Mách bạn những cách chăm sóc da mặt bị mụn hiệu quả 

Mụn 26/02/2020 09:41

Da mặt mụn khiến các cô nàng tự ti và kém xinh. Những cách chăm sóc da mặt bị mụn luôn là chủ đề tìm kiếm nhiều nhất của các cô nàng mặt mụn.

Da mặt mụn cần phải được chăm sóc cẩn thận và kỹ càng để tình trạng mụn đỡ dần lên cũng như da không để lại sẹo thâm hay rỗ mặt. Nếu bạn đã thử mọi cách mà mụn hết rồi lại lên, dùng đủ mọi loại kem trị mụn mà không thấy hiệu quả bao nhiêu thì hãy đọc ngay những cách chăm sóc da mặt bị mụn hay trong bài viết sau, chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với bạn.

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Mách bạn những cách chăm sóc da mặt bị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trang

Tẩy trang là cách chăm sóc da mặt bị mụn tại nhà mà bạn cần phải áp dụng đầu tiên. Bởi cô nàng nào mà không trang điểm, dù nhiều hay ít, nhất là dân công sở. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần rửa mặt là sạch rồi, cần gì phải tẩy trang. Tuy nhiên, đây là một quan điểm cực kỳ sai lầm và khiến cho mụn ngày càng dày, không mụn cũng có mụn,... bởi lớp trang điểm khiến cho vi khuẩn và bụi dễ bám chặt lên da hơn, gây bít tắc lỗ chân lông và sinh ra bã nhờn.

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Tẩy trang giúp loại bỏ lớp trang điểm sâu trong lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Dù không trang điểm thì chỉ cần sử dụng kem chống nắng thôi cũng đủ khiến lỗ chân lông của bạn bị bít tắc. Do đó, cách chăm sóc da mặt bị mụn hiệu quả ngay tại nhà chính là tẩy trang để loại bỏ đi lớp bụi bẩn, giúp da thông thoáng và ngăn ngừa mụn.

Rửa mặt đúng cách

Nhiều người thắc mắc tại sao mình đã rửa mặt sạch, dùng đủ kem trị mụn mà không đỡ mụn, thậm chí mụn còn dày thêm. Vậy bạn đã xem lại cách rửa mặt liệu có chuẩn hay không. Rửa mặt không đúng cách chính là thủ phạm khiến da bạn bị tổn thường và sinh ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. 

Ngày ngày tiếp xúc với nhiều bụi bẩn và không khí ô nhiễm,... lỗ chân lông trên da mặt sẽ bị bít tắc sinh ra mụn. Do đó, cách chăm sóc da mụn nhờn không bao giờ được phép bỏ qua chính là rửa mặt. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ rửa với nước sạch thì không bao giờ có thể loại bỏ được lớp dầu và bã nhờn trên da. Hãy dùng sữa rửa mặt dành cho da mụn để làm sạch và kiểm soát quá trình tiết dầu trên da.

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Rửa mặt đúng cách để chăm sóc da mụn - Ảnh minh họa: Internet

Với những làn da dầu, mụn rất dễ dàng tấn công. Bởi vậy, bạn nên dùng loại sữa rửa mặt có chứa acid salicylic, 2 lần/ngày (sáng và tối). Lưu ý không dùng nước quá 30 - 35 độ C, bởi nếu cao hơn sẽ khiến da bị kích ứng, bong tróc, khô da khiến da càng yếu, sức đề kháng kém và vi khuẩn dễ phát triển. Không nên rửa mặt quá 3 lần để tránh làm mất lượng dầu tự nhiên có trên da.

Tẩy da chết

Da nổi mụn thường là do dầu nhờn tiết nhiều kết hợp với bụi bẩn phát triển thành mụn. Việc rửa mặt chỉ giúp loại bỏ lớp bụi bẩn trên da mà không thể lấy hết những tế bào chết, bụi bẩn nằm sâu tận trong lỗ chân lông. Do đó, một trong những cách chăm sóc da mụn nhờn hiệu quả chính là tẩy da chết. 

