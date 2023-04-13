Cứ nghĩ nước sốt mè rang vừa ngon vừa tốt, nhiều người phạm sai lầm cực lớn khiến công cuộc ăn kiêng thất bại hoàn toàn

Trong đó, sốt mè rang có chứa chất béo nhưng đa phần là chất béo không bão hòa. Loại chất béo này được cho là có lợi cho tim mạch. Bên cạnh đó, nước sốt mè rang cũng chứa nhiều khoáng chất như: Canxi, magie, sắt, phốt pho, kali,... Ngoài ra, mè cũng là loại hạt chứa nhiều phytosterol giúp giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, các loại sốt mè rang nói chung chứa khoảng 59,2 kcal trong 10g nước sốt . Đối với nước sốt mè rang Kewpie, một trong những loại sốt mè đóng chai phổ biến nhất, 10g sốt mè chứa khoảng 38,7 kcal.

Nước sốt mè rang giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, nước sốt mè rang cũng giúp cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn, giảm các bệnh mãn tính.

So sánh với một số loại sốt khác sốt mè rang chứa một lượng calo khá lớn. Nước sốt cà chua tự làm chỉ chứa 24 kcal trên 100g. Sốt đậu đen chỉ chứa 165 kcal.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sốt mè rang cực đơn giản

Mặc dù hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm mua các loại nước sốt me rang ở siêu thị, cửa hàng tạp hóa thế nhưng nếu có thể tự chế biến, nước sốt của bạn sẽ chất lượng và ngon hơn rất nhiều. Dưới đây là công thức chi tiết cách làm sốt mè rang vừa ngon vừa đơn giản mà bạn không nên bỏ qua:

Chuẩn bị nguyên liệu

1 muỗng canh hạt mè trắng (loại chưa rang)

4 muỗng canh sốt Mayonnaise

1.5 muỗng canh giấm gạo

1/2 muỗng canh nước tương (nên chọn loại tương Nhật)

1/2 muỗng cafe dầu mè

1/2 muỗng canh đường

2 muỗng cafe sốt bơ đậu phộng để tạo độ ngậy

Hướng dẫn các bước làm sốt mè rang

Bước 1: Cho mè rang lên chảo và rang nhỏ lửa trong khoảng 3-4 phút đến khi hạt mè chuyển sang màu vàng nâu. Khi rang bạn nên đảo thường xuyên để các hạt mè không bị cháy và có màu đều nhau hơn.

Bước 2: Cho phần mè vừa rang ở bước 1 vào chày và giã nhuyễn. Mè rang càng giòn thì khi giã càng đơn giản. Hoặc bạn có thể cho hỗn hợp mè rang vào trong máy xay sinh tố để xay nhuyễn.

Bước 3: Cho mè vưa giã nhuyễn vào trong 1 tô lớn. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị bao gồm: 4 muỗng canh sốt Mayonnaise; 1.5 muỗng canh giấm gạo; 1/2 muỗng canh nước tương; 1/2 muỗng cafe dầu mè; 1/2 muỗng canh đường và 2 muỗng cafe sốt bơ đậu phộng để tạo độ ngậy. Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Bước 4: Cách làm sốt mè rang không quá đặc, bạn có thể cho thêm 1/2 muỗng canh nước lọc vào hỗn hợp nước sốt bên trên. Đun nhỏ lửa thêm vài phút đến khi hỗn hợp sốt sôi tăn lăn thì tắt bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nước sốt mè rang có béo không?

Vậy, dùng nước sốt mè rang có giảm cân không? Theo góc độ khoa học, chưa có nghiên cứu chuyên sâu trả lời cho câu hỏi này.

Dựa trên thành phần dinh dưỡng của nước sốt mè rang, loại sốt này có thể hỗ trợ bạn giảm cân. Tuy nhiên, với chế độ ăn không phù hợp, nước sốt mè rang cũng có thể khiến bạn tăng cân.

Như vậy, sốt mè rang chứa một lượng calo tương đối cao so với những thực phẩm khác. 100g nước sốt mè rang chứa từ 387 kcal – 592 kcal tùy loại. Trong khi đó, 100g táo đỏ chỉ chứa 52 kcal. Ăn quá nhiều nước sốt mè rang có thể khiến bạn tăng cân do hàm lượng calo cao.

Ngoài ra, với hương vị thơm, béo kích thích vị giác, nước sốt mè rang có thể thúc đẩy bạn ăn ngon miệng hơn. Từ đó, khả năng cao bạn sẽ tăng cân vì sự ăn uống quá mức cơ thể cần.

Ảnh minh họa: Internet

Sốt mè rang giúp giảm cân thật không?

Nước sốt mè rang sẽ hỗ trợ bạn giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn kiêng phù hợp. Bạn có thể thêm một chút sốt mè rang vào món salad giảm cân để tăng hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, hãy kiểm soát lượng sốt mè bạn thêm vào bữa ăn. Tốt nhất, bạn chỉ nên ăn khoảng 15g sốt mè/ ngày.

Ngoài ra, sốt mè rang chứa nhiều chất béo không bão hòa cũng có thể hỗ trợ bạn giảm cân. Nghiên cứu đã chứng minh một chế độ ăn với lượng chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không ăn nhiều calo hơn mức bạn đốt cháy mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn kiêng theo chế độ Keto có được ăn sốt mè rang không?

Keto là chế độ ăn ít carbohydrate (low-carb), nhiều chất béo tốt. Khi ăn kiêng theo Keto, mỗi ngày cơ thể sẽ tiêu thụ 5-10% carbohydrate, 10-20% protein và 70-80% chất béo. Sốt mè rang giàu chất béo không bão hòa hoàn toàn phù hợp với chế độ ăn kiêng Keto. Tuy nhiên, như tất cả các chế độ ăn kiêng, bạn nên hạn chế số lượng calo bạn nạp vào cơ thể qua việc ăn uống.

Nước sốt mè rang nên ăn kèm với gì?

Bên cạnh salad, bạn có thể biến tấu ăn kèm nước sốt mè với nhiều món ăn khác. Bạn có thể chấm rong biển hoặc rong nho với sốt mè như một món ăn nhẹ giảm cân.

Bạn cũng có thể dùng sốt mè rang cùng với thịt nướng, ức gà áp chảo. Ngoài ra, hãy thử kết hợp món gỏi cuốn lành mạnh của bạn với nước chấm mè rang béo ngậy.