Ăn bơ mà mắc phải những sai lầm này, bạn đang đánh mất cả 'núi' dinh dưỡng đấy!

Chọn thực phẩm 08/05/2018 11:22

Có một số sai lầm kinh điển mà nhiều người vẫn đang mắc phải khi ăn bơ khiến những chất dinh dưỡng bị lãng phí.

Bước vào hè là thời điểm những trái bơ chín thơm ngon bắt đầu được bày bán ở khắp các sạp hoa quả. Với hương vị thơm ngon đặc trưng và giá thành tương đối rẻ, nhiều chị em đã thêm bơ vào thực đơn hàng ngày của gia đình.

Theo các chuyên gia, bơ rất giàu dinh dưỡng như vitamin A, E, D cùng với các khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe cũng như làm đẹp.

Ăn bơ mà mắc phải những sai lầm này, bạn đang đánh mất cả 'núi' dinh dưỡng đấy! - Ảnh 1
Nhiều người mắc một số sai lầm khi ăn khiến bơ mất chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều chị em nội trợ vẫn đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi ăn bơ khiến nguồn dinh dưỡng của chúng bị lãng phí.

Những sai lầm khi ăn bơ làm lãng phí chất dinh dưỡng

Bỏ phần màu xanh sát vỏ

Nhiều người khi ăn bơ thường bỏ qua phần thịt xanh sát vỏ vì chúng có vị hơi đắng, không ngon. Tuy nhiên, đây là việc làm hết sức sai lầm bởi nhiều nghiên cứu trên thế giới phát hiện phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất của trái bơ chính là phần thịt màu xanh đậm sát vỏ.

Ăn bơ mà mắc phải những sai lầm này, bạn đang đánh mất cả 'núi' dinh dưỡng đấy! - Ảnh 2
Phần thịt bơ sát vỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Để không lãng phí "mỏ vàng" tốt cho sức khỏe này, sau khi bổ đôi trái bơ và bỏ hột, bạn hãy dùng dao lột vỏ để giữ lại phần thịt một cách trọn vẹn.

Không dùng bơ khi muốn giảm cân

Bởi vì sở hữu một cái tên khiến người khác nghĩ đến cảm giác béo ngậy nên hầu như ai cũng cho rằng ăn bơ nhiều sẽ khiến cơ thể dễ bị tăng và thừa cân.

Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng thuộc trường Đại học Oxford (Anh) cho biết, thực tế trong 100g bơ chỉ chứa 160 calo. Mặc dù lượng calo có hơi nhỉnh hơn so với các loại trái cây khác nhưng chúng không đủ để gây ra béo phì như mọi người vẫn lầm tưởng.

Ăn bơ mà mắc phải những sai lầm này, bạn đang đánh mất cả 'núi' dinh dưỡng đấy! - Ảnh 3
Bơ rất tốt cho những người đang muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong bơ có chứa một số chất giúp hạn chế những cơn thèm ăn đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng để cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động.

Chính vì thế, nếu đang có ý định giảm cân, bơ chính là sự lựa chọn tuyệt vời trong khẩu phần ăn hàng ngày của bạn đấy!

Không ăn hạt bơ

Khi ăn bơ mọi người đều bỏ hạt đi mà không hề biết rằng đây mới là "kho báu" chứa nhiều chất có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức đề kháng...

Vì thế khi ăn bơ, bạn hãy để dành hạt lại nhé.

Dùng bơ bọc trong giấy báo

Dùng giấy báo bọc kín bơ để mau chín là mẹo vặt phổ biến được nhiều chị em nội trợ áp dụng. Tuy nhiên, cách làm này có thể mang đến một số rắc rối cho sức khỏe của người dùng. Nguyên nhân vì mực in trên giấy báo, tạp chí thường chứa hóa chất độc hại, chúng có thể thấm vào bơ khi tiếp xúc lâu ngày.

Muốn bơ chín nhanh và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, các chị em hãy đặt những trái còn xanh vào thùng đựng gạo, đậy nắp kín. Sau 2 - 3 ngày bơ sẽ chín đều.

Một số đối tượng không nên ăn bơ

Bơ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng, lại có khả năng làm đẹp tuyệt vời nhưng theo các chuyên gia không phải đối tượng nào cũng có thể dùng được.

Ăn bơ mà mắc phải những sai lầm này, bạn đang đánh mất cả 'núi' dinh dưỡng đấy! - Ảnh 4
Một số người mẫn cảm có thể bị dị ứng với bơ - Ảnh minh họa: Internet

Trong bơ có một số chất béo có thể làm ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của người bị bệnh gan. Ngoài ra, một số người có cơ địa mẫn cảm thường có nguy cơ bị dị ứng với bơ khá cao. Nếu sau khi ăn bơ, bạn có những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, ngứa... tốt nhất nên tránh xa loại quả này để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Biết được những sai lầm khi ăn bơ nói trên, hy vọng bạn có thể tận dụng hết những chất dinh dưỡng của loại trái cây tuyệt vời này.

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