Bật mí các phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà

Làm đẹp 09/03/2020 16:39

Lỗ chân lông to thì phải làm như thế nào? Đừng hoang mang vì đã có các phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông rất đơn giản, ngay tại nhà. 

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Lỗ chân lông to là thực trạng mà nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Điều này xảy ra khi dầu dưới da làm tắc nghẽn lỗ chân lông và chúng trông to hơn so với bình thường. Những người lỗ chân lông to thường sẽ có nguy cơ cao mắc các vấn đề về mụn. Nếu không có phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông kịp thời có thể khiến bạn bị lão hóa sớm.

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Bật mí các phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lỗ chân lông bị to

Người có làn da dầu

Những người có làn da dầu, da nhờn thường sẽ có lỗ chân lông to hơn đối với những người có làn da khác. Điều này là do da tiết quá nhiều dầu và bã nhờn là điều kiện để cho bụi bẩn có thể bám lên trên da và tích tụ dần khiến lỗ chân lông ngày càng to hơn.

Tuổi tác

Da sẽ mất đi độ đàn hồi, săn chắc khi bạn càng ngày càng lớn tuổi. Chính vì thế mà lỗ chân lông bị kéo to ra hơn. 

Gen di truyền

Những ai có làn da dầu, lỗ chân lông to khi sinh con thường thì con cũng sẽ nhận lại những đặc điểm này. Và lỗ chân lông ở nam giới sẽ to hơn so với nữ giới. Còn đối với nữ giới, khi đến chu kỳ kinh nguyệt thì lỗ chân lông cũng sẽ to hơn những ngày bình thường.

Do tác động của môi trường

Môi trường ô nhiễm, khí hậu khắc nghiệt, nắng gắt là nguyên nhân khiến cho da bị mất nước, tổn thương, giảm đi tính đàn hồi cũng là điều kiện để lỗ chân lông giãn nở.

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Môi trường tác động khiến lỗ chân lông bị to ra - Ảnh minh họa: Internet

Do tắc nghẽn lỗ chân lông

Khi các tế bào chết, dầu, bã nhờn và bụi bẩn tích tụ sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm cho bạn bị mụn trứng cá và các nốt mụn phát triển kéo dãn diện tích của lỗ chân lông.

Chế độ sinh hoạt

Chế độ sinh hoạt không điều độ chính là điều kiện thích hợp nhất để lỗ chân lông của bạn phát triển to hơn. Người thức khuya, ngủ không đủ giấc, thích ăn các đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ sẽ dễ gặp phải vấn đề này.

Các phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà

Se khít lỗ chân lông mặt tại nhà nhờ chế độ sinh hoạt lành mạnh

Việc sinh hoạt, ăn uống không khoa học sẽ khiến cho hệ bài tiết của cơ thể bị rối loạn từ đó gây ra mụn. Và để giúp se khít lỗ chân lông từ bên trong thì việc thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt là cực kỳ quan trọng. 

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Cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ăn các loại thực phẩm giàu protein như thịt nạc, ngũ cốc có nguyên hạt, rau củ quả. Đặc biệt uống nhiều nước. Không uống, ăn các loại thực phẩm quá nhiều đường, các chất kích thích, đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Làm sạch da để điều trị lỗ chân lông to

Khi bạn sử dụng các loại mỹ phẩm, tiếp xúc hằng ngày với môi trường sẽ khiến da tích tụ bã nhờn, bụi bẩn, da chết. Vì thế, cần phải làm sạch da 2 lần vào buổi sáng và tối. Tẩy da chết định kỳ 2 lần/tuần. Trước khi ra đường nhớ phải bôi kem chống nắng và sử dụng khẩu trang. 

Cách trị lỗ chân lông to tại nhà bằng đá viên

Để giải quyết tình trạng lỗ chân lông to ở mũi và má tại nhà chúng ta có thể sử dụng đá viên. Cách thực hiện như sau: Làm sạch da và dùng đá viên rồi massage nhẹ nhàng trên mặt của bạn trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Cuối cùng lau khô mặt bằng khăn sạch.

Phương pháp này giúp se lỗ chân lông tạm thời nếu bạn muốn trang điểm. Giúp làm săn da, nâng cơ, giải tỏa căng thẳng cho da.

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Dùng đá giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ dưa chuột

Ai bị lỗ chân lông to thì hãy thử ngay phương pháp đắp mặt nạ bằng dưa chuột. Chỉ cần mua dưa chuột về nhà, rửa sạch rồi cho dưa chuột vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau khi đã đủ thời gian, bạn lấy ra thái lát mỏng và đắp lên mặt. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước.

Đắp mặt nạ sữa chua không đường

Axit lactic có tác dụng rất tốt trong việc se khít lỗ chân lông, đồng thời làm trắng và đều màu da. Bạn chỉ cần lấy khoảng 2 đến 3 thìa sữa chua không đường và thoa đều lên mặt. Massage nhẹ nhàng khoảng 2 đến 3 phút sau đó thư giãn khoảng 15 phút và rửa sạch. 

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Dùng sữa chua không đường để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà

Kết hợp 1 lòng trắng trứng gà cùng với 1 thìa nước cốt chanh sẽ giúp da mịn màng, đồng thời chữa thâm hiệu quả. Trộn đều nguyên liệu và đắp lên mặt, sau đó để khô và rửa sạch. Nếu trên da có nhiều mụn đầu đen, lúc mặt nạ còn ướt, bạn có thể đắp miếng giấy lên và đợi khô thì lột bỏ dễ dàng hơn.

Đắp mặt nạ dầu ô liu và mật ong

Lấy 1 thìa dầu ô liu, 1 thìa mật ong và vài giọt nước cốt chanh rồi thoa lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Dùng vỏ chuối

Vỏ chuối chứa nhiều enzyme papain và bromelain sẽ giúp làm mờ cũng như loại bỏ tình trạng lỗ chân lông bị to. Cách làm cũng rất đơn giản: Sau khi rửa sạch mặt, bạn chà vỏ chuối lên mặt khoảng 10 phút sau đó rửa lại bằng nước lạnh. 

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Chà xát vỏ chuối cũng là cách làm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông tại nhà và bạn hãy áp dụng để có được làn da mịn màng như mong muốn.

7 sai lầm tai hại khi chăm sóc da khiến lỗ chân lông to, gây mụn xấu xí

7 sai lầm tai hại khi chăm sóc da khiến lỗ chân lông to, gây mụn xấu xí

Chăm sóc da không khéo có thể khiến da dễ bị lỗ chân lông to và gây mụn xấu xí. Sau đây là 7 thói quen chúng ta cần tránh để có làn da đẹp.

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