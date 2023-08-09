5 loại hạt được mệnh danh là thực phẩm 'vàng' trong làng hỗ trợ giảm cân, chị em đừng nên bỏ qua

Đậu phộng cũng là một trong các loại hạt giúp giảm cân . Mặc dù đậu phộng chứa nhiều chất béo và calo, tuy nhiên, chúng lại không làm tăng cân nặng của bạn. Thậm chí một vài nghiên cứu ghi nhận, thường xuyên ăn đậu phộng sẽ giúp duy trì cân nặng và giảm nguy cơ béo phì.

Ăn đậu phộng có thể giúp tạo cho bạn cảm giác no và giảm sự thèm ăn. Bên cạnh đó, thành phần axit folic và các loại axit béo không bão hòa đơn trong đậu phộng giúp làm giảm cholesterol trong máu. Thành phần cellulose sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp hệ đường ruột hoạt động hiệu quả, tăng cường trao đổi chất và tiêu hao năng lượng của cơ thể.

Hạt dẻ cười chứa vitamin B6, B1, protein, chất xơ và phốt pho. Đây cũng là một trong những loại hạt chứa ít calo và chất béo. Ngoài ra, nó đóng góp đáng kể vào sức khỏe miễn dịch và trao đổi chất.

Hạt dẻ cười chứa nhiều chất xơ, giúp duy trì cảm giác no và kiểm soát cảm giác thèm ăn giữa các bữa ăn. Vì vậy, nó hỗ trợ những người đang có kế hoạch giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều

Magie trong hạt điều rất cần thiết để điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate. Do đó bạn nên bổ sung các loại hạt ăn thay cơm giảm cân như hạt điều vào chế độ ăn uống lành mạnh. Hạt điều còn cung cấp nguồn protein dồi dào. Đó cũng là chìa khóa để giảm cân.

Hạt macca

Nếu bạn đang muốn giảm cân bằng các loại hạt bạn có thể lựa chọn hạt macca. Mặc dù được xếp vào nhóm những thực phẩm có hàm lượng calo cao nhưng hạt macca cũng chứa nhiều protein, chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, đây là những chất có thể góp phần thúc đẩy quá trình giảm cân trong cơ thể.

Ngoài ra, thành phần axit palmitoleic (omega-7) có trong hạt macca cũng góp phần tham gia sản xuất enzym, tăng cường đốt cháy mỡ thừa, giảm mỡ và hạn chế sự thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt óc chó

Quả óc chó là nguồn cung cấp đồng và mangan đặc biệt tốt, góp phần tăng cường sức khỏe của tim và não. Thực đơn giảm cân bằng các loại hạt như óc chó cũng góp phần kiểm soát cơn thèm ăn. Đó là nhờ nguồn axit béo omega-3, sterol thực vật và vitamin có trong óc chó giúp ức chế cơn đói, từ đó hỗ trợ giảm cân.