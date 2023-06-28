Không chỉ hấp dẫn bởi mùi vị thơm ngon, thứ hạt này còn khiến nhiều người mê mẩn bởi đem lại loạt công dụng "thần kì" với sức khỏe mà giá cả vô cùng "hợp ví"

Bề ngoài của hạt có màu trắng tự nhiên, da trơn láng và có vị ngọt bùi và giòn sần sật. Hạt đác có chứa rất nhiều thành phần khoáng chất tốt cho cơ thể. Đồng thời, chúng được dùng khá nhiều để làm các món ăn thanh mát cho giới trẻ như sữa chua hạt đác, chè hạt đác, hạt đác rim đường,...

Dành cho các bạn chưa biết, hạt đác được thu hoạch từ cây đác hay còn một tên gọi khác là cây báng. Nó sinh sống ở các vùng rừng sâu của Nha Trang. Để có trái, cây đác phải cần đến 10 năm. Và kể từ lúc có hoa đến khi thu hoạch cũng cần đến 3 năm. Tuy nhiên, sau đó cây đác sẽ không có khả năng ra trái nữa cho đến khi chết.

- Khác với hạt thốt nốt có mùi hương đặc trưng, hạt đác hoàn toàn không có mùi nhé bạn!

Nếu không để ý kỹ, nhiều người thường xuyên bị nhầm giữa hạt đác với hạt thốt nốt. Để bạn có thể phân biệt được chúng thì dưới đây sẽ là một số đặc điểm khác nhau giữa chúng mà bạn nên chú ý tới:

- Nếu nhìn một cách kỹ càng hơn thì bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa màu sắc của chúng. Trong khi hạt thốt nốt thì có màu trắng khá trong thì hạt đác lại có màu trắng đục mịn.

- Thịt hạt: Hạt thốt nốt có phần thịt hạt rất mềm dẻo, và phần ruột bên trong của hạt thốt nốt là ruột rỗng. Trong khi đó thì thịt của hạt đác dày và cứng, đặc ruột và khi nhai thì khá giòn dai.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của hạt đác đối với sức khỏe

Cung cấp năng lượng

Nhắc đến những lợi ích của hạt đác đối với sức khỏe, không thể bỏ qua tác dụng cung cấp năng lượng dồi dào của loại hạt này đối với cơ thể.

Hạt đác giàu năng lượng cùng với nguồn vitamin và khoáng chất lớn. Chúng cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động. Bên cạnh đó, các khoáng chất và vitamin có trong hạt đác còn có tác dụng phục hồi cơ thể, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ngăn ngừa loãng xương

Theo nghiên cứu, trong 100g hạt đác tươi có chứa tới 91mg canxi. Do đó, chúng có tác dụng ngăn ngừa loãng xương rất tốt. Hạt đác lành mạnh đối với tất cả mọi người. Với người già, ăn hạt đác thường xuyên giúp ngăn ngừa chứng loãng xương, các bệnh liên quan đến thiếu hụt canxi. Trẻ nhỏ ăn hạt đác giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ tăng chiều cao cho bé.

Hạt đác còn chứa carbohydrate, hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, viêm khớp. Bạn nên bổ sung hạt đác thường xuyên cho cả gia đình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hạt đác là loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa. Hạt đác có chứa chất xơ và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Hơn thế nữa, chúng chứa các chất chống oxy hóa, ngăn ngừa và chữa lành các tổn thương có trong hệ tiêu hóa. Nhờ vậy, hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Các chất dinh dưỡng có trong hạt đác cũng rất dễ hấp thụ. Hệ tiêu hóa không phải làm việc quá nhiều để có thể tiêu hóa được hạt đác.

Hạt đác giúp điều hòa huyết áp

Những người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, béo phì có thể sử dụng hạt đác như một loại thực phẩm hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh. Hạt đác có hàm lượng kali và axit lauric cao. Những chất này có tác dụng cân bằng huyết áp, duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Ngoài ra, hạt đác cũng có chứa ít đường và giàu chất xơ. Khi vào cơ thể, chúng được tiêu hóa từ từ, không làm tăng lượng đường huyết trong máu đột ngột. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt đác có tác dụng giảm cân, làm đẹp

Đối với chị em phụ nữ, lợi ích của hạt đác đối với sức khỏe được chị em quan tâm nhất là tác dụng giảm cân và làm đẹp.

Theo nghiên cứu, trong hạt đác có chứa chất điện phân tự nhiên lớn. Do đó, không chỉ có công dụng giải khát, chúng còn giúp thúc đẩy nhanh tốc độ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Quá trình đốt cháy năng lượng và mỡ thừa được thúc đẩy.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có trong hạt đác giúp tăng cường cảm giác no lâu, kiểm soát cơn thèm ăn. Các loại vitamin, chất chống oxy hóa có tác dụng làm trắng, mịn da. Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nám, nếp nhăn, giúp da được căng mịn, tươi trẻ.

Cách chế biến hạt đác

Hạt đác tươi sau khi mua về phải ngâm nước, rửa sạch để loại bỏ phần nhớt. Sau đó luộc qua với nước rồi để ráo. Cứ 1kg đác tươi ướp với khoảng 300gam đường và hoa quả tuỳ thích. Sau 30 – 60 phút thì đem rim trên bếp với lửa nhỏ đến khi cạn nước, hạt đác hơi săn lại.

Nếu không có thời gian có thể cho đường và hoa quả vào rim luôn. Đác thường được rim cùng dứa, chanh leo, dâu tằm, lá nếp, trà xanh,… Rim xong để nguội cho vào tủ lạnh bảo quản. Đác rim có thể dùng kèm với sữa chua, chè hoặc ăn không cũng rất ngon.