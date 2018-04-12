Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này

Chăm sóc da 12/04/2018 15:21

Chườm lạnh, massage nhẹ nhàng hay bổ sung nước... đều là những cách chữa mắt bị sưng húp cấp tốc mà các chị em nên "bỏ túi". Bởi chúng sẽ cứu nguy cho các nàng trong trường hợp mắt bị sưng vì khóc khi xem một bộ phim cảm động đấy!

Những ngày gần đây, các rạp luôn đông khán giả đến xem phim Và em sẽ đến do nam tài tử xứ hàn So Ji Sub đóng chính. Đây là một bộ phim nói về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình ấm áp đầy cảm động lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này - Ảnh 1
Sau khi khóc một trận, mắt sẽ bị sưng lên trông rất khó coi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi khóc sướt mướt trong rạp, đôi mắt của các nàng sẽ bị sưng húp, đỏ ngầu trông rất khó coi và khiến bạn cảm thấy ngại ngùng. Để giải quyết vấn đề này nhanh chóng, các chị em nên "bỏ túi" ngay những cách chữa mắt bị sưng húp cấp tốc sau đây.

Cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng, đơn giản

Chườm lạnh

Một cách chữa mắt bị sưng húp sau khi khóc đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng nhất chính là chườm lạnh. Các nàng chỉ cần lấy vài viên đá, bọc chúng trong một chiếc khăn sau đó chườm lên vùng mắt bị sưng khoảng 2 - 3 phút là được.

Nếu không có nước đá, các nàng có thể dùng khăn giấy ướt đắp lên mắt, sau khi hết lạnh hãy thay miếng khác cho đến lúc bớt sưng.

Massage nhẹ nhàng

Massage trị liệu là một thủ thuật rất hiệu quả để giải quyết tình trạng mắt sưng húp vì khóc. Bạn dùng tay xoa nhẹ nhàng xung quanh mắt theo chiều kim đồng hồ từ 4 - 5 lần sau đó đổi chiều.

Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này - Ảnh 2
Massage nhẹ nhàng là cách giảm sưng mắt vì khóc nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện cách làm này sẽ giúp cho các mạch máu xung quanh mắt trở lại trạng thái bình thường từ đó giúp giảm sưng nhanh chóng.

Son dưỡng môi

Không chỉ cung cấp đủ độ ẩm cho môi mềm mại, son dưỡng còn có khả năng cải thiện tình trạng mắt sưng húp do khóc gây ra vô cùng hữu hiệu.

Chỉ cần thoa một lớp son dưỡng xung quanh mắt và đợi vài phút, đảm bảo bạn sẽ bất ngờ với kết quả tức thì mà nó mang lại.

Bổ sung nước

Cách đơn giản nhất để thoát khỏi đôi mắt sưng húp vì khóc là bổ sung nước cho cơ thể. Theo các chuyên gia, khóc có thể gây ra tình trạng mất nước, đây là nguyên nhân khiến cho vùng da dưới mắt bị xung huyết và sưng lên.

Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này - Ảnh 3
Uống nước là cách đơn nhất để mắt trở lại bình thường sau khi khóc - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, sau khi khóc, các chị em nên bổ sung nước cho cơ thể, tốt nhất là nước lọc và tránh những thức uống quá lạnh có thể gây viêm họng nếu dùng quá nhiều.

Muỗng lạnh

Lấy 2 muỗng inox nhúng vào nước lạnh khoảng 10 phút, sau đó lấy ra áp trực tiếp lên mắt cho đến khi hết lạnh.

Đây là cách chữa sưng mắt cấp tốc khá hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Khi đặt muỗng lạnh lên mắt, các mạch máu sẽ được thư giãn và bớt mệt mỏi từ đó làm giảm tình trạng sưng húp ngay lập tức.

Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này - Ảnh 4
Chỉ cần 2 chiếc muỗng lạnh, đôi mắt của bạn sẽ giảm sưng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với những cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng ở trên.

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