Cách chế biến các món ăn từ quả bơ cho bà bầu cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn

Loại quả giàu dinh dưỡng này sẽ giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng, trị ốm nghén, ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Bà bầu thường xuyên ăn bơ còn giúp thai nhi phát triển trí thông minh, ngăn ngừa khuyết tật thần kinh và các dị tật bẩm sinh khác.

Bơ là loại quả giàu chất đạm thực vật nhất trong các loại trái cây. Trong 1 trái bơ chứa đến 14 loại vitamin và các dưỡng chất quan trọng khác như: Folate, canxi, sắt, đồng, magiê, phốt pho, natri, kali, kẽm, mangan...

Bà bầu chán ngấy việc ăn nhiều thức ăn giàu đạm có thể thay đổi khẩu vị bằng món saldad bơ tôm Mexico lạ miệng, dễ ăn. Món ăn này sẽ cung cấp cho bà bầu 310.4kcal; 5.4g protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác.

Nếu đã chán ngấy việc phải uống ly sinh tố bơ mỗi ngày, bà bầu hãy học cách chế biến các món ăn hấp dẫn, lạ miệng từ quả bơ.

Chuẩn bị:

- Tôm bóc vỏ: 500g

- Bơ sáp chín: 1 quả

- Cà chua bi, ớt jalapeno, ngò tươi, hành tây, thì là

- Nước cốt chanh: 3 muỗng canh

- Muối, tiêu: Mỗi thứ ½ muỗng cà phê

- Dầu ô liu

Thực hiện:

Bước 1: Tôm rửa sạch, bóc vỏ, để ráo nước. Sau đó cho 1 muỗng canh nước cốt chanh, ½ muỗng cà phê rau thì là băm nhuyễn, ¼ muỗng cà phê muối, tiêu đen, ớt vào trộn đều cho gia vị ngấm dần.

Bước 2: Cho cà chua, hành tây đã cắt nhỏ, hành ngò, dầu ô liu, ớt và 2 muỗng canh nước cốt chanh cùng ¼ muỗng cà phê muối vào một bát tô trộn đều để ngấm gia vị. Sau đó cho bơ cắt nhỏ vào trộn đều cùng hỗn hợp. Đễ hỗn hợp nước salad thấm vị trong vòng 10 - 15 phút.

Bước 3: Bà bầu đem xào phần tôm đã ướp trên chảo dầu nóng đến khi dậy mùi thơm thì đổ vào hỗn hợp salad đã trộn. Sau khi trộn đều tay, bà bầu đã có món salad bơ tôm Mexico hấp dẫn để thưởng thức.

Dưa leo cuộn bơ

Màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon của món dưa leo cuộn bơ sẽ kích thích vị giác của bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Dưa leo: 3 trái

- Bơ: 2 trái

- Sữa chua: 2/3 hộp

- Hành tây, nước cốt chanh, giấm

- Muối, tiêu

Thực hiện:

Bước 1: Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng dài, mỏng.

Bước 2: Bơ bỏ vỏ, nghiền nhỏ trộn thêm muối, tiêu, mùi tây, nước cốt chanh, sữa chua.

Bước 3: Dùng các miếng dưa leo mỏng cuộn hỗn hợp bơ đã trộn vào bên trong và thưởng thức. Nếu chưa ăn ngay, bà bầu có thể trữ trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị món ăn.

Bánh mì nướng bơ tươi

Chỉ mất vài phút, bà bầu đã chuẩn bị xong bữa sáng với món bánh mì nướng bơ tươi - Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì nướng có thể cải thiện tình trạng tiêu chảy ở bà bầu, giúp hệ tiêu hóa bà bầu làm việc hiệu quả hơn. Để bắt đầu ngày mới, bà bầu có thể ăn món bánh mì nướng quét bơ tươi cho cơ thể nhiều năng lượng.

Chuẩn bị:

- Bánh mì nướng: 2 hoặc nhiều miếng tùy thuộc số lượng bà bầu muốn dùng.

- Bơ tươi: 1 quả

Thực hiện:

Bước 1: Bắc chảo sạch trên bếp, cho bánh mì lên chảo, làm nóng 2 mặt. Bà bầu có thể dùng lò vi sóng để làm nóng bánh mì.

Bước 2: Bơ bỏ vỏ, nghiền nhuyễn, sau đó bà bầu dùng thìa trét bơ thật mịn lên bề mặt bánh mì nướng đã chuẩn bị rồi thưởng thức.

Chúc chị em thành công với các món ăn chế biến từ quả bơ cho bà bầu!