Trước khi xem phim 'Và em sẽ đến', chị em hãy 'bỏ túi' ngay cách chữa mắt bị sưng húp nhanh chóng sau khi khóc này

Những ngày gần đây, các rạp luôn đông khán giả đến xem phim Và em sẽ đến do nam tài tử xứ hàn So Ji Sub đóng chính. Đây là một bộ phim nói về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình ấm áp đầy cảm động lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Sau khi khóc một trận, mắt sẽ bị sưng lên trông rất khó coi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi khóc sướt mướt trong rạp, đôi mắt của các nàng sẽ bị sưng húp, đỏ ngầu trông rất khó coi và khiến bạn cảm thấy ngại ngùng. Để giải quyết vấn đề này nhanh chóng, các chị em nên "bỏ túi" ngay những cách chữa mắt bị sưng húp cấp tốc sau đây.