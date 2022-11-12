6 sai lầm khi dùng mì chính hầu hết các bà nội trợ đều mắc sai lầm, nhất là cái thứ ba

Mì chính cũng không được cho vào thức ăn có vị chua, bởi đồ chua chua có tính axit cao gây thay đổi thành phần dưỡng chất, khiến món ăn mất đi mùi vị thơm ngon. Đồng thời gây ảnh hưởng tới sức khỏe , đau bụng, buồn nôn, hại dạ dày.

Bởi vì trứng có chứa nhiều axit amin, nó là thành phần chính của bột ngọt. Nêm thêm vào sẽ biến mùi vị món ăn thành món bị bỏ "nhầm" quá nhiều mì chính.

Khi thức ăn ở nhiệt độ cao

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đang nấu bất kể loại thức ăn nào ở nhiệt độ cao thì tuyệt đối không cho thêm mì chính. Vì ở những nhiệt độ cao sẽ xảy ra thay đổi hóa học, khiến mì chính trở nên có hại cho sức khỏe. 70 - 90 độ C là nhiệt độ thích hợp nhất để hòa tan mì chính. Vì vậy nên gia giảm mì chính khi thức ăn đã chín và bắc khỏi bếp.

Khi món ăn còn quá nóng hoặc đang sôi ở nhiệt độ cao hơn 100 độ C, các bà nội trợ cũng không nên thêm mì chính vào thức ăn vì như vậy dễ gây hiện tượng thoái hóa mì chính. Món ăn sẽ không chỉ mất đi hương vị mà còn hình thành các chất natri, pyroglutamate độc hại cho sức khỏe khi ăn.

Mì chính kỵ món có giấm

Trong món ăn có giấm thường có vị chua, khi món ăn có độ chua nhất định rồi thì không nên tiếp tục nêm mì chính.

Bởi vì trong môi trường axit, mì chính không thể hòa tan, vị của món ăn sẽ càng trở nên chua hơn do nồng độ axit cao sẽ không làm cho mì chính tan chảy được.

Thêm mì chính vào chỉ làm mất đi hương vị bạn đầu của món ăn. Cần lưu ý nguyên tắc này để đảm bảo món ăn không trở thành món độc gây hại cho cơ thể.

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Thức ăn sẵn vị ngọt tự nhiên

Những món như có sẵn vị ngọt như tôm, cá, hành tây, cà rốt... rồi thì không nên cho thêm mì chính nữa vì sẽ khiến vị ngọt bị lợ, gây mùi khó chịu, khiến món ăn không giữ được hương vị ban đầu, nếu không hợp còn có thể khiến cơ thể bị mỏi mệt, đau nhức, đau đầu...

Mì chính kỵ các món bánh nhồi bột

Tất cả các loại bánh nhồi bột như bánh mì, bánh bao và các loại bánh quen thuộc hàng ngày được làm từ bột, nếu cho mì chính vào sẽ trở thành món ăn độc hại.

Mì chính sẽ bị biến chất, không chỉ làm mất đi hương vị, mà còn hình thành pyroglutamate natri độc, gây tổn hại đến sức khỏe con người.