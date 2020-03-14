Hướng dẫn chăm sóc da mặt đúng cách cho từng loại da

Da là cơ quan bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng ta, giúp bảo vệ các cơ quan bên trong tránh khỏi các tác động từ môi trường, là lá chắn tự nhiên của cơ thể. Các chất độc trong cơ thể cũng được bài tiết qua da thông qua mồ hôi và các chất nhờn. Khi lá chắn này bị tổn thương và yếu đi, các cơ quan bên trong cũng không được bảo vệ tốt.

Để chăm sóc da mặt đúng cách , đầu tiên bạn cần xác định đúng loại da của mình. Từ đó, bạn có thể chọn lựa phương pháp cũng như sản phẩm làm đẹp phù hợp nhất với bản thân. Xác định đúng loại da, sử dụng đúng phương pháp và sản phẩm làm đẹp sẽ giúp quy trình dưỡng da của bạn đạt hiệu quả nhanh chóng, da trở nên khỏe khoắn và trắng mịn. Đồng thời, giúp giảm quá trình lão hóa của da, trẻ hóa làn da.

Giống như các bộ phận khác trong cơ thể, da cũng cần các chất dinh dưỡng . Việc bổ sung chất dinh dưỡng cho da sẽ tránh việc da phải sử dụng các chất tích lũy cho việc tái tạo tế bào để duy trì độ ẩm, đào thải chất độc.

Việc chăm sóc da mặt nên được thực hiện hàng ngày, đều đặn. Chăm sóc da mặt hàng ngày và đúng cách giúp lưu thông máu, kích thích sản sinh tế bào da mới.

Cách chăm sóc da mặt trắng mịn tại nhà cho từng loại da

Cách chăm sóc da mặt thường

Người có da thường sẽ có lỗ chân lông nhỏ, vùng chữ T có ít dầu, da không quá dầu hoặc quá khô, kết cấu da mềm mịn, đều màu và không nhạy cảm. Đây là loại da dễ chăm sóc nhất và có nhiều sản phẩm phù hợp với loại da này.

Khi chăm sóc da thường, bạn nên chọn các loại sản phẩm dịu nhẹ, dạng gel hoặc dạng kem. Với sữa rửa mặt, không nên chọn các loại sữa rửa mặt loại bỏ sạch dầu vì lượng dầu trên da là không nhiều, việc loại bỏ dầu trên da có thể khiến da mất đi độ ẩm.

Da thường mặt dù khá cân bằng nhưng cũng cần dưỡng ẩm. Việc dưỡng ẩm sẽ giúp da khỏe mạnh hơn và tăng độ đàn hồi của da. Nên sử dụng các loại sữa dưỡng ẩm dạng kem hoặc dạng gel cho da và dùng các loại kem mắt để bảo vệ vùng da mắt.

Tẩy da chết giúp việc chất thu dưỡng chất tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Để tăng việc hấp thu dưỡng chất cho da, bạn nên tẩy da chết từ 1-2 lần/tuần bằng các sản phẩm dịu nhẹ hoặc dạng kem, tránh sử dụng các dạng tẩy da chết có hạt to và không chà xát lên da.

Cách chăm sóc da mặt nhờn

Người có da nhờn, da dầu thường có lỗ chân lông to, vùng chữ T nhiều dầu, da bóng dầu và dễ nổi mụn. Thực chất của da nhờn là da thiếu độ ẩm, do đó để tăng độ ẩm cho da, các tuyến bã dầu phải làm việc nhiều hơn để giúp cân bằng da.

Nam giới thường có làn da dầu nhiều hơn nữ giới. Trong lứa tuổi dậy thì, hormone sinh dục thay đổi, da sẽ tiết nhiều dầu hơn. Người hay bị stress, làm việc quá sức và sống trong môi trường nóng ẩm cũng khiến da bị nhờn hơn.

Da dầu có lỗ chân lông to - Ảnh minh họa: Internet

Khi chăm sóc da nhờn phải hết sức cẩn thận. Cần rửa mặt thường xuyên để loại bỏ dầu thừa trên da. Tuy nhiên, không nên rửa mặt quá 2 lần/ngày để tránh da quá khô, dẫn đến tuyến bã nhờn càng tiết nhiều dầu.

Đối với da dầu, không nên sử dụng các sản phẩm chứa cồn. Nên sử dụng các sản phẩm giàu salicylic axit hoặc AHA để làm sạch da.

Tránh sản phẩm có kết cấu dạng kem đặc cho da dầu, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dạng nước hoặc dạng gel để tránh làm tắc lỗ chân lông.

Cách chăm sóc da mặt khô

Người có da khô thường có lỗ chân lông nhỏ và ít bị nổi mụn. Da hơi sần sùi, khô ráp và có thể thấy hơi rát khi rửa mặt.

Phụ nữ thường có làn da khô nhiều hơn nam giới và làn da khô hơn khi tuổi lớn hơn. Nếu tình trạng da khô kéo dài sẽ dẫn đến nếp nhăn, da nhanh lão hóa hơn.

