Thách thức da mụn với công thức tự làm nước tẩy trang tự nhiên cực an toàn ngay tại nhà

Tẩy trang hàng ngày sẽ trở thành một thói quen đơn giản nếu bạn nắm được công thức tự làm nước tẩy trang từ các thành phần tự nhiên để có thể dễ dàng thực hiện tại nhà mình mà không cần bỏ tiền ra mua các sản phẩm từ hóa chất ngoài siêu thị.

Như bạn đã biết, mỗi người có một làn da với những đặc tính khác nhau, nhưng khi mùa hè tới, đa số làn da của chúng ta thường xuyên tiết dầu và sinh mụn do khí hậu nóng ẩm và các tác nhân khói bụi, ô nhiễm môi trường nước, không khí,... Do vậy, dù trang điểm hay không trang điểm thì mỗi ngày, bạn vẫn nên dùng tẩy trang để làm sạch lỗ chân lông, chống các dấu hiệu lão hóa sớm do tích tụ cặn bã dưới da.