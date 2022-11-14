6 loại thực phẩm khiến bạn bị mất ngủ không thua gì trà và cà phê - tốt nhất không ăn vào buổi tối

Bông cải xanh có lượng chất xơ hòa tan cao nên chúng mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua hệ thống tiêu hóa. Ăn nhiều loại ra này gần thời gian đi ngủ khiến hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động trong lúc bạn đang cố gắng để ngủ, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Rượu là một chất kích thích thần kinh. Nhiều người sử dụng rượu để có được giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, rượu có thể làm gián đoạn các mô hình giấc ngủ lành mạnh dẫn đến mất ngủ.

Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng rượu có thể thúc đẩy rối loạn nhịp sinh học và dẫn đến thời gian ngủ ngắn. Rượu cũng làm tăng các hiện tượng ngủ liên quan đến hô hấp, chẳng hạn như ngủ ngáy, mức độ bão hòa oxy thấp, đặc biệt là ở những người có tình trạng bệnh lý trước đó.

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Thịt bò nướng

Thịt bò tuy là món ăn bổ dưỡng nhưng không thích hợp để ăn vào buổi tối. Thịt bò giàu mỡ bão hòa có thể tác động không tốt đến giấc ngủ. Ngoài ra, đồ nướng nói chung cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, gây khó tiêu từ đó dẫn tới việc khó đi vào giấc ngủ.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến như thịt xông khói, xúc xích chứa lượng tyrosine cao làm cho não sản sinh ra chất dopamine gây hưng phấn. Đây là nhóm thực phẩm không tốt cho sức khỏe lại khiến bạn khó ngủ và dễ tăng cân.

Bánh ngọt

Thực phẩm giàu chất béo và đường, chẳng hạn như bánh quy và bánh ngọt, có thể làm gián đoạn giấc ngủ, đặc biệt là ăn trước khi đi ngủ. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong những món này có thể góp phần gây ra trào ngược axit dạ dày kích thích thực quản.

Ngoài ra, hàm lượng đường cao có thể làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến tăng insulin và một chuỗi các sự kiện dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém và mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Kem

Kem tuy rất ngon nhưng lại là món ăn khiến bạn khó ngủ. Một que kem có thể chứa rất nhiều chất béo, đường. Các chất này được tiêu hóa tốc độ chậm và khiến bạn tăng cân, mất ngủ.