Ăn uống theo thực đơn sau đây vài ngày, làn da căng mịn, không còn một nếp nhăn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi

Chăm sóc da 15/03/2019 14:51

Brightside đã tìm ra 3 chế độ ăn kiêng có thể giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các dấu hiệu liên quan như nếp nhăn, chảy xệ, đồng thời cải thiện sức khỏe chỉ sau thời gian rất ngắn.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà hầu hết phụ nữ đang gặp phải là tăng cân. Hơn nữa, tuổi tác càng cao, bạn sẽ mắc phải các vấn đề như nếp nhăn, chảy xệ... 

Để xóa bỏ hoàn toàn những vấn đề trên, phụ nữ sẵn sàng chi rất nhiều tiền hay bỏ một khoảng thời gian lớn. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng phương pháp, bạn sẽ trẻ hóa làn da, đẩy lùi lão hóa mà không phải tốn nhiều chi phí và công sức. Chẳng hạn như các chế độ dinh dưỡng vô cùng lành mạnh sau đây. 

Chế độ ăn kiêng kéo căng da mặt

Ăn uống theo thực đơn sau đây vài ngày, làn da căng mịn, không còn một nếp nhăn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Những loại thực phẩm có khả năng xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da - Ảnh: Brightside

Chế độ ăn kiêng này có tên là Facelift giúp làm giảm số lượng nếp nhăn, cải thiện da, tóc và móng.

Các nguyên tắc chính:

Cá hồi là loại thực phẩm chính. Loại cá này rất giàu protein có khả năng phục hồi các tế bào, trong khi đó axit béo omega-3 giúp nuôi dưỡng, làm sáng da và tăng vẻ tươi tắn. Bên cạnh đó, cá hồi chứa chất chống oxy hóa và DMAE giữ cho tất cả cơ bắp săn chắc, bao gồm cả cơ mặt và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, bổ sung thường xuyên các loại rau xanh đậm. Chúng chứa chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa.

Một gợi ý tuyệt vời khác là quả mọng và trái cây như quả mâm xôi, dâu tây, dưa, táo, lê cho món tráng miệng hay ăn vặt giữa các cơn đói. Nhóm thực phẩm này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và carbohydrate có chỉ số đường huyết cao, đây là loại đường lành mạnh với máu.

Chế độ ăn kiêng cải thiện da mặt sau 3 ngày

Ăn uống theo thực đơn sau đây vài ngày, làn da căng mịn, không còn một nếp nhăn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Ăn uống đúng cách cũng là phương pháp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Brightside

Nếu ăn cá hồi ít nhất 2 lần mỗi ngày theo chế độ ăn kiêng này, bạn sẽ cảm thấy đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, chế độ ăn ngắn hạn này giúp bạn chuẩn bị tâm trí cho một thực đơn khác dài hạn hơn.

Thực đơn ăn kiêng 3 ngày:

Bữa sáng: 3 quả trứng luộc, 110 - 160 gram cá hồi (cá có thể được thay thế bằng đậu phụ), 1/2 chén bột yến mạch, 1/2 bát quả mọng và một miếng dưa. Sau khi ăn, hãy uống 1-2 ly nước.

Bữa trưa: 100-150 gram cá hồi hoặc cá ngừ, một món salad làm từ rau xanh đậm với dầu ô liu và nước chanh, 1 quả kiwi hoặc một lát chanh, 1/2 chén quả mọng và 1-2 ly nước.

Bữa tối : 100-150 gram cá hồi, một món salad làm từ rau xanh đậm với dầu ô liu và nước chanh, 1/2 bát rau hấp (bông cải xanh, rau bina, măng tây), một miếng dưa và 1/2 chén quả mọng. Sau khi ăn, bạn nên uống 1-2 ly nước.

Trước khi ngủ, bạn có thể ăn 1 quả táo, 50 gram thịt nạc gà tây, 1 hũ sữa chua tự nhiên, một nắm hạt phỉ, quả óc chó hoặc hạnh nhân.

Chế độ ăn kiêng cải thiện da mặt sau 28 ngày

Ăn uống theo thực đơn sau đây vài ngày, làn da căng mịn, không còn một nếp nhăn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, làn da sẽ trẻ hóa trở nên căng mịn - Ảnh: Brightside

Nguyên tắc của chế độ ăn kiêng 28 ngày là: 3 bữa chính kèm 2 bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Tuy nhiên, danh sách thực phẩm được giới hạn trong phạm vi lớn hơn, cụ thể là: Cá biển, hải sản, gà tây, ức gà, tất cả các loại rau (trừ khoai tây), cà rốt, củ cải đường, đậu Hà Lan, bắp, mùi tây, các loại quả mọng, trái cây (trừ chuối, cam, nho, dưa hấu, xoài, đu đủ), các loại hạt thô, đậu, quả ô liu, dầu ô liu, sản phẩm sữa không béo, bột yến mạch, nước, trà xanh và nước khoáng.

Các loại thực phẩm tuyệt đối loại trừ khỏi thực đơn hàng ngày là rượu, cà phê, soda, nước ép trái cây, thực phẩm đông lạnh, thức ăn nhanh, bánh mì, kẹo và nước sốt.

Áp dụng theo các quy tắc ăn kiêng lành mạnh trên, không chỉ duy trì được làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa, bạn còn có thể giảm được mỡ thừa, sở hữu vóc dáng săn chắc.

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