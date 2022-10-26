Gan sợ nhất 3 loại thực phẩm màu trắng: tuổi thọ giảm sút, tổn thương gan lâu dài, khó hấp thụ canxi

Chọn thực phẩm 26/10/2022 18:14

3 loại thực phẩm quen thuộc này nếu bạn ăn chúng vô tội vạ, không đúng liều lượng có thể khiến cho sức khỏe của bạn giảm sút, nhất và gan và thận.

Muối

Người Việt có xu hướng ăn mặn hơn so với khuyến cáo của các tổ chức y khoa thế giới. Ăn mặn lâu ngày, vị giác bị kích thích, nếu giảm muối đồng loạt với tất cả các món ăn sẽ tạo cảm giác nhạt nhẽo, không ngon miệng.

Tuy nhiên, việc giảm muối trong chế độ ăn uống hàng ngày là điều cần thiết. Ăn quá nhiều muối dễ gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tăng gánh nặng chuyển hóa ở gan.

Gan cũng có vai trò chuyển hóa muối vào bài tiết và thải qua nước tiểu. Ăn nhiều muối trong thời gian dài, chức năng gan sẽ suy giảm, hơn nữa nó cũng thúc đẩy việc đào thải canxi ra khỏi cơ thể.

Gan sợ nhất 3 loại thực phẩm màu trắng: tuổi thọ giảm sút, tổn thương gan lâu dài, khó hấp thụ canxi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, suy thận.

Vì vậy, chúng ta nên chú ý đảm bảo lượng muối ăn mỗi ngày không vượt quá 6 gram như các chuyên gia khuyến cáo.

Mỡ lợn

So với dầu đậu nành thì các món chiên xào từ mỡ lợn được nhiều người yêu thích hơn cả. Bởi nó có thể mang lại hương vị độc đáo và dễ khiến nhiều người muốn ăn. Thực tế, nhiều gia đình cũng sử dụng mỡ lợn trong thói quen nấu ăn thông thường. Nhưng có một sự thật là mỡ lợn chiết xuất từ động vật nên chứa nhiều chất béo. Khi bạn ăn mỡ lợn thường xuyên sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất béo, từ đó ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của gan, thậm chí còn dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ.

Ngoài việc gây hại cho gan, ăn mỡ lợn thường xuyên còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn. Nguyên nhân chính là do trong mỡ lợn có chứa nhiều cholesterol, một khi cholesterol ngấm vào mạch máu sẽ dễ gây các bệnh về tim mạch, chẳng hạn như nhồi máu não, đột quỵ...

Đường trắng

Đường cũng là gia vị được thêm vào không ít các món ăn như socola, bánh ngọt, trái cây, khoai lang,… Đường trắng sẽ được chuyển đổi thành glucose sau khi vào cơ thể và gan sẽ chuyển hóa các glucose này, một phần của nó sẽ được chuyển đổi thành calo và phần khác sẽ được chuyển đổi thành chất béo. Nếu một người ăn nhiều đường trong một thời gian dài, nó sẽ làm tăng hàm lượng chất béo của cơ thể, gây béo phì và tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Gan sợ nhất 3 loại thực phẩm màu trắng: tuổi thọ giảm sút, tổn thương gan lâu dài, khó hấp thụ canxi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế để giảm bớt lượng đường tiêu thụ, bạn nên đổi sang các món ăn tách đường như sữa không đường, uống nước cam không cho đường, hạn chế uống nước ngọt.

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

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