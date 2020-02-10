5 thói quen chăm sóc da sai lầm khiến lỗ chân lông ngày càng to, khuôn mặt đầy khuyết điểm

Chăm sóc da 10/02/2020 11:14

Brightside vừa chia sẻ 5 thói quen chăm sóc sai lầm mà rất nhiều phụ nữ mắc phải mỗi ngày gây nên tình trạng lỗ chân lông to, mụn nhọt khiến da mặt ngày càng sần sùi.

Những thói quen chăm sóc da sai lầm làm khuôn mặt tích trữ các tác nhân xấu như: Dầu nhờn, tế bào chết, bụi bẩn và vi khuẩn gây tắc nghẽn, làm lỗ chân lông trông to hơn. Do đó, để bảo vệ và lưu giữ làn da mịn màng, bạn nên sớm loại bỏ 5 việc sau đây.

Thường xuyên dùng giấy thấm dầu

Những ngày nắng nóng, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn khiến da mặt bóng nhờn, để giải quyết vấn đề này, phụ nữ thường sử dụng giấy thấm dầu.

Trên thực tế, sử dụng loại giấy này quá thường xuyên sẽ gây mất cân bằng độ ẩm tự nhiên khiến da khô ráp, bong tróc. Đây cũng là nguyên nhân khiến lỗ chân lông mở rộng để tiết ra dầu nhờn nhằm làm dịu da.

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Sử dụng giấy thấm dầu quá thường xuyên chính là thói quen khiến lỗ chân lông ngày càng to hơn - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết quá mức

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ bụi bẩn, da hư tổn và dầu nhờn, hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Mặc dù đây là bước chăm sóc da cần thiết nhưng bạn chỉ cần thực hiện 1 - 2 lần mỗi tuần. Vì tẩy tế bào chết quá mức có thể dẫn đến các vấn đề như da khô, lỗ chân lông to. 

Ngoài ra, thực hiện bước này thường xuyên làm phá vỡ hàng rào độ ẩm tự nhiên, da sẽ dễ hấp thu bụi bẩn, không khí ô nhiễm từ môi trường xung quanh.

Không dưỡng ẩm da đúng cách

Da khô gây nên các nếp nhăn khiến bạn trông già hơn. Ngoài ra, đây còn là nguyên nhân khiến lỗ chân lông to hơn. Vì vậy, để ngăn chặn những tình trạng tồi tệ này, bạn nên chọn cho mình một loại tinh chất hay kem dưỡng ẩm tốt và phù hợp để sử dụng hàng ngày.

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Mất độ ẩm, da khô ráp chính là nguyên nhân gây ra lão hóa, lỗ chân lông to - Ảnh: Internet

Sử dụng mỹ phẩm làm tắc lỗ chân lông

Bơ ca cao, dầu dừa hay những loại mỹ phẩm có kết cấu đặc là những thành phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Các nguyên liệu này có thể giúp làn da khô ráp trở nên mềm mại hơn nhưng lại là mối nguy hại đối với làn da dầu, nhạy cảm. Vì chúng sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện để mụn nhọt, mụn trứng cá xuất hiện.

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Sử dụng các nguyên liệu, mỹ phẩm có kết cấu đặc sẽ làm lỗ chân lông to và tạo điều kiện cho mụn xuất hiện - Ảnh: Internet

Chỉnh sửa lớp trang điểm nhiều lần trong ngày

Trong ngày, lớp trang điểm dễ bị oxy hóa và mờ dần, do đó, phụ nữ phải sử dụng thêm một ít kem nền, phấn phủ để duy trì diện mạo tươi tắn.

Điều này sẽ gây hại cho da và làm tắc nghẽn lỗ chân lông nếu bạn thực hiện quá thường xuyên. Vì phấn phủ, kem nền sẽ hòa lẫn vào bã nhờn, bụi bẩn rồi xâm nhập vào lỗ chân lông khiến da sần sùi, xuất hiện mụn. 

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Chỉnh sửa lớp trang điểm quá thường xuyên trong ngày dễ gây nên mụn, lỗ chân lông to - Ảnh: Internet

Để đẩy lùi tình trạng lỗ chân lông to, lão hóa, mụn trứng cá, phụ nữ nên tuyệt đối tránh xa các thói quen chăm sóc da sai lầm trên mỗi ngày.  

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