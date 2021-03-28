Tổng hợp các loại trái cây tốt cho da mà bạn nên ăn hàng ngày

Chăm sóc da 28/03/2021 20:26

Dưới đây là tổng hợp các loại trái cây tốt cho da mà bạn nên bổ sung thường xuyên để mang đến là da căng mọng và trắng sáng. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

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Hiện nay có rất nhiều phương pháp làm đẹp được các chị em áp dụng. Bên cạnh việc chăm sóc da bằng các loại mỹ phẩm thì còn có phương pháp đơn giản và hiệu quả hơn đó là sử dụng các loại trái cây tốt cho da, có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Nếu bạn muốn sở hữu làn trắng sáng, chắc khỏe thì không thể không bổ sung trái cây tốt cho da mỗi ngày. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các loại trái cây tốt cho da, mang lại làn da trẻ trung và chắc khỏe.

Các loại trái cây tốt cho da

Việt quất

Việt quất có lẽ được ít người biết đến với công dụng làm đẹp. Trong thành phần của việt quất có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng tốt cho da như chất xơ, carbohydrate, vitamin A và nhóm hợp chất anthocyanins với tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra, chất arbutin có trong việt quất còn giúp ngăn chặn hình thành các sắc tố gây sạm da, đen da. Vì thế, quả việt quất được ví như chiếc túi chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

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 Việt quất là một trong các loại trái cây tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, dâu tây là trái cây rất tốt cho da, giúp trẻ hóa làn da. Với hàm lượng đường cao (4.9g/100g) và giàu kali, vitamin A, axit và các loại khoáng chất. Ăn dâu tây thường xuyên sẽ giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mang đến nhiều tác dụng tích cực cho làn da, mang đến làn da tươi trẻ, trắng sáng và mịn màng.

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 Dâu tây là trái cây rất tốt cho da, giúp trẻ hóa làn da - Ảnh minh họa: Internet

Trong dâu tây có chứa rất nhiều vitamin C với khả năng chống lão hóa cao hơn cả cam và bưởi, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho da, xóa mờ các vết nám, sạm, mang lại làn da hồng hào cho bạn. Bạn nên ăn khoảng 1-2 quả dâu tây mỗi ngày hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác làm mặt nạ dưỡng da cũng rất hiệu quả.

Quả mâm xôi

Mâm xôi là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ giúp làm chậm tiến trình lão hóa, cân bằng cấu trúc da.

Vitamin C còn hỗ trợ rất tốt trong việc tái tạo kích thích sản sinh collagen trên da và làm sáng da. Với các thành phần dinh dưỡng đa dạng góp phần mang lại sự mượt mà, tươi trẻ cho da.

Quả mâm xôi tốt cho da
Quả mâm xôi - Ảnh minh họa: Internet 

Táo

Táo không phải là một loại trái cây quá xa lạ với mọi người, nó được ví như mỹ phẩm thiên nhiên mang đến nhiều lợi ích tốt cho mọi loại da. Hàm lượng vitamin và acid hữu cơ phong phú có trong táo rất tốt cho sự trao đổi chất, cải thiện tế bào và làm trắng da hiệu quả. Hơn thế nữa, chất xơ có trong táo còn giúp tẩy sạch ruột kết và kích thích tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, từ đó giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tì vết nếu bổ sung thường xuyên.

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 Táo được ví như mỹ phẩm thiên nhiên mang đến nhiều lợi ích tốt cho mọi loại da - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối là một trong những loại trái cây giàu các dưỡng chất như vitamin A, B, C, E và khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt...Đây đều là những chất khi hấp thụ sẽ giúp làn da có khả năng chống lão hóa tốt hơn. Vitamin C, B6 và lượng nước dồi dào có trong quả chuối giúp bổ sung độ ẩm nuôi dưỡng làn da và duy trì độ đàn hồi cho da. Vì vậy, ăn chuối mỗi ngày là một trong những cách làm đẹp da hiệu quả nhất.

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 Vitamin C, B6 và lượng nước dồi dào có trong quả chuối giúp bổ sung độ ẩm nuôi dưỡng làn da - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp da bị khô, bạn có thể nghiền một quả chuối chín để đắp lên mặt  khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm cũng rất tốt. Mặt nạ chuối sẽ giúp cung cấp độ ẩm và khắc phục tình trạng da khô và sần sùi.

Đu đủ

Đu đủ là loại quả có chứa enzym tự nhiên tốt cho da, dễ dàng thấm sâu vào da giúp tái tạo da và làm lành các tổn thương trên da. Ngoài ra, đu đủ còn chứa nhiều Vitamin A, E và C giúp cung cấp độ ẩm và làm da sáng mịn hơn. Đu đủ còn có khả năng tẩy tế bào chết và hồi phục sự tươi trẻ cho làn da.

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 Đu đủ chứa nhiều Vitamin A, E và C giúp cung cấp độ ẩm và làm da sáng mịn hơn -  Ảnh minh họa: Internet

Ăn đu đủ mỗi ngày sẽ giúp bạn có được một làn da trắng sáng và căng mịn rõ rệt sau vài tuần. Mặt nạ đu đủ cũng rất được nhiều chị em áp dụng để giúp tái tạo da và ngăn ngừa mụn trứng cá cũng như trị nám da.

Cà chua

Cà chua là một trong những loại trái cây tốt cho da. Loại quả này rất giàu vitamin, khoáng chất, axit hữu cơ, carbohydrates, protein, đặc biệt là hàm lượng vitamin C cao. Chính vì thế, cà chua được biết đến với tác dụng cân bằng da rất tốt. Ngoài ra, cà chua có chứa nhiều sắc tố thực vật tự nhiên, lycopene với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, bảo vệ da khỏi tia cực tím hiệu quả.

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 Cà chua được biết đến với tác dụng cân bằng da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bơ cũng là trái cây tốt cho da được nhiều chị em yêu thích. Không chỉ thơm ngon, bơ còn chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa như acid béo Omega – 3, vitamin C, vitamin E,…Chúng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, thâm nám và làm đẹp da. Bơ còn giúp giảm lượng cholesterol xấu, ổn định huyết áp và hệ tim mạch. Vì vậy, đây chính là loại quả mà chị em nên bổ sung mỗi ngày để giữ gìn nhan sắc và sức khỏe.

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 Bơ có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, thâm nám và làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp các loại trái cây tốt cho da mà bạn nên biết để có thể cân nhắc bổ sung thường xuyên. Thường xuyên ăn các loại trái cây này sẽ giúp bạn sở hữu được làn da trắng sáng như mong ước.

 

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