn hại gan thì chức năng gan sẽ bị suy giảm.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng biết được những thực phẩm nào gây hại đến gan của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 loại thực phẩm không ngờ tới nhưng lại có thể gây tổn thương cho gan của chúng ta. Hãy cùng theo dõi để bảo vệ sức khỏe gan và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Măng tươi tuy rất thơm ngon nhưng nếu chế biến không đúng cách sẽ là thuốc độc cho gan của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Măng tươi tuy ngon và chế biến được nhiều món ăn, tuy nhiên lại khá độc vì măng tươi chứa hàm lượng cyanide rất cao. Vì thế trước khi ăn, măng bắt buộc phải ngâm và luộc qua để loại bỏ các chất không có lợi.

Gan là bộ phận quan trọng của cơ thể, vì thế để bảo vệ lá gan hãy cố gắng duy trì một chế độ ăn lành mạnh và tránh xa những thực phẩm kể trên.

Dầu ăn để lâu

Một số gia đình thường thích mua khá nhiều dầu ăn để tích trữ sẵn trong nhà. Đặc biệt, có nhiều nhà còn đổ dầu thừa sau khi chiên rán ra bát để dùng tiếp thêm nhiều ngày sau đó. Điều này nghe chừng có vẻ tiết kiệm nhưng lại dễ làm tế bào ung thư có cơ hội sản sinh.

Dầu ăn khi để lâu sẽ bị kết tủa, thậm chí là biến chất, bốc mùi khó chịu. Một khi dầu ăn đã bị biến chất thì độc tố aflatoxin sẽ có cơ hội sinh sôi. Nếu gia đình bạn thường xuyên ăn phải loại dầu ăn này thì độc tố aflatoxin sẽ xâm nhập vào cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

Thực phẩm giàu nitrit

Chủ yếu bao gồm kim chi, dưa cải chua, thức ăn thừa hư hỏng, thịt muối, cá muối... Những thực phẩm này chứa nhiều nitrat, sau khi tiêu thụ một lượng lớn, vi khuẩn đường ruột có thể khử nitrat thành nitrit, tổng hợp thành nitrosamine - chất hóa học mạnh gây ung thư, đặc biệt là ung thư gan.

Thịt muối, cá muối, rau muối đều là những món ăn quen thuộc, nhưng ít ai biết được những tác hại của nó mang lại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, khi ăn rau quả, trước hết bạn nên chú ý giữ cho chúng được tươi, tránh để chúng bị thối rữa. Không nên ăn các loại rau muối chua với số lượng lớn, cũng như không nên ăn quá sớm. Vì vi khuẩn khử nitrat trong rau thành nitrit có hại trong vòng một tuần, hàm lượng nitrit sẽ giảm dần sau một tuần do sự phân hủy và phá hủy của axit axetic và axit lactic, vì vậy dưa cải muối chua tốt nhất nên để trong nửa tháng rồi mới bắt đầu ăn.

Các loại thức ăn nhanh hay thức ăn đóng hộp

Hiện nay, do cuộc sống quá bận rộn nên nhiều người thường chọn thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đây là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Phần lớn những loại thức ăn này sẽ có chứa nhiều chất bảo quản, có thể gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, nếu ăn thường xuyên, những chất bảo quản độc hại sẽ có nguy cơ tích tụ lại trong cơ thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là sức khỏe gan và thận. Ngoài ra, các loại thức ăn nhanh cũng có chứa nhiều đường, muối, chất béo, dầu mỡ,… không tốt cho gan của bạn.