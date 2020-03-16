Bỏ túi bí quyết cách làm tóc hết xoăn đơn giản và nhanh chóng

Tóc uốn là một trong những kiểu tóc phổ biến được nhiều chị em yêu thích. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó bạn lại muốn mái tóc thẳng mượt trở lại như ban đầu. Dưới đây là một số cách làm tóc hết xoăn từ thiên nhiên nhanh chóng cho nữ mà không gây ảnh hưởng đến xấu đến mái tóc.

Sữa tươi là thực phẩm chứa nhiều protein có tác dụng nuôi dưỡng, tái tạo và củng cố các trục tóc giúp mái tóc trở nên thẳng mượt hơn. Để có mái tóc thẳng mượt nhanh chóng như mong muốn, bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau:

Tóc sau khi uốn hoặc tạo kiểu vẫn còn rất yếu. Vì vậy, bạn không nên áp dụng cách duỗi thẳng ngay sẽ khiến tóc dễ bị hư tổn. Thay vào đó, bạn nên áp dụng những cách làm tóc hết xoăn từ thiên nhiên dưới đây vừa an toàn mà vừa hiệu quả.

Cách 1: Cho khoảng 30ml sữa tươi vào bình xịt rồi xịt đều lên tóc, sau đó massage tóc khoảng 15 phút từ chân đến ngọn. Đợi tóc thấm đều rồi gội đầu lại bằng nước sạch. Áp dụng cách này 1 đến 2 lần mỗi tuần sẽ khiến mái tóc xoăn dần thẳng mượt ra.

Cách 2: Trong mật ong có tính dưỡng ẩm, vì vậy kết hợp sữa chua với mật ong sẽ giúp tóc khỏi xơ khô. Bạn trộn đều 1 cốc sữa tươi với 2 muỗng canh mật ong, sau đó thoa đều lên tóc và ủ trong 1 giờ. Đợi hỗn hợp ngấm vào các phần tóc xoăn xong rồi gội lại với nước sạch, tóc sẽ thẳng và mềm mượt hơn.

Sữa tươi là một trong những cách làm thẳng tóc xoăn hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm tóc hết xoăn bằng nha đam

Nha đam là một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều chị em lựa chọn. Trong nha đam có chứa 1 loại enzim đặc biệt giúp các sợi tóc thẳng và mềm mượt tự nhiên. Ngoài ra, sử dụng nha đam ủ tóc còn giúp tóc duy trì độ ẩm cần thiết, nuôi dưỡng tóc sâu và trở nên chắc khỏe hơn.

Nha đam giúp các sợi tóc thẳng nhanh và suôn mượt - Ảnh minh họa: Internet

Trộn đều hỗn hợp gồm nha đam và dầu dừa theo tỷ lệ 1:1, sau đó thoa đều hỗn hợp lên phần tóc xoăn. Ủ tóc khoảng 40 phút để các dưỡng chất ngấm vào tóc rồi gội lại bằng nước sạch. Nếu không có dầu dừa bạn có thể sử dụng dầu oliu để làm tóc thẳng lại sau khi uốn rất hiệu quả.

3. Cách làm tóc hết xoăn bằng chanh

Trong chanh chứa nhiều axit có tác dụng bẻ gãy cấu trúc xoăn của tóc. Tuy nhiên nếu dùng quá nhiều sẽ khiến tóc bị khô do mất đi độ ẩm cần thiết. Để hạn chế điều này và giúp dưỡng tóc mượt mà hơn bạn nên kết hợp cùng với nước cốt dừa.

Sử dụng chanh kết hợp với nước cốt dừa là phương pháp làm tóc hết xoăn bằng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hòa một cốc nước cốt dừa với nửa cốc nước cốt chanh rồi mang vào tủ lạnh để tạo nên một hỗn hợp dạng kem. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên tóc từ gốc đến ngọn rồi dùng khăn quấn tóc lại trong khoảng 1 giờ. Cuối cùng gội đầu lại bằng nước sạch, tóc sẽ trở nên thẳng và mềm mượt hơn.

4. Cách làm tóc hết xoăn bằng dầu Oliu nóng

Dùng dầu oliu nóng là một trong những cách giúp tăng độ óng ả và thẳng mượt cho tóc hiệu quả. Bạn cần đun ấm một lượng dầu oliu vừa đủ. Sau đó thoa dầu lên tóc rồi thư giãn khoảng 30 phút cho dầu ngấm vào tóc. Sau cùng gội đầu lại bình thường bằng nước sạch. Ngoài ra bạn có thể kết hợp dầu oliu với nha đam cũng là cách làm tóc hết xoăn hiệu quả mà không làm tổn hại đến tóc.

Dầu oliu nóng giúp tăng độ óng ả và thẳng mượt cho tóc - Ảnh minh họa: Internet

5. Cách làm tóc hết xoăn bằng bột gạo và lòng đỏ trứng

Bột gạo và trứng gà là một trong những công thức giúp tóc thẳng mượt tự nhiên hiệu quả. Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn giúp tóc chắc khỏe và óng mượt.

Bạn chỉ cần trộn đều 1 lòng đỏ trứng gà và 2 muỗng bột gạo cùng với 20ml lít sữa tươi. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên tóc và ủ trong 1 giờ. Cuối cùng, gội đầu lại bằng nước sạch sẽ thấy tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn.

6. Cách làm tóc thẳng tóc bằng giấm táo

Ngoài công dụng làm sạch và loại bỏ dầu thừa trên da đầu, giấm táo còn giúp da đầu thông thoáng và mềm tóc hơn. Bạn chỉ cần pha loãng 2 muỗng canh giấm táo vào 1 bát nước sạch, sau đó gội đầu như bình thường, gội xong thì thoa đều hỗn hợp giấm táo và nước lên tóc. Đợi đến khi giấm ngấm vào tóc xong rồi xả lại bằng nước sạch sẽ thấy tóc mềm mượt hơn.

Giấm táo giúp da đầu thông thoáng, làm mềm tóc và giúp tóc hết xoăn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý với cách chữa tóc xoăn tự nhiên cho nữ

Vì những phương pháp làm tóc hết xoăn tại nhà thường không tốn kém, tiết kiệm thời gian và ít gây hại cho tóc nên hiệu quả làm thẳng tóc không thể nhanh hơn so với sử dụng các hóa chất. Bạn cần phải kiên trì khi thực hiện những cách trên. Đôi khi tóc chỉ thẳng ra tạm thời và có thể xoăn lại sau đó.

Ngoài ra, bạn nên chú ý tới nhiệt độ để tránh làm tổn thương tóc và da đầu.

Bên trên là một số cách làm tóc hết xoăn cho nữ được nhiều chị em áp dụng, giúp tóc trở nên thẳng và mềm mượt hơn. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả như mong muốn bạn cần phải kiên trì và chăm sóc tóc tốt hơn, giúp tóc chắc khỏe và mềm mượt trong thời gian dài. Chúc bạn có mái tóc khỏe và đẹp.