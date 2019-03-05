5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần

Chăm sóc da 05/03/2019 16:12

Nếu đang mắc phải vấn đề liên quan đến lão hóa như da chảy xệ, nếp nhăn, hãy thử áp dụng 5 công thức mặt nạ tự nhiên của Stylecraze.

Dưới đây là 5 công thức mặt nạ tự nhiên có khả năng kéo căng làn da chảy xệ, xóa mờ dấu hiệu lão hóa rất hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay.

Công thức mặt nạ kéo căng làn da lão hóa

1. Mặt nạ chuối 

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 quả chuối chín

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Rất đơn giản, hãy nghiền nhuyễn nửa quả chuối trộn đều cùng dầu ô liu, mật ong đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn thì thoa đều lên khuôn mặt. Sau 15 phút thì rửa sạch là hoàn thành. Bạn nên áp dụng mặt nạ này một hoặc hai lần mỗi tuần.

5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần - Ảnh 1

Chuối rất giàu chất béo sẽ hydrat hóa, giữ ẩm da, cải thiện độ đàn hồi giúp làm săn chắc da chảy xệ. Mật ong và dầu ô liu cung cấp chất chống oxy hóa cho da - Ảnh: Internet

2. Mặt nạ trứng 

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng sữa chua

- 1/8 muỗng cà phê đường

Cách thực hiện:

Tách lòng trắng trứng rồi trộn đều cùng sữa chua và đường. Thoa hỗn hợp lên mặt, đợi khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Đắp mặt nạ này thường xuyên, bạn sẽ nhận thấy kết quả sau thời gian ngắn.

5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần - Ảnh 2

Trứng giúp làn da săn chắc. Sữa chua giúp loại bỏ nhược điểm và làm sạch da - Ảnh: Internet

3. Mặt nạ đất sét

Nguyên liệu cần có:

- 2-3 muỗng canh đất sét

- Sữa tươi

Cách thực hiện:

Thêm sữa tươi và bột đất sét vào bát rồi trộn đều đến khi thu được một hỗn hợp sánh mịn. Thoa chúng lên da mặt và cổ. Để da mặt khô tự nhiên trong 10-12 phút thì rửa sạch với nước mát. Lặp lại phương pháp này một lần mỗi tuần.

5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần - Ảnh 3

Đất sét cải thiện màu da, xóa mờ các nhược điểm, điều trị mụn rất hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là nguyên liệu thấm hút dầu nhờn trên da rất vượt trội - Ảnh: Internet

4. Mặt nạ bột yến mạch

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh yến mạch

- 1 muỗng canh nghệ

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Nghiền bột yến mạch cho vào bát, thêm bột nghệ, mật ong và nước hoa hồng vào rồi trộn đều đến khi thu được hỗn hợp sệt. Thoa đều chúng lên da, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng công thức này này vài lần mỗi tuần để thu về hiệu quả tốt nhất.

5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần - Ảnh 4

Bột yến mạch sẽ hấp thụ tất cả các tạp chất và bụi bẩn bám trong lỗ chân lông, làm dịu và bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do với các chất chống oxy hóa. Bột nghệ và mật ong ngăn chặn quá trình lão hóa, giữ cho làn da mềm mịn - Ảnh: Internet

5. Mặt nạ nước hoa hồng

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh đất sét cao lanh

- 1 muỗng cà phê sữa bột

- Nước hoặc nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên khắp khuôn mặt và cổ. Để mặt nạ khô trong vòng 10 - 15 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại phương pháp này 2 lần mỗi tuần.

5 công thức mặt nạ kéo căng da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ nên thử một lần - Ảnh 5

Mặt nạ đất sét là phương pháp tuyệt vời để làm săn chắc da chảy xệ và ngăn ngừa lão hóa. Chúng còn làm sạch da và giảm viêm. Đất sét còn làm tăng số lượng sợi collagen, cải thiện độ đàn hồi da - Ảnh: Internet

Áp dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng 5 công thức mặt nạ trên, làn da lão hóa sẽ trở nên căng mịn hơn hẳn sau thời gian ngắn. 

2 công thức mặt nạ dưỡng da dễ làm từ chuối chín

2 công thức mặt nạ dưỡng da dễ làm từ chuối chín

Cả chuối và mật ong đều có tính kháng khuẩn và chống oxy hóa cao giúp điều trị mụn, làm mềm, mịn da hiệu quả.

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