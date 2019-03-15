3 loại dưỡng chất này chính là 'thần dược' giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc, mịn màng, căng mướt như phụ nữ Hàn Quốc

Chăm sóc da 15/03/2019 11:11

Theklog sẽ hướng dẫn bạn cách thêm những loại chất có khả năng dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả vào quá trình làm đẹp tại nhà.

Làn da tươi tắn, trắng hồng là điều mà phụ nữ nào cũng muốn sở hữu. Trên thực tế, nếu bạn biết được phương pháp đúng đắn, điều này không hề khó khăn như mọi người nghĩ. Dưới đây là những loại dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả, an toàn. Theo đó, bạn chỉ cần lựa chọn loại mỹ phẩm chứa một trong các chất này để sử dụng mỗi ngày.

Dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng da 

Vitamin C: Dưỡng trắng da và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Loại dưỡng chất này nếu sử dụng lâu dài sẽ giúp làn da của bạn trở nên trắng hồng, mềm mại và tươi trẻ. Vitamin C còn được ca ngợi vì khả năng giúp da tự phục hồi, xóa mờ các khuyết điểm nhanh chóng.

Vitamin C không chỉ dưỡng trắng da mà còn hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp chống lại thiệt hại bởi các gốc tự do, tăng cường sản xuất collagen, ngăn ngừa tối ưu các dấu hiệu quả lão hóa.

3 loại dưỡng chất này chính là 'thần dược' giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc, mịn màng, căng mướt như phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh 1
Vitamin C không chỉ dưỡng trắng da mà còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Vitamin C có nhiều dạng và một số có thể gây kích ứng. Do đó, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy sử dụng sản phẩm có dạng bột hoặc loại chứa vitamin C dưới dạng ascorbyl glucoside hoặc axit L-ascorbic ethylate. 

Nếu đã quen với vitamin C, bạn có thể thoải mái sử dụng mỹ phẩm chứa L-ascorbic. Dù chọn loại nào, hãy chắc chắn thoa kem chống nắng mỗi ngày vì vitamin C có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.

Niacinamide: Dưỡng trắng da, điều trị sẹo mụn

Đây là một dạng của vitamin B3. Niacinamide không chỉ tuyệt vời để làm sáng da mà còn có tác dụng duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Một công dụng cực kỳ tốt mà loại chất này mang đến là điều tiết sản xuất bã nhờn, giảm dầu mà không làm khô da. Điều này cực kỳ tốt cho người sở hữu làn da dầu. 

Khi nhắc đến vấn đề tăng sắc tố, niacinamide là chất có thể làm gián đoạn quá trình chuyển sắc tố ở cấp độ tế bào và giảm lượng melanin xuất hiện trên da một cách vượt trội. 

Về cơ bản, loại dưỡng chất này góp phần ức chế sản xuất melanin khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, do đó ngăn ngừa các vết sẫm màu xuất hiện. 

3 loại dưỡng chất này chính là 'thần dược' giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc, mịn màng, căng mướt như phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh 2
Làn da căng mịn, hồng hào nhờ chăm chỉ nuôi dưỡng bằng các loại mỹ phẩm chứa Niacinamide - Ảnh: Internet

Alpha arbutin: Dưỡng trắng làn da nhạy cảm và trung hòa các thành phần mạnh khác

Alpha arbutin là một thành phần tuyệt vời để thêm vào các sản phẩm làm đẹp của phụ nữ khi nói đến mong muốn sở hữu làn da trắng mịn, loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm. Loại chất này không chỉ tự hoạt động mà còn có khả năng trung hòa, làm dịu các thành phần mạnh mẽ khác, ngăn ngừa việc kích ứng da. 

Trên thực tế, alpha arbutin cũng có công dụng chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa. 

Đây thực sự là một thành phần tuyệt vời giúp giảm bớt nỗi lo liên quan đến lão hóa da. Không chỉ vậy, alpha arbutin còn rất an toàn để sử dụng cả buổi sáng và tối mà không gây ra bất kì kích ứng nào.

Axit azelaic: Dưỡng trắng, điều trị nám sạm, kích ứng

Giống như niacinamide, axit azelaic là một tác nhân đa năng tuyệt vời để chăm sóc da với quy trình rút ngắn hơn. 

Axit azelaic có nguồn gốc từ ngũ cốc, lúa mì và có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, từ đó cải thiện kết cấu và độ tươi sáng của da. Loại axit này mang đến hiệu quả cao trong việc chống lại sự tăng sắc tố, quá trình hình thành nám, tàn nhang vì khả năng giảm sản xuất melanin. 

Thành phần này còn có công dụng chống viêm giúp giảm mẩn đỏ do các vấn đề như bệnh phát ban, mụn trứng cá. Bạn nên sử dụng loại axit này vào ban đêm để da không dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

3 loại dưỡng chất này chính là 'thần dược' giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc, mịn màng, căng mướt như phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh 3
Bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, trắng mịn như gái Hàn nếu biết sử dụng mỹ phẩm đúng cách - Ảnh: Internet

Nếu đang tìm cách làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc tình trạng mụn trứng cá hay phục hồi làn da xỉn màu thì các loại dưỡng chất có khả năng làm trắng trên chính là "chìa khóa". Tuy nhiên, hãy thử nghiệm chúng ở những khu vực da non khác để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. 

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này

Sau đây, Stylecraze sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện 5 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng xóa mờ hoàn toàn vết sẹo thâm, phục hồi lại làn da trắng mịn nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng trắng da vitamin C Niacinamide

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc