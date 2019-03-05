5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần

Nếu đang mắc phải vấn đề liên quan đến lão hóa như da chảy xệ, nếp nhăn, hãy thử áp dụng 5 công thức mặt nạ tự nhiên của Stylecraze.
Dưới đây là 5 công thức mặt nạ tự nhiên có khả năng kéo căng làn da chảy xệ, xóa mờ dấu hiệu lão hóa rất hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay.
Công thức mặt nạ kéo căng làn da lão hóa
1. Mặt nạ chuối
Nguyên liệu cần có:
- 1/2 quả chuối chín
- 1 muỗng cà phê dầu ô liu
- 1 muỗng cà phê mật ong
Cách thực hiện:
Rất đơn giản, hãy nghiền nhuyễn nửa quả chuối trộn đều cùng dầu ô liu, mật ong đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn thì thoa đều lên khuôn mặt. Sau 15 phút thì rửa sạch là hoàn thành. Bạn nên áp dụng mặt nạ này một hoặc hai lần mỗi tuần.
2. Mặt nạ trứng
Nguyên liệu cần có:
- 1 lòng trắng trứng
- 1 muỗng sữa chua
- 1/8 muỗng cà phê đường
Cách thực hiện:
Tách lòng trắng trứng rồi trộn đều cùng sữa chua và đường. Thoa hỗn hợp lên mặt, đợi khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Đắp mặt nạ này thường xuyên, bạn sẽ nhận thấy kết quả sau thời gian ngắn.
3. Mặt nạ đất sét
Nguyên liệu cần có:
- 2-3 muỗng canh đất sét
- Sữa tươi
Cách thực hiện:
Thêm sữa tươi và bột đất sét vào bát rồi trộn đều đến khi thu được một hỗn hợp sánh mịn. Thoa chúng lên da mặt và cổ. Để da mặt khô tự nhiên trong 10-12 phút thì rửa sạch với nước mát. Lặp lại phương pháp này một lần mỗi tuần.
4. Mặt nạ bột yến mạch
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh yến mạch
- 1 muỗng canh nghệ
- 1 muỗng cà phê mật ong
- 1 muỗng canh nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Nghiền bột yến mạch cho vào bát, thêm bột nghệ, mật ong và nước hoa hồng vào rồi trộn đều đến khi thu được hỗn hợp sệt. Thoa đều chúng lên da, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng công thức này này vài lần mỗi tuần để thu về hiệu quả tốt nhất.
5. Mặt nạ nước hoa hồng
Nguyên liệu cần có:
- 2 muỗng canh đất sét cao lanh
- 1 muỗng cà phê sữa bột
- Nước hoặc nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên khắp khuôn mặt và cổ. Để mặt nạ khô trong vòng 10 - 15 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại phương pháp này 2 lần mỗi tuần.
Áp dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng 5 công thức mặt nạ trên, làn da lão hóa sẽ trở nên căng mịn hơn hẳn sau thời gian ngắn.