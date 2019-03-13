Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này

Chăm sóc da 13/03/2019 15:06

Sau đây, Stylecraze sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện 5 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng xóa mờ hoàn toàn vết sẹo thâm, phục hồi lại làn da trắng mịn nhanh chóng.

Sẹo thâm khiến làn da xuất hiện nhiều đốm đen li ti cực kỳ kém sắc. Vấn đề này hình thành bởi quá trình tăng sắc tố do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, không điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen đúng cách. 

Để xóa mờ hoàn toàn tình trạng sẹo thâm trên da mặt, hãy áp dụng 5 công thức từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây. 

Cách xóa mờ sẹo thâm tự nhiên

1. Gel nha đam

Gel nha đam tăng cường cấu trúc collagen trong mô sẹo. Khi thoa loại nguyên liệu này lên da, chúng sẽ thúc đẩy quá trình chữa lành, hạn chế hình thành các vết sẹo mới.

Hơn nữa, hàm lượng glycoprotein trong nha đam giúp ngăn chặn cơn đau, làm dịu tình trạng viêm đỏ, kích ứng, đồng thời tăng tốc quá trình phục hồi làn da hư tổn.

Nguyên liệu cần có:

- Gel nha đam

Cách thực hiện:

Cắt lá nha đam để lấy gel cho ra chiếc bát nhỏ. Trộn gel đến khi nhuyễn mịn thì thoa lên khắp da mặt hoặc chỉ vùng da xuất hiện vết thâm. Sau khi thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì hãy rửa mặt, lau khô bằng bông mềm. 

Áp dụng phương pháp này 2 - 3 lần mỗi ngày để nhận về kết quả tốt nhất.

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này - Ảnh 1
Gel nha đam xóa mờ sẹo thâm, cải thiện làn da trở nên mịn căng - Ảnh: Internet

2. Giấm táo 

Sử dụng giấm táo là cách tuyệt vời để làm mờ vết thâm hình thành do mụn. Loại nước ép lên men này có đặc tính làm se da mạnh mẽ, nhờ đó khiến các vết thâm nhanh bong tróc ra.

Giấm táo còn giúp loại sạch tất cả bụi bẩn, tế bào chết giúp làn da tươi tắn, trắng mịn hơn. Nhờ hàm lượng axit lactic và malic cao, loại giấm này làm mềm da, giảm mẩn đỏ và phục hồi làn da cực kỳ nhanh.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê giấm táo

- 1 muỗng cà phê nước lọc

Cách thực hiện:

Lấy giấm táo và nước đã chuẩn bị cho vào bát rồi trộn đều. Tiếp đó, rửa mặt và vỗ khô bằng khăn. Thoa dung dịch vừa làm lên khắp da mặt. 

Sau đó, phun nước ấm lên mặt nạ giấy rồi đắp trực tiếp lên da. Nằm yên thư giãn trong 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Bạn nên sử dụng công thức này một lần một ngày.

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này - Ảnh 2
Giấm táo giúp điều trị sẹo thâm, trị mụn trứng cá cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Dầu dừa 

Dầu dừa có đặc tính giảm đau và chống viêm tuyệt vời. Chúng giúp giảm nhiễm trùng da và điều trị các vấn đề như bệnh vẩy nến, viêm, chàm, mụn trứng cá. Loại dầu này cũng làm giảm sự hình thành mô sẹo trong quá trình chữa lành.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng dầu dừa ép lạnh

Cách thực hiện:

Đun nóng dầu đến khi ấm là có thể sử dụng. Rửa sạch khuôn mặt và vỗ khô bằng khăn. Tiếp đó, thoa dầu dừa lên khắp mặt, sử dụng đầu ngón tay hoặc đá để mát da trong khoảng 3 - 5 phút. Nếu áp dụng phương pháp này vào ban đêm, bạn nên giữ chúng đến sáng mai mới rửa sạch bằng nước mát. 

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này - Ảnh 3
Không chỉ xóa mờ sẹo thâm, dầu dừa còn ngăn ngừa nám, tàn nhang tối ưu - Ảnh: Internet

4. Mật ong 

Mật ong là chất giữ ẩm và chống oxy hóa tự nhiên tuyệt vời giúp niêm phong độ ẩm, ngăn ngừa tổn thương da. Chúng cũng có đặc tính kháng khuẩn giúp điều trị mụn trứng cá và sẹo thâm hữu hiệu. Ngoài ra, mật ong còn có khả năng dưỡng trắng vượt trội.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Khăn nóng

Cách thực hiện:

Rửa mặt và vỗ khô bằng khăn. Đặt chiếc khăn nóng phủ lên mặt trong 3 phút để mở rộng lỗ chân lông, sau đó lấy ra và lau nhẹ da mặt bằng bông mềm để loại bỏ bụi bẩn. Bắt đầu thoa đều mật ong lên da mặt, để trong khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước. 

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này - Ảnh 4
Mật ong có khả năng làm mờ sắc tố nhanh chóng giúp vết sẹo mất hẳn sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet

5. Nước chanh 

Hàm lượng vitamin C trong chanh tăng cường sản xuất collagen giúp phục hồi da, đồng thời loại bỏ các tế bào chết, cải thiện độ đàn hồi. Nước chanh hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên không chỉ làm mờ sẹo mà còn giúp làn da tươi sáng hơn.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- Bông gòn

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh cho ra chiếc bát nhỏ rồi trộn đều với 2 muỗng canh nước lọc. Rửa mặt và vỗ khô bằng khăn.

Nhúng miếng bông vào dung dịch vừa thực hiện rồi thoa đều khắp khuôn mặt, giữ yên trong 10 phút. Sau đó, vệ sinh lại bằng nước và sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Nếu đang đau khổ vì 'mụn đi để lại vô vàn vết thâm', hãy sử dụng ngay 5 loại 'thần dược' tẩy trắng da tự nhiên này - Ảnh 5
Chanh mang đến cho phụ nữ làn da khỏe khoắn, trắng mịn không tì vết - Ảnh: Internet

Áp dụng 5 công thức mặt nạ tự nhiên trên đúng theo hướng dẫn vài lần mỗi tuần, chỉ sau 10 - 15 ngày, bạn sẽ nhìn thấy vết sẹo thâm mờ hẳn và làn da trắng mịn, hồng hào rõ rệt.

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