Tai nạn thương tâm, người đàn ông bị trăn khổng lồ dài 4 mét siết tử vong

Julius Perez, 35 tuổi, đang trên đường đến dự đám tang thì được cho là đã giẫm phải con trăn nặng 22,7 kg rình mồi gần bờ suối ở thị trấn Madurriao, tỉnh Iloilo, Philippines, vào rạng sáng ngày 11/1. Mặc dù đã cố gắng thoát ra, Julius vẫn bất tỉnh khi bị con trăn quấn quanh cổ và làm anh ta nghẹt thở.
Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

