Phụ nữ sẽ 'trẻ mãi không già', đến năm 40 tuổi vẫn chưa có nếp nhăn nếu biết cách sử dụng 3 loại tinh dầu tự nhiên này để dưỡng da

Đặc biệt, với mục đích chống lão hóa, tinh dầu tự nhiên là phương pháp tuyệt vời nhất mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Khi nhắc đến vấn đề duy trì làn da tươi trẻ, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt vì có hàng loạt các sản phẩm được gắn mác "ngăn ngừa lão hóa". Tuy nhiên, để da luôn khỏe đẹp, tươi tắn trong suốt thời gian dài sử dụng, nguyên liệu tự nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu.

Dầu hạt lựu là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Loại dung dịch này rất giàu các hoạt chất có đặc tính chống viêm, chống ung thư và kháng khuẩn.

Theo các nghiên cứu, tinh dầu hạt lựu thúc đẩy quá trình tái tạo lớp biểu bì, kích thích tế bào keratinocytes, tăng cường độ đàn hồi cho làn da và quan trọng là duy trì độ săn chắc.

Loại tinh dầu này còn có tác dụng bảo vệ làn da khỏi ảnh hưởng của tia UV, hạn chế các dấu hiệu lão hóa gây ra bởi ánh nắng.

2. Tinh dầu chanh

Tinh dầu chanh giàu dưỡng chất có khả năng bảo vệ da khỏi quá trình oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do. Loại dầu này còn chứa axit ascorbic, alpha-tocopherol và glutathione giúp tăng khả năng bảo vệ tế bào khỏi môi trường, chất độc hại.

Thoa tinh dầu chanh lên da sau một thời gian giúp tăng cường khả năng phòng vệ của da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Không chỉ ngăn ngừa lão hóa, tinh dầu chanh còn điều trị mụn, xóa mờ sẹo, vết thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Tinh dầu hoa hồng

Tinh dầu hoa hồng hay còn gọi là nước hoa hồng có tác dụng chống viêm da. Loại dầu này chứa axit linoleic, carotenoids và tocopherol (vitamin E) có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ.

Đặc biệt tinh dầu từ hạt hoa hồng cũng chứa lượng lớn axit phenolic có khả năng ngăn ngừa viêm, chống oxy hóa.

Tinh dầu hoa hồng ngăn ngừa lão hóa, cân bằng độ ẩm, độ pH vượt trội - Ảnh: Internet

Cách sử dụng tinh dầu ngăn ngừa lão hóa

Trước khi thoa bất kỳ loại tinh dầu nào lên da mặt, bạn cần pha loãng chúng với một loại dầu nền. Vì tinh dầu là loại nguyên liệu tự nhiên tinh khiết nhất nên chúng có thể gây kích ứng da khi thoa trực tiếp. Và các loại dầu nền sẽ làm giảm nguy cơ kích ứng.

Bạn có thể sử dụng các loại dầu nền như: Dầu jojoba, dầu argan, dầu bơ, dầu hạnh nhân, dầu hạt nho, dầu quả mơ...

Sau khi chọn được dầu nền và tinh dầu chống lão hóa, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Trộn đều 2 loại dầu đã chuẩn bị rồi bảo quản hỗn hợp trong chai thủy tinh tối màu.

Bước 2: Sử dụng khoảng 10 giọt tinh dầu đã thực hiện trước mỗi ngày để thoa đều lên khuôn mặt.

Sử dụng tinh dầu mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Để an toàn, hãy kiểm tra trước khi thoa dầu lên da mặt. Nếu không có bất cứ phản ứng nào, bạn có thể sử dụng tinh dầu đó mỗi ngày.

Chăm chỉ sử dụng tinh dầu tự nhiên theo hướng dẫn cụ thể trên mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối, bạn sẽ đẩy lùi hoàn toàn lão hóa, sở hữu làn da tươi trẻ, căng mịn lâu nhất có thể.