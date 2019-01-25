Nếu không muốn khuôn mặt chi chít sẹo thâm, đừng bao giờ chăm sóc da theo 4 điều này

Chăm sóc da 25/01/2019 15:36

Nếu điều trị mụn trứng cá không đúng cách, làn da của bạn có thể phải đối mặt với đám sẹo thâm "cứng đầu". Để đối phó với các vấn đề này, hãy xem xét loại trừ 4 sai lầm sau đây.

Theklog đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và tìm ra các nguyên nhân chính khiến mụn trứng cá để lại sẹo thâm sau khi lành. Do đó, nếu không muốn khuôn mặt chi chít khuyết điểm, bạn nên tránh xa những sai lầm sau đây trong quá trình chăm sóc da hàng ngày.

Nguyên nhân gây ra sẹo thâm trên da mặt

Bỏ qua kem chống nắng

Vết sẹo mụn còn được gọi là tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Điều này bắt nguồn bởi sự sản xuất quá mức của melanin, sau đó dẫn đến một mảng sắc tố tối màu. Sẹo thâm là hiện tượng thường thấy trên làn da mắc phải mụn trứng cá.

Một trong những sai lầm lớn nhất khiến da xuất hiện nhiều sẹo thâm là coi thường kem chống nắng. Tiếp xúc với tia cực tím thực sự có thể làm tăng khả năng bị tăng sắc tố sau viêm. Điều này là do các tia UV kích thích hoạt động của melanocyte làm trầm trọng thêm quá trình sản sinh melanin. Để tránh điều này, bạn buộc phải dùng kem chống nắng, che chắn cho làn da thật tốt mỗi ngày.

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Nếu không muốn làn da nổi đầy sẹo thâm do mụn, hãy bảo vệ khuôn mặt thật tốt khỏi ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Nhiều người thường tránh kem chống nắng vì nghĩ rằng các thành phần trong loại kem này khiến da nổi mụn. Nhưng nguyên nhân là do bạn không sử dụng đúng loại dành cho làn da của mình.

Tẩy tế bào chết quá mức

Sử dụng tẩy tế bào chết hóa học là cách tuyệt vời để điều trị mụn trứng cá, nhưng thực hiện điều này quá mức cần thiết có thể gây kích ứng và tạo ra sẹo mụn. Tình trạng viêm đi kèm với mụn trứng cá có thể làm tăng hoạt động của melanin khiến da xuất hiện nhiều đốm đen hơn.

Mặc dù tẩy hóa học làm bong tróc các lớp da chết để lộ làn da mịn màng và sáng hơn nhưng đừng làm điều này quá nhiều. Việc lạm dụng công đoạn này có thể làm hỏng hàng rào độ ẩm tự nhiên, dẫn đến da đỏ, nhạy cảm và dễ nổi mụn trứng cá.

Trang điểm đậm thường xuyên

Hầu hết mọi người đều có xu hướng trang điểm đậm với lớp nền dày, lớp che khuyết điểm kỹ lưỡng để giấu đi tất cả mọi đốm đen, vết sẹo thâm trên khuôn mặt. Nhưng điều này thực sự có thể làm tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn, đồng thời tạo điều kiện để sẹo thâm hình thành. 

Thông thường, kem nền có kết cấu dày sẽ chứa các thành phần làm tăng viêm và kích ứng. Hãy nhớ rằng, viêm là giai đoạn đầu tiên của sẹo thâm, do đó, hãy bảo vệ làn da thật tốt.

Nếu không muốn khuôn mặt chi chít sẹo thâm, đừng bao giờ chăm sóc da theo 4 điều này - Ảnh 2
Càng trang điểm đậm thì tình trạng sẹo thâm, mụn và viêm càng trở nên nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Quên đi mụn ẩn

Hầu hết mọi người chỉ chú ý điều trị những nốt mụn trứng cá nổi trên bề mặt mà không quan tâm đến mụn ẩn. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng. Để giữ cho làn da luôn mịn màng, bạn phải có biện pháp điều trị trước, trong và sau khi mụn xuất hiện. Phương pháp này sẽ giữ cho làn da luôn khỏe đẹp, ngăn ngừa mụn xuất hiện.

Nếu không muốn khuôn mặt chi chít sẹo thâm, đừng bao giờ chăm sóc da theo 4 điều này - Ảnh 3
Để làn da không xuất hiện sẹo thâm, bạn hãy ngăn ngừa mụn thật tốt - Ảnh: Internet

Sẹo thâm do mụn là vấn đề hết sức rắc rối và khó điều trị. Do đó, tốt nhất là bạn nên ngăn ngừa chúng xuất hiện ngay từ đầu bằng cách hạn chế viêm da, nhiễm trùng, mụn trứng cá. Đặc biệt, đừng bao giờ mắc phải 4 sai lầm trên trong quá trình chăm sóc da.

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