Ăn kim chi mỗi ngày - bí quyết giúp làn da luôn tươi trẻ, căng bóng, mịn màng của chị em Hàn Quốc

Cải thảo là một trong những thành phần chính của kim chi, đây là loại thực phẩm chứa một lượng lớn vitamin A và C. Bên cạnh đó, cải thảo còn cung cấp ít nhất 10 loại khoáng chất khác nhau và hơn 34 loại axit amin.

Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc (chính vì vậy mà nước này còn được gọi là “xứ sở kim chi ”), làm từ cây cải thảo có màu đỏ sau khi được lên men bằng dung dịch gồm muối, dấm, tỏi, ớt và một số các gia vị khác. Những nguyên liệu này sẽ được cho vào cùng một chiếc lọ và chờ cho đến khi món ăn lên men. Sau đó, bạn có thể lấy chúng ra và thưởng thức ngon lành cùng với cơm trắng, các món nước hoặc súp. Ngoài việc là một món ăn rất ngon miệng, thì kim chi còn mang đến rất nhiều những lợi ích đối với sức khỏe và đó là lý do khiến bạn nên thử nó trong bữa ăn hàng ngày.

Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin K và riboflavin tuyệt vời. Trong khi đó, kim chi thường bao gồm rất nhiều loại rau xanh như bắp cải, cần tây và rau bina... vì vậy kim chi là một món ăn tuyệt vời để cung cấp những chất dinh dưỡng này cho cơ thể.

Vitamin K đóng một vai trò quan trọng trong chuyển hóa xương (giữ cho xương không bị giòn) và quá trình đông máu, trong khi đó riboflavin giúp điều chỉnh quá trình sản xuất năng lượng, tăng trưởng tế bào và trao đổi chất. Thêm vào đó, quá trình lên men có thể giúp các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ hơn.

Có thể thấy, kim chi có bảng thành phần dinh dưỡng tuyệt vời với hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, folate và vitamin B6 và K.

Choline được tìm thấy trong kim chi là một hợp chất tự nhiên rất quan trọng để duy trì tế bào, cơ bắp, hệ thần kinh và thậm chí cả tâm trạng. Ngoài ra, choline cũng rất quan trọng để duy trì trí nhớ.

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Những lợi ích đáng ngạc nhiên của Kim chi

Bổ sung men vi sinh

Quá trình lên men lacto mà kim chi trải qua khiến kim chi trở nên đặc biệt độc đáo, có thời hạn sử dụng kéo dài hơn và có hương vị đặc biệt thơm ngon hơn.

Quá trình lên men xảy ra khi tinh bột hoặc đường được chuyển hóa thành rượu hoặc axit bởi các sinh vật như nấm men, nấm mốc hoặc vi khuẩn. Quá trình lên men lactose của kim chi sử dụng vi khuẩn Lactobacillus để phân hủy đường thành axit lactic, tạo cho kim chi có vị chua đặc trưng. Vi khuẩn này có thể hỗ trợ điều trị các tình trạng như sốt cỏ khô và một số loại tiêu chảy.

Quá trình lên men kim chi cũng tạo ra một môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn thân thiện khác phát triển và sinh sôi. Trên thực tế, các loại lợi khuẩn có liên quan đến việc ngăn ngừa và điều trị một số tình trạng gồm:

Một số loại ung thư;

Cảm cúm;

Táo bón;

Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa;

Cải thiện sức khỏe tim mạch;

Cải thiện sức khỏe tinh thần;

Cải thiện tình trạng da.

Tuy nhiên các lợi ích này chỉ có được khi bổ sung lợi khuẩn liều cao chứ không phải số lượng lợi khuẩn có trong một khẩu phần kim chi điển hình.

Tóm lại, ăn các men vi sinh có trong thực phẩm lên men có thể giúp giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích và viêm ruột kết. Việc duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Giảm lượng cholesterol trong máu

Các hoạt chất allicin và selenium có chứa nhiều trong tỏi dùng muối kim chi phát huy tác dụng rất tốt trong việc điều trị các chứng bệnh như cao huyết áp và đặc biệt là giảm lượng cholesterol trong máu. Thêm vào đó, những chất này cũng gián tiếp giúp cho cơ thể giảm nguy cơ trải qua những cơn đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác bằng cách ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ đường ruột

Vì kim chi là một loại thức ăn lên men giống như sữa chua, nó có chứa rất nhiều lợi khuẩn lactobacilli có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa của cơ thể. Ngoài ra, các vi khuẩn tốt cho hệ đường ruột (probiotics) có rất nhiều trong các sản phẩm lên men, đặc biệt là kim chi giúp cơ thể chống lại những căn bệnh truyền nhiễm khác nhau.

Giúp ngăn ngừa tình trạng viêm loét đường tiêu hóa

Nguyên nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày thường gặp nhất là vi khuẩn Helicobacter pylory, một loại vi khuẩn gram âm sống trong bao tử. Vì thế, bạn nên dùng món kim chi thường xuyên hơn trong các bữa ăn bởi vì món ăn này có chứa nhiều vi khuẩn gram âm kỵ khí giúp sản xuất chất dextrin, một chất hóa học vô cùng quan trọng trong việc ngăn cản vi khuẩn Helicobacter pylory sinh sản nhiều hơn trong cơ thể bạn.

Ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư dạ dày

Các nhà dinh dưỡng phát hiện trong kim chi có chứa các chất hóa sinh như isocyanate và sulfide có chức năng loại bỏ bớt các kim loại nặng có trong gan, ruột non cũng như là thận. Những chất hóa sinh đặc biệt là isocyanate có tác dụng đáng kể trong việc ngăn ngừa căn bệnh ung thư dạ dày.

Hỗ trợ quá trình phát triển của cơ thể và tăng cường thị lực

Theo các nhà khoa học, trong 100 gam kim chi cung cấp khoảng 18% lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể tính trên 2000 đơn vị calo mỗi ngày. Vitamin A, ngoài việc là một chất chống ô-xy hóa, có chức năng loại bỏ các gốc tự do (có thể là nguyên nhân gây ung thư) thì loại vitamin này còn có tác dụng đáng kể trong quá trình phát triển của một cơ thể khỏe mạnh kể cả phôi thai. Ngoài ra, vitamin A cũng vô cùng quan trọng trong việc giúp bạn có một đôi mắt sáng khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp sáng da và tóc óng ả hơn

Kim chi không chỉ nuôi dưỡng vẻ đẹp bên trong mà còn làm cho vẻ ngoài của bạn rạng rỡ hơn hẳn. Kim chi có chứa hợp chất selenium (có trong tỏi – gia vị được nêm nếm vào kim chi) giúp duy trì sức khỏe của làn da và mái tóc cũng như ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện trên da khi quá trình lão hóa bắt đầu. Hơn nữa, selenium cũng là một phần của hợp chất làm trắng da glutathione giúp tái tạo và duy trì vitamin C cũng như hỗ trợ loại vitamin này hoạt động hiệu quả hơn trong cơ thể.

Làm chậm quá trình lão hóa

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao người Hàn Quốc lại trông trẻ trung hơn độ tuổi thật của họ hay không? Bởi vì làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể là một trong những lợi ích đáng kể nhất của kim chi. Sau hai tuần lên men, kim chi trở nên rất giàu các chất chống ô-xy hóa giúp làm giảm tốc độ lão hóa của làn da và loại bỏ các tế bào gây ra quá trình này. Điều này giúp làn da của bạn luôn căng tràn sức sống.

Hỗ trợ việc giảm cân

Trong 150 gam kim chi chỉ chứa khoảng 40 đơn vị calo và nó còn có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Thêm vào đó, chất capsaicin có nhiều trong ớt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp bạn tiêu hao đi năng lượng thừa, từ đó bạn sẽ giảm được số cân nặng đáng kể.

Kim chi là một món ăn thơm ngon từ đất nước Hàn Quốc và hơn thế nữa lại có rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể. Vì thế, bạn hãy bổ sung kim chi vào thực đơn mỗi ngày của mình để đẹp từ trong ra ngoài nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm kim chi tại nhà

Các bước làm kim chi tại nhà khá đơn giản:

Chuẩn bị các nguyên liệu như: bắp cải, các loại rau tươi khác như cà rốt, củ cải và hành tây, gừng, tỏi, đường, muối, bột gạo, dầu ớt, ớt bột hoặc hạt tiêu, nước mắm và mắm tép Hàn Quốc;

Cắt và rửa các loại rau tươi, gừng, tỏi;

Rải muối vào giữa các lớp lá bắp cải và để trong 2-3 giờ, lật bắp cải sau mỗi 30 phút để muối phân bố đều. Sử dụng tỷ lệ 1/2 chén (72 gam) muối cho mỗi 6 pound (2.7 kg) bắp cải.

Để loại bỏ lượng muối dư thừa, hãy rửa sạch bắp cải bằng nước và để ráo.

Trộn đều bột gạo, đường, gừng, tỏi, dầu ớt, hạt tiêu, nước mắm và mắm tép Hàn Quốc thành hỗn hợp sền sệt, có thể thêm nước nếu cần. Bạn có thể sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn các nguyên liệu này tùy thuộc vào độ đậm đà của kim chi mà bạn muốn.

Cho các loại rau tươi bao gồm cả bắp cải vào hỗn hợp gia vị cho đến khi tất cả các loại rau đã được phủ hoàn toàn (nếu bạn thích kim chi tươi hơn kim chi đã lên men, hãy dừng lại ở bước này).

Cho kim chi đã trộn vào hộp hoặc lọ lớn để bảo quản, đậy kín nắp.

Để kim chi lên men trong ít nhất 3 ngày ở nhiệt độ phòng hoặc 3 tuần ở nhiệt độ 4°C.

Ảnh minh họa: Internet

Kim chi đã hoàn thành khi bắp cải bắt đầu có mùi và vị chua. Sau khi lên men, bạn có thể bảo quản kim chi trong tủ lạnh đến 1 năm, kim chi vẫn sẽ tiếp tục lên men nhưng với tốc độ chậm hơn khi ở nhiệt độ mát.

Hiện tượng sủi bọt, phồng lên, có vị chua và mềm của cải thảo là điều hoàn toàn bình thường đối với kim chi. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy có mùi hôi hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của nấm mốc như một lớp màng trắng bên trên thì có thể kim chi đã bị hư hỏng và nên vứt bỏ.