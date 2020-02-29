Cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to đơn giản tại nhà

Đầu tiên, chúng ta cần phải biết rằng lỗ chân lông to là do sự hình thành của việc không điều tiết bã nhờn kịp thời của cơ thể. Ngoài ra, chúng được hình thành do những yếu tố sau:

Nhiều người nghĩ rằng cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to rất đơn giản và chỉ cần sử dụng các mỹ phẩm đắt tiền là được. Nhưng thực tế việc sử dụng mỹ phẩm chỉ làm cho da của chúng ta thêm nhờn và lỗ chân lông thêm to hơn mà thôi vì trong mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất, độc tố không tốt cho da mặt. Vì thế chúng ta phải biết cách chăm sóc da mặt đúng cách để cho da của da của chúng ta đẹp hơn, trắng sáng và mịn màng.

- Thường xuyên trang điểm và tẩy trang không sạch sẽ: Với những bạn phải trang điểm thường xuyên do tính chất công việc thì việc bị vấn đề về da mặt xuất hiện nhiều hơn những người khác. Lớp phấn sẽ làm cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn dẫn đến việc lỗ chân lông giãn to, da mặt xuất hiện các tuyến bã nhờn. Hơn nữa, việc tẩy trang không kỹ vừa làm cho da mặt bị mụn, da mất sức sống.

- Da dầu và da nhạy cảm: Do tuyến bã nhờn hoạt động hơn mức bình thường, thường xuyên mở ra để da tiết dầu làm cho lỗ chân lông to. Hơn nữa, da nhờn và da nhạy cảm rất dễ bị viêm nhiễm, nổi mụn hơn những loại da khác.

Tẩy trang không sạch làm da bị mụn - Ảnh minh họa: Internet

- Tuổi tác: Với những chị em đã bước qua tuổi trung niên thì lượng collagen có trong cơ thể sẽ tụt giảm, làm da mất khả năng sản sinh và tái tạo collagen tự nhiên kém đi, lỗ chân lông lớn dần.

- Di truyền: Theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, kích thước lỗ chân lông to liên quan đến yếu tố di truyền. Nếu một người trong gia đình của bạn có lỗ chân lông to thì có thể di truyền sang chúng ta.

- Thức trễ vào buổi sáng cũng chính là nguyên nhân làm cho da bạn xấu đi, da tiết bã nhờn. Vì thế hãy cố gắng thức sớm và rửa mặt thật sạch trước khi đi làm.

Quy trình chăm sóc da dầu mụn lỗ chân lông to

Da dầu và có lỗ chân lông to thường phải được giữ độ ẩm cần thiết để giúp da khỏe hơn. Vì thế, các bước chăm sóc da phải được thực hiện một cách khoa học và đúng cách thì làn da của bạn mới được khỏe khoắn và đầy sức sống, lỗ chân lông được se khít và mụn được ngăn ngừa một cách hiệu cách hiệu quả. Dưới đây là cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to mà bạn có thể tham khảo:

Chăm sóc da dầu bằng cách rửa mặt

Bạn nên rửa mặt mỗi ngày 2 lần trong một ngày, nhất là vào buổi sáng và buổi tối để giữ ẩm cho da, loại bỏ những bụi bẩn và vi khuẩn khi bạn đi ngoài đường rồi trở về nhà. Hơn nữa, việc rửa mặt như vậy sẽ giúp cho bạn ngăn chặn lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

Chăm sóc da dầu và nhờn bằng cách rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn dùng nước ấm rửa mặt để làm cho da mặt được thẩm thấu, tiếp đến bạn dùng nước lạnh rửa lại một lần nữa để se khít lỗ chân lông. Bạn cũng có thể dùng nước muối sinh lý để rửa mặt. Nước muối sinh lý rất tốt cho da vì nó có thể giúp da kháng viêm và giảm mụn bị sưng. Mỗi tuần bạn nên rửa mặt bằng nước muối này khoảng 2 đến 3 lần để hạn chế chất nhờn sản sinh.

Nếu bạn muốn dùng sữa rửa mặt để rửa mặt thì bạn nên tránh những loại mỹ phẩm có chứa các thành phần như nước hoa hoặc cồn, vì chúng có thể làm cho da mặt bị nổi mụn nhiều hơn.

Sử dụng nước hoa hồng

Sử dụng nước hoa hồng để rửa mặt cũng là một phương pháp tối ưu giúp cải thiện da mặt của bạn được đàn hồi tốt hơn. Sau khi bạn rửa mặt, bạn có thể sử dụng ít nước hoa hồng để làm ẩm làn da, nước hoa hồng sẽ giúp bạn loại bỏ những tế bào chết có trên da, sản xuất collagen, giúp da mịn màng và đẹp hơn.

Sử dụng nước hoa hồng- Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm da

Với những bạn có da mặt dày lỗ chân lông to kèm theo da mặt có nhiều nhờn thì nên dưỡng ẩm da thường xuyên để cân bằng độ PH ở da. Nhiều người có quan niệm rằng với da nhờn, da dầu thì không nên dưỡng ẩm cho da vì nó có thể làm cho lỗ chân lông bị bít lại. Đây là quan niệm sai lầm vì da nhờn cần phải được dưỡng ẩm thường xuyên.

Dưỡng ẩm da - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng

Trước khi ra ngoài, bạn nên sử dụng nón, dùng ô, mặc áo tay dài và đặc biệt là sử dụng kem chống nắng để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của nắng mặt trời lên da. Điều này sẽ giúp cho da của chúng ta được bảo vệ và ngăn ngừa những vấn đề liên quan đến da.

Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to như trên, bạn có thể áp dụng thực hiện mỗi ngày để da của chúng ta bớt nhờn và lỗ chân lông được se khít. Chúc bạn nhanh chóng có một làn da khỏe mạnh!