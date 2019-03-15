Sự thật về tác dụng điều trị mụn, dưỡng trắng da 'thần thánh' của tinh bột nghệ

Vậy nghệ có thực sự mang đến tác dụng "thần kỳ" như những lời truyền tai nhau của phụ nữ?

Khi nhắc đến vấn đề mụn trứng cá và các phương pháp điều trị từ tự nhiên, bột nghệ hay tinh bột nghệ là thành phần được gọi tên nhiều nhất. Dường như cứ 10 người thì đã hết 8 người tin rằng loại nguyên liệu này thực sự là "thần dược" giải quyết các vấn đề về da như mụn, nám, tàn nhang... cũng như dưỡng trắng da.

Theo các nghiên cứu, chất curcumin trong bột nghệ có tác dụng ức chế quá trình sản sinh của hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi trên da. Tuy nhiên, loại chất này khi chưa trải qua quá trình tinh chế, thanh trùng và loại bỏ tạp chất chính là thủ phạm làm hại làn da.

Trên thực tế, nghệ là nguyên liệu có tính chữa lành vết thương, phục hồi làn da hữu hiệu. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách, da của bạn rất dễ bị kích ứng, nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc với chất nhựa vàng của loại gia vị quen thuộc này.

Hãy cẩn thận khi sử dụng bột nghệ để chăm sóc da ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Theo một số nghiên cứu, hợp chất curcumin trong bột nghệ có thể làm làn da mỏng đi. Điều này không tốt đối với phụ nữ sống tại khu vực nhiệt đới vì da có thể bị tổn hại nặng nề hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Tốt nhất, để điều trị mụn hay với bất cứ lý do nào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi sử dụng bột nghệ thoa trực tiếp lên da mặt.

Hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi dùng bột nghệ làm mặt nạ dưỡng da - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu dùng nước ép nghệ tươi nguyên chất để làm mặt nạ, bạn có thể phải đối diện với tình trạng da vàng "khè" vì nhựa nghệ. Vấn đề này phải mất nhiều ngày mới có thể tẩy sạch hoàn toàn.

Bột nghệ không hề dễ sử dụng tại nhà như bạn tưởng - Ảnh: Internet

Nếu đang gặp phải tình trạng sẹo, hãy đến ngay các cơ sở y tế hoặc thẩm mỹ để tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Để trị dứt điểm mụn trứng cá, bạn cần quan tâm nhất đến việc giữ cho làn da sạch sẽ và chọn dùng một sản phẩm đặc trị phù hợp với đặc tính da để sử dụng hàng ngày.

Chắc chắn việc làm đẹp một cách khoa học, có lí trí sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết một cách dễ dàng.

Sau khi đọc hết các thông tin trên, bạn nên suy nghĩ lại việc đắp mặt nạ từ nghệ, đặc biệt là nghệ tươi ngay tại nhà để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất.