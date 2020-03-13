Môi trường ngày càng ô nhiễm, khiến làn da của phụ nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là khi lỗ chân lông to làm cho những bụi bẩn và mỹ phẩm dễ ứ đọng. Vậy làm thế nào để se khít lỗ chân lông nhanh chóng và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu một số cách làm se khít lỗ chân lông ở mặt hiệu quả trong bài viết dưới đây, để giúp bạn nhanh chóng có được làn da trắng sáng và mịn màng.

Bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau: Nửa bịch sữa tươi không đường, 2 viên đá lạnh, 1 chén nhỏ, 1 miếng bông tẩy trang hoặc bông gòn thay thế, gừng, sả, chanh dùng để xông mặt.

Dưới đây là một số cách giúp se khít lỗ chân lông ở mặt đơn giản và nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên bạn cần làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt hoặc nước ấm.

Bước 2: Xông hơi bằng gừng, sả, chanh khoảng 20-30 phút nhằm loại bỏ tế bào chết và hút sạch bụi bẩn, bã nhờn.

Bước 3: Cho sữa chua vào chén rồi thấm bông tẩy trang hoặc bông gòn vào.

Bước 4 : Dùng bông tẩy trang hoặc bông gòn đã thấm sữa tươi rồi thoa đều lên da theo chiều kim đồng hồ khoảng 5 phút, để các chất dinh dưỡng từ sữa có thời gian hấp thụ vào da mặt. Sau đó thư giãn đến khi hỗn hợp khô thì rửa lại bằng nước sạch.

Bước 5: Sau cùng bạn dùng 2 viên đá nhỏ thoa nhẹ nhàng lên da nhằm giúp lỗ chân lông se khít.

Sữa tươi không đường giúp se khít lỗ chân lông ở mặt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện theo cách làm đơn giản hơn với sữa tươi sau đây nhưng vẫn đảm bảo làn da mịn màng và lỗ chân lông ở mặt được se khít.

Trước hết bạn vẫn phải làm sạch da mặt như trên, sau đó bạn chỉ cần dùng 1 bịch sữa tươi không đường đổ vào khay đựng đá rồi cho vào tủ lạnh. Tiếp đến dùng khăn khô bọc 1 viên sữa tươi đông đá rồi xoa đều lên mặt theo chuyển động tròn. Thoa đều và thư giãn đến khi sữa tan hết thì rửa mặt sạch và thoa lên 1 lớp kem dưỡng ẩm. Duy trì công thức này ít nhất mỗi ngày 1 lần sẽ làm các lỗ chân lông nhỏ lại, giúp bạn có làn da trắng hồng một cách tự nhiên nhất.

Sữa đông đá giúp se khít lỗ chân lông ở mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh

Nếu bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị những nguyên liệu phức tạp, thì đá viên là giải pháp tuyệt vời giúp bạn se khít lỗ chân lông nhanh chóng và hiệu quả.

Nguyên liệu hết sức đơn giản mà bạn cần có đó là đá viên lạnh.

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên bạn phải làm sạch da mặt, có thể dùng sữa rửa mặt hoặc nước ấm.

Bước 2: Bạn dùng đá viên xoa nhẹ nhàng và đều tay lên mặt từ 3 đến 5 phút.

Bước 3 : Cuối cùng bạn chỉ cần lau mặt lại bằng khăn sạch. Bạn có thể sử dụng thêm các loại sữa dưỡng ẩm cho da để có hiệu quả tốt hơn.

Cách se khít lỗ chân lông hiệu quả bằng đá viên - Ảnh minh họa: Internet

Se khít lỗ chân lông bằng yogurt

Bạn chỉ cần sử dụng một hộp sữa chua không đường. Sau đó thoa nhẹ nhàng lên mặt và thư giãn trong 10 phút. Trong khoảng thời gian đó, axit lactic có trong sữa chua sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da săn chắc và loại bỏ những tế bào chết trên lỗ chân lông.

Axit lactic có trong sữa chua giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những cách trên, còn có một số cách đơn giản khác như: sử dụng trứng và nước chanh hoặc kết hợp nước chanh với nước hoa hồng… cũng giúp se khít lỗ chân lông ở mặt hiệu quả.

Cách se khít lỗ chân lông ở chân

Bên cạnh gương mặt trắng hồng tự nhiên thì đôi chân đẹp cũng là ước mơ của không ít chị em phụ nữ. Để tự tin diện những chiếc váy ngắn, quần short thì các chị em cần sở hữu đôi chân trắng sáng với lỗ chân lông được se khít. Dưới đây là một số cách giúp se khít lỗ chân lông ở chân đơn giản với nguyên liệu dễ tìm như:

Dùng bia: Bạn chỉ cần thoa bia vào da chân mỗi ngày từ 10 đến 15 phút, sau đó làm sạch lại bằng nước lạnh.

Bia rất dễ tìm và có tác dụng tốt với da - Ảnh minh họa: Internet

Dùng cà chua: Bạn dùng nước ép cà chua thoa nhẹ lên chân kết hợp với massage trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh.

Cà chua giúp se khít lỗ chân lông ở chân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn có một số nguyên liệu khác giúp se khít lỗ chân lông ở chân hiệu quả như: khoai tây, mật ong…

Như vậy, với những cách đơn giản trên bạn hoàn toàn có thể tự mình thực hiện ngay tại nhà. Mỗi ngày sẽ không mất quá 30 phút để bạn chăm sóc da mặt và không làm ảnh hưởng đến những công việc khác. Hy vọng qua những chia sẻ về cách làm se khít lỗ chân lông ở mặt đơn giản này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được làn da trắng sáng và mịn màng.