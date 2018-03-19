Chị em phụ nữ phải thử ngay công thức trị thâm nách tại nhà chỉ tốn chưa đến 20 nghìn đồng mà hiệu quả chẳng thua kém spa

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/03/2018 11:23

Là phụ nữ, đừng để vùng nách thâm đen khiến bản thân thiếu tự tin trước những bộ váy hở vai gợi cảm mà phải thực hiện ngay công thức này, bạn sẽ thấy hiệu quả trong vài lần điều trị tại nhà mà không cần tốn tiền đi spa.

Mùa hè nóng nực đang tới gần cũng lại lúc chị em phụ nữ chuẩn bị xúng xính với những bộ váy áo hai dây, áo ba lỗ thoáng mát. Tuy nhiên, không ít chị em mặc cảm vì nhược điểm vùng da dưới cánh tay không được trắng mịn, gây mất tự tin khi diện những bộ váy áo hở tay, phải ngậm ngùi cất những chiếc váy yêu thích vào góc tủ.

Với công thức trị thâm nách đơn giản mà hiệu quả dưới đây, phái đẹp có thể tự dưỡng trắng vùng da này ngay tại nhà mà không phải chi tiền để đến các spa làm đẹp.

Chị em phụ nữ phải thử ngay công thức trị thâm nách tại nhà chỉ tốn chưa đến 20 nghìn đồng mà hiệu quả chẳng thua kém spa - Ảnh 1

Nách thâm là nỗi ám ảnh lớn của chị em phụ nữ khi mùa hè tới - Ảnh: Internet

Nách thâm bắt nguồn từ nguyên nhân gì?

Yếu tố khiến vùng da dưới cánh tay trở nên tối màu đầu tiên phải kể đến là việc thường xuyên sử dụng lăn khử mùi ngăn mồ hôi chứa các chất chlolo-floro cacbon (CFCs), paraben và các hợp chất vô cơ như nhôm gây bí tắc lỗ chân lông mà làm sậm màu da.

Một lý do phổ biến khác là chất liệu quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày được làm từ những loại vải bí bách, không thấm mồ hôi khiến da dưới cánh tay không được ở môi trường thoáng mát. Lý do khác cũng khá hay gặp, đó là chị em thường xuyên dùng dao cạo lông vùng dưới cánh tay không đúng cách khiến lông mọc ngược vào trong gây tắc lỗ chân lông.

Hiểu được nguyên nhân chủ yếu gây thâm đen vùng nách là do lỗ chân lông không thoáng khí, bị bí tắc. Từ đó, muốn làm trắng vùng da này, trên hết chúng ta phải ưu tiên việc tẩy tế bào chết làm sạch lỗ chân lông, sau đó mới đến các công thức làm trắng nách.

Tẩy tế bào chết bằng baking soda trị thâm nách

Chị em phụ nữ phải thử ngay công thức trị thâm nách tại nhà chỉ tốn chưa đến 20 nghìn đồng mà hiệu quả chẳng thua kém spa - Ảnh 2

Hỗn hợp baking soda và nước hoa hồng giúp trị thâm nách hiệu quả - Ảnh: Internet

Công thức này gần như có thể đem lại hiệu quả tức thì đối với những trường hợp nhẹ, tuy nhiên, bạn sẽ bị kích ứng da một chút. Đó lại là dấu hiệu đáng mừng bởi khi da bị kích ứng cũng là thời điểm màu sắc vùng da này dần trở nên sáng hơn.

Cách làm:

- Trộn đều 1 thìa cà phê baking soda cùng với 2 thìa cà phê nước hoa hồng

- Thoa hỗn hợp vừa trộn lên toàn bộ vùng da dưới cánh tay, dùng tay massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút theo chiều kim đồng hồ

- Để hỗn hợp trên da trong khoảng 10 phút tiếp theo rồi rửa sạch bằng nước ấm

Bạn nên thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần để nhận được kết quả tốt nhất.

Công thức làm trắng vùng da nách từ baking soda và dấm táo

Chất kiềm trong baking soda và axit nhẹ trong dấm táo kết hợp lại sẽ giúp vùng da dưới cánh tay của bạn sáng màu hơn một cách nhanh chóng.

Chị em phụ nữ phải thử ngay công thức trị thâm nách tại nhà chỉ tốn chưa đến 20 nghìn đồng mà hiệu quả chẳng thua kém spa - Ảnh 3

Baking soda và dấm táo giúp vùng nách trắng bật tông chỉ sau vài lần sử dụng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn đều 2 thìa cà phê baking soda và 2 thìa cà phê dấm táo

- Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên da dưới cánh tay, chà nhẹ khoảng 1-2 phút theo chuyển động tròn

- Để yên hỗn hợp trên da trong khoảng 15 phút tiếp theo rồi rửa lại với nước ấm

Với công thức này, bạn nên sử dụng 2 lần mỗi tuần cùng với tẩy tế bào chết đều đặn để mau chóng thấy được những thay đổi rõ rệt tại vùng da dưới cánh tay. Chúc các bạn luôn xinh!

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