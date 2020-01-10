Từ bỏ ngay 5 thói quen xấu này nếu không muốn bị lão hóa sớm

Bạn chăm chỉ dưỡng da mỗi ngày nhưng lại không phát hiện ra bản thân đang mắc phải những sai lầm là nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm.
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Dù là vô tình hay cố ý thì những việc làm sau đây chính là nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm, chị em nên từ bỏ ngay trước khi quá muộn.
1. Không giữ đủ độ ẩm cho da
- Không duy trì thói quen uống 2 lít nước mỗi ngày:
Da không được cấp đủ nước sẽ khô ráp, sần sùi và kém mịn mang. Uống đủ nước sẽ giúp làn da luôn căng tràn sức sống. Bên cạnh đó, bổ sung thiếu nước cho da còn là nguyên nhân khiến da bị lão hóa, sạm màu, chảy xệ.
- Không skincare da hàng ngày:
Nếu như uống nước để bổ sung độ ẩm từ bên trong cơ thể thì việc chăm sóc da hàng ngày chính là tác động trực tiếp lên bề mặt da và giúp da luôn khỏe đẹp.
Sau tuổi 25, chị em cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc làn da mỗi ngày. Việc sử dụng các loại mỹ phẩm phù hợp với tình trạng da sẽ giúp làn da tươi trẻ hơn.
2. Ngủ muộn
Đây cũng là nguyên nhân khiến da bị lão hóa nhanh chóng. Thói quen thức khuya, ngủ muộn đồng nghĩa với việc các cơ quan chức năng trong cơ thể phải hoạt động liên tục không được nghỉ ngơi, dẫn đến cơ thể mệt mỏi và làn da cũng vì thế mà xấu đi.
3. Uống nhiều chất kích thích
Những loại nước uống như rượu, cà phê, nước ngọt có ga... đều chứa những chất kích thích không tốt cho sức khỏe, khiến da của chúng ta bị sạm màu. Vì vậy, chị em hãy hạn chế sử dụng những loại nước uống này.
4. Không sử dụng kem chống nắng hàng ngày
Sẽ là vô cùng sai lầm nếu như đến thời điểm bây giờ, chị em vẫn không có thói quen sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da. Tác hại của tia cực tím, tia UV chính là nguyên nhân khiến làn da bị lão hóa trầm trọng, vì vậy đừng bao giờ quên sử dụng kem chống nắng hàng ngày.
5. Tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh (máy tính, điện thoại...)
Nguyên nhân cuối cùng khiến làn da bị lão hóa sớm chính là việc phải tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại... Bạn nên hạn chế sử dụng những thiết bị này sau 10 giờ tối để làm giảm tác hại của nó đối với làn da.
Trên đây là những nguyên nhân khiến làn da bị lão hóa nhanh chóng mà chị em nên biết, từ đó có những phương án ngăn ngừa tốt nhất.