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Tẩy da chết giúp loại bỏ tế bào chết sâu trong da - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn những sản phẩm tẩy da chết có thành phần tự nhiên, ít hóa chất để tránh kích ứng cho da mụn. Hoặc bạn cũng có thể áp dụng cách chăm sóc da mụn tự nhiên bằng các nguyên liệu dễ tìm, rẻ như chanh, muối biển và mật ong,...

Đắp mặt nạ

Bên cạnh việc lấy đi lớp bụi bẩn bên ngoài da, chúng ta cũng cần cung cấp thêm nhiều dưỡng chất để tái tạo tế bào da mới, tăng sức đề kháng và giúp da khỏe mạnh hơn, từ đó chống lại mụn. Tuy nhiên, không phải mặt nạ nào cũng phù hợp với da mụn. Theo các chuyên gia về da liễu, mặt nạ tốt nhất dành cho da mụn chính là sự kết hợp giữa nghệ và mật ong. 

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Đắp mặt nạ nghệ mật ong chăm sóc da mụn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng sản phẩm điều trị và chăm sóc da mụn

Để giúp da mụn nhanh khỏi, các bạn nên sử dụng các loại sản phẩm, kem chuyên trị mụn. Trên thị trường cũng có nhiều loại mỹ phẩm chuyên trị mụn của Nhật, Hàn Quốc rất tốt cho làn da của chị em, đặc biệt là đặc tính da Châu Á.

Bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng

Ánh nắng mặt trời chứa các tia UV là kẻ thù không đội trời chung với làn da của bạn. Các tia UV sẽ tấn công da và phá hủy cấu trúc khiến da nổi mụn, lão hóa, xuất hiện nám và tàn nhang,...Do đó, trong các bước chăm sóc da mụn tại nhà, thoa kem chống nắng là bước không thể thiếu.

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Bôi kem chống nắng trước khi đi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Khi lựa chọn dòng kem chống nắng phù hợp với da mụn, hãy chọn những sản phẩm không gây nhờn (trên sản phẩm có ghi No sebum) hoặc không chứa dầu (Oil Free), gel hoặc các loại nước mỹ phẩm có chứa  titanium dioxide và zinc oxide giúp da thông thoáng, giảm bóng nhờn, trị mụn và bảo vệ da. Đồng thời, các bạn phải nhớ sử dụng kem chống nắng trước khi ra nắng khoảng 20 phút để giúp các hoạt chất thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý

Bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài, bạn cũng cần chú ý đến các loại thực phẩm nạp vào bên trong cơ thể để hỗ trợ quá trình trị mụn được tốt hơn.

  • Bạn cần ngủ trước 11 giờ tối.
  • Ăn nhiều rau xanh, hoa quả: Các loại vitamin có trong rau xanh và trái cây không chỉ tốt với sức khỏe mà còn tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn cản việc mụn tái phát.
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Ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp da sạch mụn - Ảnh minh họa: Internet
  • Uống nhiều nước: Uống nước giúp cho cơ thể đào thải độc tố nhanh hơn. Bên cạnh đó, nước còn giúp da cân bằng độ ẩm đồng thời hạn chế hiện tượng khô da.
  • Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm cay nóng, dầu mỡ vì chúng sẽ khiến gan nóng, da nổi mụn.
  • Tránh xa bia, rượu, cà phê và đồ ngọt quá nhiều vì chúng khiến nội tiết tố trong cơ thể thay đổi, hình thành mụn nhiều hơn.

Trên đây là những cách chăm sóc da mặt bị mụn đơn giản mà hiệu quả tại nhà. Hãy áp dụng những cách này, sau 1 tuần bạn sẽ thấy tình trạng da mụn được cải thiện nhanh chóng.

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