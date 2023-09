3 loại dưỡng chất này chính là 'thần dược' giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc, mịn màng, căng mướt như phụ nữ Hàn Quốc

Vitamin C: Dưỡng trắng da và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Làn da tươi tắn, trắng hồng là điều mà phụ nữ nào cũng muốn sở hữu. Trên thực tế, nếu bạn biết được phương pháp đúng đắn, điều này không hề khó khăn như mọi người nghĩ. Dưới đây là những loại dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả, an toàn. Theo đó, bạn chỉ cần lựa chọn loại mỹ phẩm chứa một trong các chất này để sử dụng mỗi ngày.

Vitamin C không chỉ dưỡng trắng da mà còn hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp chống lại thiệt hại bởi các gốc tự do, tăng cường sản xuất collagen, ngăn ngừa tối ưu các dấu hiệu quả lão hóa.

Loại dưỡng chất này nếu sử dụng lâu dài sẽ giúp làn da của bạn trở nên trắng hồng, mềm mại và tươi trẻ. Vitamin C còn được ca ngợi vì khả năng giúp da tự phục hồi, xóa mờ các khuyết điểm nhanh chóng.

Vitamin C không chỉ dưỡng trắng da mà còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Vitamin C có nhiều dạng và một số có thể gây kích ứng. Do đó, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy sử dụng sản phẩm có dạng bột hoặc loại chứa vitamin C dưới dạng ascorbyl glucoside hoặc axit L-ascorbic ethylate.

Nếu đã quen với vitamin C, bạn có thể thoải mái sử dụng mỹ phẩm chứa L-ascorbic. Dù chọn loại nào, hãy chắc chắn thoa kem chống nắng mỗi ngày vì vitamin C có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.

Niacinamide: Dưỡng trắng da, điều trị sẹo mụn

Đây là một dạng của vitamin B3. Niacinamide không chỉ tuyệt vời để làm sáng da mà còn có tác dụng duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Một công dụng cực kỳ tốt mà loại chất này mang đến là điều tiết sản xuất bã nhờn, giảm dầu mà không làm khô da. Điều này cực kỳ tốt cho người sở hữu làn da dầu.

Khi nhắc đến vấn đề tăng sắc tố, niacinamide là chất có thể làm gián đoạn quá trình chuyển sắc tố ở cấp độ tế bào và giảm lượng melanin xuất hiện trên da một cách vượt trội.

Về cơ bản, loại dưỡng chất này góp phần ức chế sản xuất melanin khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, do đó ngăn ngừa các vết sẫm màu xuất hiện.

Làn da căng mịn, hồng hào nhờ chăm chỉ nuôi dưỡng bằng các loại mỹ phẩm chứa Niacinamide - Ảnh: Internet

Alpha arbutin: Dưỡng trắng làn da nhạy cảm và trung hòa các thành phần mạnh khác

Alpha arbutin là một thành phần tuyệt vời để thêm vào các sản phẩm làm đẹp của phụ nữ khi nói đến mong muốn sở hữu làn da trắng mịn, loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm. Loại chất này không chỉ tự hoạt động mà còn có khả năng trung hòa, làm dịu các thành phần mạnh mẽ khác, ngăn ngừa việc kích ứng da.

Trên thực tế, alpha arbutin cũng có công dụng chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Đây thực sự là một thành phần tuyệt vời giúp giảm bớt nỗi lo liên quan đến lão hóa da. Không chỉ vậy, alpha arbutin còn rất an toàn để sử dụng cả buổi sáng và tối mà không gây ra bất kì kích ứng nào.

Axit azelaic: Dưỡng trắng, điều trị nám sạm, kích ứng

Giống như niacinamide, axit azelaic là một tác nhân đa năng tuyệt vời để chăm sóc da với quy trình rút ngắn hơn.

Axit azelaic có nguồn gốc từ ngũ cốc, lúa mì và có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, từ đó cải thiện kết cấu và độ tươi sáng của da. Loại axit này mang đến hiệu quả cao trong việc chống lại sự tăng sắc tố, quá trình hình thành nám, tàn nhang vì khả năng giảm sản xuất melanin.

Thành phần này còn có công dụng chống viêm giúp giảm mẩn đỏ do các vấn đề như bệnh phát ban, mụn trứng cá. Bạn nên sử dụng loại axit này vào ban đêm để da không dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, trắng mịn như gái Hàn nếu biết sử dụng mỹ phẩm đúng cách - Ảnh: Internet

Nếu đang tìm cách làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc tình trạng mụn trứng cá hay phục hồi làn da xỉn màu thì các loại dưỡng chất có khả năng làm trắng trên chính là "chìa khóa". Tuy nhiên, hãy thử nghiệm chúng ở những khu vực da non khác để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng.