Người người đổ xô bỏ gạo trắng để ăn gạo lứt giảm cân? Lượng calo thực sự khiến nhiều người ngã ngửa, có người tuyệt đối không được đụng vào

Đối với gạo lứt, đây là một loại ngũ cốc nguyên hạt, sau quá trình xay xát chỉ loại bỏ phần vỏ bên ngoài và vẫn giữ nguyên lớp cám và mầm. Chính vì vậy, gạo lứt thường chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn gạo trắng, bao gồm chất xơ, magie, sắt, thiamine và kẽm. Hơn nữa, mức GI (chỉ số đường huyết) của gạo lứt cũng thấp hơn so với gạo trắng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sử dụng gạo lứt có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, cùng với một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Dưới đây là sự so sánh giữa các chất dinh dưỡng có trong từng loại gạo. Cụ thể là:

Calo: 68

Chất đạm: 1,42 g

Chất béo: 0,15 g

Carbohydrate: 14,84 g

Chất xơ: 0,2 g

Đường: 0,03 g

Canxi: 5 mg

Sắt: 0,63 mg

Natri: 1 mg

Axit béo (tổng bão hòa): 0,04 g

Cholesterol: 0 mg

*Giá trị dinh dưỡng có trong gạo lứt:

Calo: 82

Chất đạm: 1,83 g

Chất béo: 0,65 g

Carbohydrate: 17,05 g

Chất xơ: 1,1 g

Đường: 0,16 g

Canxi: 2 mg

Sắt: 0,37 mg

Natri: 3 mg

Axit béo (tổng bão hòa): 0,17 g

Cholesterol: 0 mg

Ảnh minh họa: Internet

Sự khác nhau giữa gạo lứt và gạo trắng đối với sức khỏe tim mạch

Mặc dù việc ăn gạo lứt không làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nhưng chất xơ, lignans và magiê có trong gạo lứt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, làm giảm mức cholesterol và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và khả năng phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Sự khác nhau giữa gạo lứt và gạo trắng đối với cân nặng

Khi so sánh gạo lứt và gạo trắng, không thể không nhắc đến khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng của hai loại gạo này. Nhiều người đặt ra nghi vấn, liệu rằng ăn gạo lứt thay gạo trắng có giảm cân không? Câu trả lời ngắn gọn là việc thay thế các loại ngũ cốc tinh chế bằng gạo lứt có thể giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Hơn nữa, gạo lứt còn có thể giúp giảm mỡ bụng, cải thiện số đo vòng eo và vòng hông.

Nguyên nhân là vì gạo lứt chứa nhiều chất xơ và protein, giúp no lâu và tiêu thụ ít calo hơn. Không những thế, gạo lứt còn là một loại carbohydrate phức tạp, giúp bạn kiểm soát lượng cholesterol và cân nặng. Trong khi đó, gạo trắng vừa chứa ít chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu khác, vừa giàu tinh bột và có chỉ số đường huyết cao.

So sánh khả năng chống oxy hóa của gạo lứt và gạo trắng

Khi so sánh gạo lứt và gạo trắng, nhiều chuyên gia nhận ra rằng gạo lứt là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Các hợp chất flavonoid và phenol có trong gạo lứt giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này còn giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra và giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của gạo lứt và gạo trắng đối với sức khỏe tổng thể

Để có cái nhìn toàn diện hơn, hãy cùng Hello Bacsi so sánh lợi ích sức khỏe tổng thể của gạo lứt và gạo trắng:

Gạo lứt:

Gạo lứt là một nguồn vitamin phong phú (vitamin B, C, K).

Gạo lứt chứa một lượng mangan đáng kể, hỗ trợ phát triển xương, chuyển hóa co cơ, các hoạt động của hệ thần kinh và chữa lành vết thương.

Gạo lứt cũng chứa các khoáng chất như sắt, đồng, kẽm, phốt pho và selen có vô số lợi ích cho sức khỏe.

Gạo lứt là một nguồn cung cấp carbohydrate tuyệt vời cho cơ thể và não bộ.

Gạo lứt là thực phẩm không chứa gluten, vì vậy mà trở thành sự lựa chọn tuyệt vời của những người không dung nạp hoặc dị ứng với thực phẩm giàu gluten.

Gạo trắng:

Tương tự như gạo lứt, gạo trắng cũng là nguồn cung cấp carbohydrate tuyệt vời.

Gạo trắng cung cấp nhiều folate hơn gạo lứt.

Gạo trắng chứa nhiều selen hơn gạo lứt.

Gạo trắng có chứa magiê, mangan và vitamin B3, chất xơ, dầu cám và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, nhưng ít hơn gạo lứt.

Ảnh minh họa: Internet

So sánh gạo lứt và gạo trắng: Loại gạo nào tốt hơn?

Có thể thấy, khi so sánh gạo lứt và gạo trắng, mỗi loại gạo đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Xét về khía cạnh dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe, gạo lứt có nhiều điểm nổi bật và tốt hơn gạo trắng.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những lợi ích mà gạo trắng mang lại. Mặc dù khi so sánh gạo lứt và gạo trắng, gạo trắng không giàu dưỡng chất như gạo lứt, nhưng gạo trắng cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Hơn nữa, gạo lứt có thể không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất đối với một số đối tượng. Tùy thuộc vào một số yếu tố sức khỏe cá nhân mà nên lựa chọn gạo lứt hay gạo trắng:

Đối với bệnh nhân tiểu đường loại 2 hoặc người có nguy cơ cao bị đái tháo đường loại 2: Gạo lứt tốt hơn.

Đối với người muốn giảm cân: Gạo lứt tốt hơn.

Đối với người mắc bệnh tim mạch: Gạo lứt tốt hơn.

Đối với người không dung nạp hoặc dị ứng với thực phẩm giàu gluten: Gạo lứt tốt hơn.

Đối với phụ nữ mang thai cần được bổ sung axit folic dồi dào để hỗ trợ sự phát triển trước khi sinh của trẻ: Gạo trắng tốt hơn.

Đối với phụ nữ cho con bú: Gạo trắng tốt hơn.

Đối với người có dạ dày nhạy cảm hoặc cần ăn kiêng thực phẩm ít chất xơ: Gạo trắng tốt hơn.

Sau khi so sánh gạo lứt và gạo trắng, có thể thấy, mặc dù gạo lứt tốt hơn gạo trắng về mặt dinh dưỡng, nhưng tùy vào mục đích sử dụng của mỗi cá nhân mà bạn nên cân nhắc chọn loại gạo nào.