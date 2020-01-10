Từ bỏ ngay 5 thói quen xấu này nếu không muốn bị lão hóa sớm

Dù là vô tình hay cố ý thì những việc làm sau đây chính là nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm, chị em nên từ bỏ ngay trước khi quá muộn.

Da không được cấp đủ nước sẽ khô ráp, sần sùi và kém mịn mang. Uống đủ nước sẽ giúp làn da luôn căng tràn sức sống. Bên cạnh đó, bổ sung thiếu nước cho da còn là nguyên nhân khiến da bị lão hóa, sạm màu, chảy xệ.

Uống ít nước khiến da bị sạm màu, nhăn nheo - Ảnh minh họa: Internet

- Không skincare da hàng ngày:

Nếu như uống nước để bổ sung độ ẩm từ bên trong cơ thể thì việc chăm sóc da hàng ngày chính là tác động trực tiếp lên bề mặt da và giúp da luôn khỏe đẹp.

Nên skincare da mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sau tuổi 25, chị em cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc làn da mỗi ngày. Việc sử dụng các loại mỹ phẩm phù hợp với tình trạng da sẽ giúp làn da tươi trẻ hơn.

2. Ngủ muộn

Đây cũng là nguyên nhân khiến da bị lão hóa nhanh chóng. Thói quen thức khuya, ngủ muộn đồng nghĩa với việc các cơ quan chức năng trong cơ thể phải hoạt động liên tục không được nghỉ ngơi, dẫn đến cơ thể mệt mỏi và làn da cũng vì thế mà xấu đi.



Ngủ muộn rất có hại cho sức khỏe cũng như làn da - Ảnh minh họa: Internet

3. Uống nhiều chất kích thích

Những loại nước uống như rượu, cà phê, nước ngọt có ga... đều chứa những chất kích thích không tốt cho sức khỏe, khiến da của chúng ta bị sạm màu. Vì vậy, chị em hãy hạn chế sử dụng những loại nước uống này.

Hạn chế uống các loại nước uống có chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

4. Không sử dụng kem chống nắng hàng ngày

Sẽ là vô cùng sai lầm nếu như đến thời điểm bây giờ, chị em vẫn không có thói quen sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da. Tác hại của tia cực tím, tia UV chính là nguyên nhân khiến làn da bị lão hóa trầm trọng, vì vậy đừng bao giờ quên sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

Tia UV rất có hại đối với làn da - Ảnh minh họa: Internet

5. Tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh (máy tính, điện thoại...)

Nguyên nhân cuối cùng khiến làn da bị lão hóa sớm chính là việc phải tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại... Bạn nên hạn chế sử dụng những thiết bị này sau 10 giờ tối để làm giảm tác hại của nó đối với làn da.

Ánh sáng điện thoại, máy tính khiến da bị xấu đi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân khiến làn da bị lão hóa nhanh chóng mà chị em nên biết, từ đó có những phương án ngăn ngừa tốt nhất.