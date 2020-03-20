Việc cạo lông chân nhiều có sao không? Cần lưu ý những gì?

Chăm sóc da 20/03/2020 18:11

Nhiều người thắc mắc cạo lông chân nhiều có sao không? Việc cạo lông nhiều hay ít không gây ảnh hưởng đến da, nhưng cần phải cẩn thận để tránh gây tổn thương. 

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Cạo lông chân là biện pháp tẩy lông tạm thời được nhiều người áp dụng bởi cách thực hiện đơn giản. Tuy nhiên, liệu thực hiện cạo lông chân nhiều có sao không, gây nguy hiểm gì không? Dưới đây là một số điều cần biết khi bạn muốn cạo lông chân. Cùng theo dõi bài viết sau.

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Việc cạo lông chân nhiều có sao không - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến bạn mọc lông chân?

Khi bước vào độ tuổi dậy thì, việc mọc lông chân là điều bình thường của cả ở nam và nữ giới. Phụ thuộc nội tiết tố của mỗi người mà lông chân mọc rậm hay mỏng, nhiều hay ít. Đặc biệt, nữ giới thường có lông chân mọc rậm và nhiều. Điều này sẽ khiến họ thiếu tự tin cũng như không dám diện những bộ đồ đẹp. 

Lông chân có tác dụng gì?

Theo nghiên cứu cho biết, lông chân có tác dụng chống lại vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra, mức độ nhiều ít của lông chân cũng sẽ phản ảnh một số loại bệnh, sức khỏe cơ thể. Cạo lông chân là phương pháp triệt lông chân khá phổ biến được mọi người tin dùng, đặc biệt là phái nữ. Tuy nhiên, cạo lông chân có ảnh hưởng gì hay không thì cần tìm hiểu kỹ.

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Cạo lông là phương pháp phổ biến mà mọi người hay dùng - Ảnh minh họa: Internet

Cạo lông chân nhiều có sao không?

Việc cạo lông chân giúp loại bỏ nhiều sợi lông cùng một lúc, không gây đau rát da như phương pháp wax lông chân. Trong trường hợp bạn cần tẩy lông gấp thì cạo lông chân luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người. Tuy nhiên, nhiều người thường thắc mắc cạo lông chân nhiều có sao không? Cạo lông chân có ảnh hưởng gì không? Làm sao để lông chân mọc ít?

Theo các chuyên gia thì hiệu quả của việc cạo lông chân không duy trì được lâu. Thường thì sau khi cạo khoảng 1 – 2 tuần, các sợi lông chân có xu hướng mọc trở lại, nhanh hơn, rậm hơn và sợi lông có phần cứng hơn so với trước kia. Lúc này, bạn sẽ phải nhờ cậy đến dao cạo. Như vậy cứ sau 1 – 2 tuần, bạn sẽ phải thực hiện cạo lông chân. Mức độ khá thường xuyên như thế này vô tình gây hại cho làn da của bạn.

Khi cạo lông chân, bạn sẽ phải lặp đi lặp lại thao tác loại bỏ lông chân bằng dao cạo với việc cọ xát vào da, khiến lỗ chân lông ngày càng nở to hơn. Điều này tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong và gây ảnh hưởng tới da nghiêm trọng. Nhiều người cho biết họ gặp phải tình trạng viêm nang lông, nổi mẩn đỏ sau khi cạo lông chân. Những nốt mẩn đỏ xuất hiện khắp bề mặt da, thậm chí nhiều người chia sẻ rằng nó còn kinh khủng hơn cả lông chân. Và sau mỗi lần cạo lông chân, họ cảm thấy hối hận vì không tìm hiểu thật kỹ trước khi cạo lông chân.

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Nổi mẩn đỏ sau khi cạo lông - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dụng cụ cạo lông nếu không được vệ sinh sạch sẽ cũng khiến bạn mắc phải các bệnh lý ngoài da. Bên cạnh đó, lưỡi dao cạo cùn sẽ gây cho bạn nhiều khó khăn khi phải thao tác quá nhiều lần, tác động đến làn da khiến da bị tổn thương nhiều. Hơn thế nữa, việc cạo lông chân sai kỹ thuật không chỉ khiến làn da dễ bị xây xước mà còn gây cảm giác đau rát, khiến không ít người khi cạo lông chân bị ốm.

Những lưu ý khi cạo lông chân

Để tránh những hậu quả trên, bạn nên tham khảo các phương pháp sau để giúp da bạn không phải chịu những tổn thương.

  • Tẩy da chết: Đây là bước giúp loại bỏ đi phần da chết bám quanh lỗ chân lông, giúp quá trình cạo lông diễn ra trơn tru hơn.
  • Bạn cũng có thể cạo lông chân bằng kem đánh răng, nhưng trước hết bạn nên bôi kem lên da chân và giữ nguyên trong vòng 30 phút hoặc một giờ nhằm để xem da bạn có bị dị ứng với kem đánh răng không. 
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Tẩy lông chết trước khi cạo lông - Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu không bị nổi mẩn đỏ hay kích ứng thì bạn có thể áp dụng phương pháp cạo lông chân bằng kem đánh răng. Trong kem đánh răng có chứa các thành phần như Flo, Triclosan,… làm các sợi lông suy yếu từ bên trong khiến chúng tự rụng đi, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiệu quả này không lâu dài vì trong kem đánh răng có chứa thành phần natri florua giúp ngăn ngừa sâu răng, có thể trở thành “thuốc độc” nếu bạn sử dụng “quá liều”.
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Bôi kem đánh răng khi cạo lông nếu da không bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet
  • Vậy cạo lông chân xong nên bôi gì? Lời khuyên là nên bôi một số kem dưỡng ẩm cho da hoặc tinh dầu có chiết xuất từ thiên nhiên. Bạn có thể dùng những loại tinh dầu hoa hồng, hoa oải hương hoặc mật ong để bôi lên vùng chân vừa cạo lông xong.
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Dùng tinh dầu hoặc sữa dưỡng ẩm da sau khi cạo lông - Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc cạo lông chân nhiều có sao không. Cạo lông chân không còn tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người bởi nó tồn tại nhiều nhược điểm mà bạn không nên thực hiện thường xuyên.

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