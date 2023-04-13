Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn

Chọn thực phẩm 13/04/2023 07:11

Hiện nay nhiều người thắc mắc về việc ăn nước sốt mè rang có tốt cho người muốn giảm cân hay không? Loại nước sốt này chứa nhiều calo hay không? Mời bạn cùng đọc bài viết sau để tìm lời giải đáp.

Thành phần dinh dưỡng của nước sốt mè rang

Trong 2 muỗng canh nước sốt mè rang tương đương 30g sẽ có chứa khoảng:

  • 16,13g chất béo
  • 2,8g chất xơ
  • 0,15g đường
  • 5,1g protein
  • 6,36g carbohydrate

Trong đó, sốt mè rang có chứa chất béo nhưng đa phần là chất béo không bão hòa. Loại chất béo này được cho là có lợi cho tim mạch. Bên cạnh đó, nước sốt mè rang cũng chứa nhiều khoáng chất như: Canxi, magie, sắt, phốt pho, kali,... Ngoài ra, mè cũng là loại hạt chứa nhiều phytosterol giúp giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư.

Nước sốt mè rang giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, nước sốt mè rang cũng giúp cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn, giảm các bệnh mãn tính.

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước sốt mè rang có bao nhiêu calo?

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, các loại sốt mè rang nói chung chứa khoảng 59,2 kcal trong 10g nước sốt . Đối với nước sốt mè rang Kewpie, một trong những loại sốt mè đóng chai phổ biến nhất, 10g sốt mè chứa khoảng 38,7 kcal.

So sánh với một số loại sốt khác sốt mè rang chứa một lượng calo khá lớn. Nước sốt cà chua tự làm chỉ chứa 24 kcal trên 100g. Sốt đậu đen chỉ chứa 165 kcal.

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sốt mè rang cực đơn giản

Mặc dù hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm mua các loại nước sốt me rang ở siêu thị, cửa hàng tạp hóa thế nhưng nếu có thể tự chế biến, nước sốt của bạn sẽ chất lượng và ngon hơn rất nhiều. Dưới đây là công thức chi tiết cách làm sốt mè rang vừa ngon vừa đơn giản mà bạn không nên bỏ qua:

Chuẩn bị nguyên liệu

  • 1 muỗng canh hạt mè trắng (loại chưa rang)
  • 4 muỗng canh sốt Mayonnaise
  • 1.5 muỗng canh giấm gạo
  • 1/2 muỗng canh nước tương (nên chọn loại tương Nhật)
  • 1/2 muỗng cafe dầu mè
  • 1/2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng cafe sốt bơ đậu phộng để tạo độ ngậy

Hướng dẫn các bước làm sốt mè rang

Bước 1: Cho mè rang lên chảo và rang nhỏ lửa trong khoảng 3-4 phút đến khi hạt mè chuyển sang màu vàng nâu. Khi rang bạn nên đảo thường xuyên để các hạt mè không bị cháy và có màu đều nhau hơn.

Bước 2: Cho phần mè vừa rang ở bước 1 vào chày và giã nhuyễn. Mè rang càng giòn thì khi giã càng đơn giản. Hoặc bạn có thể cho hỗn hợp mè rang vào trong máy xay sinh tố để xay nhuyễn.

Bước 3: Cho mè vưa giã nhuyễn vào trong 1 tô lớn. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị bao gồm: 4 muỗng canh sốt Mayonnaise; 1.5 muỗng canh giấm gạo; 1/2 muỗng canh nước tương; 1/2 muỗng cafe dầu mè; 1/2 muỗng canh đường và 2 muỗng cafe sốt bơ đậu phộng để tạo độ ngậy. Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Bước 4: Cách làm sốt mè rang không quá đặc, bạn có thể cho thêm 1/2 muỗng canh nước lọc vào hỗn hợp nước sốt bên trên. Đun nhỏ lửa thêm vài phút đến khi hỗn hợp sốt sôi tăn lăn thì tắt bếp.

 

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nước sốt mè rang có béo không?

Vậy, dùng nước sốt mè rang có giảm cân không? Theo góc độ khoa học, chưa có nghiên cứu chuyên sâu trả lời cho câu hỏi này.

Dựa trên thành phần dinh dưỡng của nước sốt mè rang, loại sốt này có thể hỗ trợ bạn giảm cân. Tuy nhiên, với chế độ ăn không phù hợp, nước sốt mè rang cũng có thể khiến bạn tăng cân.

Như vậy, sốt mè rang chứa một lượng calo tương đối cao so với những thực phẩm khác. 100g nước sốt mè rang chứa từ 387 kcal – 592 kcal tùy loại. Trong khi đó, 100g táo đỏ chỉ chứa 52 kcal. Ăn quá nhiều nước sốt mè rang có thể khiến bạn tăng cân do hàm lượng calo cao.

Ngoài ra, với hương vị thơm, béo kích thích vị giác, nước sốt mè rang có thể thúc đẩy bạn ăn ngon miệng hơn. Từ đó, khả năng cao bạn sẽ tăng cân vì sự ăn uống quá mức cơ thể cần.

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sốt mè rang giúp giảm cân thật không?

Nước sốt mè rang sẽ hỗ trợ bạn giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn kiêng phù hợp. Bạn có thể thêm một chút sốt mè rang vào món salad giảm cân để tăng hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, hãy kiểm soát lượng sốt mè bạn thêm vào bữa ăn. Tốt nhất, bạn chỉ nên ăn khoảng 15g sốt mè/ ngày.

Ngoài ra, sốt mè rang chứa nhiều chất béo không bão hòa cũng có thể hỗ trợ bạn giảm cân. Nghiên cứu đã chứng minh một chế độ ăn với lượng chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không ăn nhiều calo hơn mức bạn đốt cháy mỗi ngày.

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn kiêng theo chế độ Keto có được ăn sốt mè rang không?

Keto là chế độ ăn ít carbohydrate (low-carb), nhiều chất béo tốt. Khi ăn kiêng theo Keto, mỗi ngày cơ thể sẽ tiêu thụ 5-10% carbohydrate, 10-20% protein và 70-80% chất béo. Sốt mè rang giàu chất béo không bão hòa hoàn toàn phù hợp với chế độ ăn kiêng Keto. Tuy nhiên, như tất cả các chế độ ăn kiêng, bạn nên hạn chế số lượng calo bạn nạp vào cơ thể qua việc ăn uống.

Nước sốt mè rang nên ăn kèm với gì?

Bên cạnh salad, bạn có thể biến tấu ăn kèm nước sốt mè với nhiều món ăn khác. Bạn có thể chấm rong biển hoặc rong nho với sốt mè như một món ăn nhẹ giảm cân.

Bạn cũng có thể dùng sốt mè rang cùng với thịt nướng, ức gà áp chảo. Ngoài ra, hãy thử kết hợp món gỏi cuốn lành mạnh của bạn với nước chấm mè rang béo ngậy.

Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

10 loại thực phẩm "càng ăn càng xấu", có tuổi rồi cần tránh ngay!

10 loại thực phẩm "càng ăn càng xấu", có tuổi rồi cần tránh ngay!

Có thể bạn chưa tin, nhưng thực phẩm cũng có ảnh hưởng lớn đến quá trình lão hóa của làn da và cơ thể chúng ta đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   nước sốt mè rang chọn thực phẩm kiến thức sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành