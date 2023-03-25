8 loại trái cây cực tốt cho da mặt hơn cả mỹ phẩm đắt tiền

Nếu bạn vẫn thắc mắc ăn trái cây nào đẹp da thì nho là lựa chọn không thể thiếu. Ăn nho trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy da mình láng mịn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, nho chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và C giúp hạn chế việc bị sạm nám do ánh nắng mặt trời và tia UV gây ra.

Đu đủ chứa vitamin A, C, B, axit pantothenic, folate và các khoáng chất như đồng, kali và magiê. Chúng cũng chứa các enzym như papain và chymopapain giúp ngăn ngừa tổn thương da bởi các gốc tự do và có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Nó cũng có thể giúp điều trị mụn cóc, chàm, mụn thịt và các nốt sần trên da, chữa lành vết thương và vết loét da mãn tính.

Trong các loại trái cây tốt cho da thì táo là lựa chọn hàng đầu. Nhờ có nhiều vitamin A và C, táo có tác dụng phục hồi làn da hư tổn. Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ làm cho da bạn sáng lên và trẻ trung hơn. Vỏ cũng như quả táo đều chứa kali, magiê và chất xơ, vậy nên táo cũng bảo vệ làn da trước tác hại của chất chống oxy hóa.

Nhưng bạn nên lưu ý: Ăn nho nên ăn cả vỏ và hạt. Rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng trong vỏ và hạt nho tập trung nhiều chất chống oxy hóa nhất cũng như lượng vitamin E gấp 59 lần so với phần còn lại của nho. Vậy nên nếu muốn da đẹp không tì vết thì nên chọn nho nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ tốt cho da, ăn táo thường xuyên còn giúp cải thiện hệ thần kinh, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến 28%. Vậy nên, bạn nên ăn táo mỗi ngày để da vừa đẹp vừa đảm bảo sức khỏe..

4. Dâu tây

Dâu tây là một nguồn tuyệt vời của vitamin C và axit alpha-hydroxy (còn được gọi là axit salicylic). Axit salicylic được sử dụng trong các loại kem trị mụn vì nó thâm nhập vào các lỗ chân lông trên da và làm sạch chúng. Dâu tây cũng chứa axit ellagic giúp bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím và ngăn ngừa sự phá hủy collagen và hình thành nếp nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu có đặc tính nhiều hạt nên nhiều chị em hơi "lười" ăn. Tuy nhiên, ăn lựu thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, đặc biệt là làn da.

5. Lựu đỏ

Lựu có khả năng oxy hoá cao, ngăn ngừa da chảy xệ. Theo một nghiên cứu khoa học năm 2008, nước ép lựu đỏ chống oxy hóa cao hơn nước ép việt quất.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu đỏ cung cấp vitamin C dồi dào, là một phần không thể tách rời trong hình thành collagen, vì vậy ăn lựu đỏ thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện nếp nhăn trên da, thải bớt các độc tố có hại, trả lại làn da luôn khoẻ mạnh.

6. Bưởi

Nhắc đến trái cây nào tốt cho da thì không thể không nhắc đến bưởi. Bưởi được biết đến như một loại quả thần kỳ vừa có tác dụng giảm cân, vừa chứa nhiều vitamin C để làm sáng da và chống lão hóa cực tốt cho phụ nữ ở độ tuổi từ 25 trở lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể uống nước ép bưởi kèm theo 1 – 2 thìa mật ong mỗi ngày để phát huy hiệu quả làm sáng da. Không chỉ vậy, tinh dầu bưởi còn giúp trị nám da rất hiệu quả. Chỉ cần dùng 1 – 2 thìa cà phê

7. Bơ

Quả bơ là một trong những thực phẩm giúp cung cấp chất béo lành mạnh cho cơ thể, nhờ đó giúp cho hệ tim mạch luôn khỏe mạnh, cân bằng đượng lượng cholesterol. Đồng thời còn giúp chống lão hóa, kích thích tái tại da mới, làm lành vết thương và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra bơ có tác dụng giúp làm mờ nếp nhăn ở vùng đuôi mắt, khóe miệng nhờ thành phần lớn các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E.

8. Anh đào (Cherry)

Quả anh có khả năng phục hồi và bảo vệ làn da của bạn khỏi bị hư hại. Chúng rất giàu chất xơ, vitamin A, C, K và folate, và các khoáng chất như canxi, magiê, kali và phốt pho. Anh đào cũng có đặc tính chống ôxy hóa và chống viêm có thể giúp ngăn ngừa tổn thương da.