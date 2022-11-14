6 loại thực phẩm khiến bạn bị mất ngủ không thua gì trà và cà phê - tốt nhất không ăn vào buổi tối

Chọn thực phẩm 14/11/2022 00:11

Đừng tưởng rằng trà và cà phê mới làm cho bạn khó vào giấc ngủ, ngủ không say giấc. 6 loại thực phẩm tượng lạ nhưng vô cùng quen thuộc này có thể mất ngủ cả đêm đó!

Bông cải xanh

Bông cải xanh có lượng chất xơ hòa tan cao nên chúng mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua hệ thống tiêu hóa. Ăn nhiều loại ra này gần thời gian đi ngủ khiến hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động trong lúc bạn đang cố gắng để ngủ, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Rượu

Rượu là một chất kích thích thần kinh. Nhiều người sử dụng rượu để có được giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, rượu có thể làm gián đoạn các mô hình giấc ngủ lành mạnh dẫn đến mất ngủ.

Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng rượu có thể thúc đẩy rối loạn nhịp sinh học và dẫn đến thời gian ngủ ngắn. Rượu cũng làm tăng các hiện tượng ngủ liên quan đến hô hấp, chẳng hạn như ngủ ngáy, mức độ bão hòa oxy thấp, đặc biệt là ở những người có tình trạng bệnh lý trước đó.

6 loại thực phẩm khiến bạn bị mất ngủ không thua gì trà và cà phê - tốt nhất không ăn vào buổi tối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thịt bò nướng

 

Thịt bò tuy là món ăn bổ dưỡng nhưng không thích hợp để ăn vào buổi tối. Thịt bò giàu mỡ bão hòa có thể tác động không tốt đến giấc ngủ. Ngoài ra, đồ nướng nói chung cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, gây khó tiêu từ đó dẫn tới việc khó đi vào giấc ngủ.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến như thịt xông khói, xúc xích chứa lượng tyrosine cao làm cho não sản sinh ra chất dopamine gây hưng phấn. Đây là nhóm thực phẩm không tốt cho sức khỏe lại khiến bạn khó ngủ và dễ tăng cân.

Bánh ngọt

Thực phẩm giàu chất béo và đường, chẳng hạn như bánh quy và bánh ngọt, có thể làm gián đoạn giấc ngủ, đặc biệt là ăn trước khi đi ngủ. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong những món này có thể góp phần gây ra trào ngược axit dạ dày kích thích thực quản.

Ngoài ra, hàm lượng đường cao có thể làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến tăng insulin và một chuỗi các sự kiện dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém và mất ngủ.

6 loại thực phẩm khiến bạn bị mất ngủ không thua gì trà và cà phê - tốt nhất không ăn vào buổi tối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kem

 

Kem tuy rất ngon nhưng lại là món ăn khiến bạn khó ngủ. Một que kem có thể chứa rất nhiều chất béo, đường. Các chất này được tiêu hóa tốc độ chậm và khiến bạn tăng cân, mất ngủ.

Cholesterol cao: Lưu ý dấu hiệu cảnh báo này ở chân cực nguy hiểm, chớ để kéo dài gây đột quỵ

Cholesterol cao: Lưu ý dấu hiệu cảnh báo này ở chân cực nguy hiểm, chớ để kéo dài gây đột quỵ

Cholesterol là một phần không thể thiếu trong cơ thể chúng ta, mặc dù có một tên gọi xấu nhưng nó lại giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh. Nó là một chất sáp giúp thúc đẩy lưu lượng máu hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe khó ngủ thực phẩm gây khó ngủ

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