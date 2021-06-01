Cơ thể bạn thường xuyên xuất hiện những triệu chứng như mụn nhọt, táo bón, đau đầu, hôi miệng... Đây là những dấu hiệu thông báo chất độc đang tồn đọng trong cơ thể. Để giải quyết tình trạng này, ngoài việc uống đủ nước thì việc ăn trái cây cũng góp phần giải độc cho cơ thể. Nhưng lựa chọn loại trái cây nào tốt thận, giúp thận loại bỏ độc tố, Phụ nữ và Gia đình sẽ mách bạn 7 loại quả tốt sau đây.

Vì vậy, nếu có điều kiện, mỗi ngày nên ăn 15 quả nho hoặc mỗi tuần bạn nên ăn nho một lần để làm sạch cơ thể.

Nho có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể, giúp thận quét đi lượng độc tố có hại, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu. Lượng nước, kali cao (có tác dụng lợi tiểu), giàu chất xơ (thúc đẩy quá trình tiêu hóa) làm tăng khả năng thải độc của loại quả giàu dinh dưỡng này. Ngoài ra, ăn nho còn hạn chế được sỏi thận và suy thận.

Nho có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể, giúp gan và thận quét đi lượng độc tố có hại - Ảnh: Internet

2. Dưa hấu:

Dưa hấu rất được ưa chuộng trong các gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhưng ít ai biết, dưa hấu cũng rất có lợi cho thận.

Các chuyên gia ví dưa hấu như rây lọc độc tố tích tụ trong cơ thể. Nhờ đó, bảo vệ thận tránh các nguy cơ làm việc quá tải, đồng thời dưa hấu cũng cải thiện chức năng của bộ phận này.

Ít ai biết công dụng của việc ăn dưa hấu thường xuyên cũng giúp lọc được các chất độc tích tụ trong cơ thể - Ảnh: Internet

3. Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều loại axit hữu cơ, có thể làm sạch dạ dày, đường ruột, khỏe gan. Dâu tây chứa hàm lượng cao acid ellagic và anthocyanin, lại rất giàu vitamin C và chất xơ. Hoạt chất acid ellagic giúp chống ung thư bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị phá hủy và đẩy nhanh sự lão hóa của tế bào ung thư.

Dâu tây còn giúp phòng ngừa chứng suy thận hay các bệnh nan y liên quan đến thận.

Dâu tây còn giúp phòng ngừa chứng suy thận hay các bệnh nan y liên quan đến thận - Ảnh: Internet

4. Táo

Táo hỗ trợ bài trừ độc tố, có thể tránh cho thức ăn không tiêu được ở đường tiêu hóa. Ăn táo có tác dụng kích thích sản xuất chất đề kháng và bạch huyết cầu cho cơ thể, nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Ăn táo thường xuyên giúp cải thiện chức năng thận. Hàm lượng pectin trong loại quả này, còn làm giảm tổn thương rất tốt.

Đặc biệt, táo xanh còn giàu chất chống viêm cùng các chất chống oxy hoá - Ảnh: Internet

5. Dứa:

Một trong những loại trái cây nên ăn nhiều để tốt cho thận là dứa. Dứa là loại quả nhiều nước, giàu khoáng chất. Ngoài ra, dứa còn có khả năng làm sạch thận, kháng khuẩn, chống viêm, giúp các tổn thương nhanh lành.

Đây là lý do giúp dứa được các chuyên gia đề cử là loại thực phẩm hàng đầu cho những ai bị bệnh thận.

Dứa là một trong những loại trái cây nên ăn nhiều để tốt cho thận - Ảnh: Internet

6. Đu đủ:

Trong đu đủ, hàm lượng vitamin C cao đến 224%, vitamin A, magiê, kali cùng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống lại các dấu hiệu lão hóa, mang đến làn da thanh khiết. Loại quả này giúp giải nhiệt, lại bổ thận.

Đu đủ có hàm lượng vitamin C cao đến 224%, vitamin A, magiê, kali cùng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống lại các dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

7. Cam, quýt, bưởi:

Cam, quýt là những loại trái cây hỗ trợ gan loại bỏ độc tốc rất tốt, hơn nữa lại chứa các chất chống oxy hóa, thổi bay kí sinh trùng nên giúp da dẻ lúc nào cũng mịn màng, đủ ẩm.

Bưởi không những hỗ trợ chúng ta giảm cân mà còn kích thích sản xuất enzyme giải độc cơ thể. Em ấy sẽ đào thải hết các chất có khả năng hạn chế nguy cơ mắc sỏi thận và giảm thiểu nguy cơ ung thư, trả lại làn da khỏe khoắn.

Cam, quýt , bưởi hỗ trợ gan loại bỏ độc tố, hơn nữa lại chứa các chất chống oxy hóa, giúp da dẻ mịn màng, đủ ẩm - Ảnh: Sưu tầm

Trên đây là một số loại trái cây mà các bà nội trợ nên mua về cho gia đình ăn hằng ngày, vừa giải nhiệt, bổ thận, lại tốt cho sức khoẻ. Hầu hết đây đều là những loại trái cây dễ ăn, mát mẻ cho cơ thể mà cũng không quá khó để mua. Nhưng lưu ý, người dùng nên ăn với 1 lượng vừa phải, vừa đủ, không nên ăn quá nhiều tránh lợi bất cập hại.