Lựa chọn các sản phẩm có độ pH cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Không nên rửa mặt thường xuyên và hạn chế sử dụng các sản phẩm rửa mặt trên da. Chỉ nên rửa mặt 1 lần/ngày với sữa rửa mặt trước khi ngủ để làm sạch da. Không nên sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh, ưu tiên dùng các loại sản phẩm có độ pH từ 5.0-6.0.

Dùng thêm các sản phẩm dưỡng ẩm và cấp nước giúp làm mềm da. Sử dụng thêm các loại mặt nạ dành cho da khô và dầu dừa, dầu oliu để cung cấp vitamin và dầu cho da. Chú ý không sử dụng mặt nạ đất sét cho da khô vì sẽ khiến da bạn bị khô hơn.

Cách chăm sóc da mặt hỗn hợp

Người có da hỗn hợp có vùng chữ T nhiều dầu trong khi hai bên má khá khô. Đây là loại da mà hầu hết chị em phụ nữ gặp phải.

Da hỗn hợp có cả vùng da dầu và vùng da khô - Ảnh minh họa: Internet

Da hỗn hợp là loại da khó chăm sóc nhất vì vừa có vùng nhiều dầu, vừa có vùng bị khô. Do đó, khi nghiên cứu cách chăm sóc da mặt đúng cách, chị em cần lưu ý đến cách bước làm sạch để vừa giảm dầu, vừa dưỡng ẩm cho da.

Với vùng chữ T nhiều dầu, cần hút dầu, làm sạch với sữa rửa mặt dạng gel, sử dụng các sản phẩm ngừa mụn có chứa AHA và BHA. Đắp mặt nạ đất sét để hút dầu và se khít lỗ chân lông từ 1-2 lần/tuần

Với vùng chữ U và hai má bị khô, sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ và các loại serum chứa nhiều retinol cho da. Sử dụng thêm các loại mặt nạ dưỡng ẩm và các loại dầu tự nhiên để làm mềm da.

Một số lưu ý khi chăm sóc da mặt tại nhà

Không rửa mặt với nước nóng: Chỉ nên rửa mặt với nước ở nhiệt độ bình thường hoặc nước ấm. Rửa mặt bằng nước nóng sẽ làm giãn các mạch máu dưới da và rửa trôi lớp dầu tự nhiên trên da khiến da bị khô và nứt nẻ. Với một số người có da nhạy cảm, nước nóng có thể làm gia tăng tình trạng mụn trứng cá trên mặt.

Hạn chế sử dụng khăn mặt và chà xát da: Việc chà xát da có thể gây kích ứng hoặc gây tổn thương bề mặt da. Bên cạnh đó, khăn mặt ẩm cũng chứa một lượng lớn vi khuẩn. Bạn nên sử dụng khăn mềm hoặc các loại bông tẩy trang để thấm khô mặt hoặc để khô tự nhiên.

Phải luôn nhớ tẩy trang cho da mặt: Với các cách chăm sóc da mặt trắng mịn tại nhà khác nhau, dù nhiều bước hay ít bước, bạn luôn phải nhớ tẩy trang cho da để làm sạch bụi bẩn và các loại mỹ phẩm trên da, tránh bít tắc lỗ chân lông.

Tẩy trang da hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày dù khi trời nắng hay có mây, nhất là sau khi tẩy da chết để bảo vệ làn da.

Không tẩy tế bào chết cho da quá nhiều: Việc tẩy tế bào chết cho da chỉ nên được thực hiện từ 1-2 lần/tuần. Thực chất của việc tẩy tế bào chết là loại bỏ lớp da bề mặt, do đó sẽ làm cho da bị mỏng đi. Việc tẩy tế bào chết quá thường xuyên sẽ khiến da bị bào mòn quá mức, lớp biểu bì mới sau khi bị tẩy còn non nớt, khả năng bảo vệ yếu và dễ bắt nắng.

Không tự nặn mụn, lột mụn tại nhà: Nặn mụn thực chất chỉ có thể loại bỏ nhân mụn bên trên bề mặt da mà không thể loại bỏ hoàn toàn cồi (gốc) mụn nằm sâu dưới các lớp da. Khi tự nặn mụn mà không có dụng cụ đảm bảo vệ sinh và không đúng cách có thể khiến da bị tổn thương, gây viêm nhiễm, thâm sạm, sẹo lõm. Việc lột mụn có thể khiến lỗ chân lông trên mặt trở nên to hơn.

Hạn chế chạm tay lên mặt: Bàn tay là nơi dễ lưu lại vi khuẩn nhất trên cơ thể do việc cầm nắm các vật. Khi đưa tay bị bẩn lên mặt, vi khuẩn từ tay sẽ bám vào da.

Làm sạch tóc hàng ngày: Giống như da mặt, tóc cũng tiếp xúc với khói bụi và các chất có hại. Khi tóc không được làm sạch và chạm vào da mặt sẽ làm bụi bẩn bám vào da, có thể gây ra mụn.

Thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm và chăm sóc da, giặt sạch chăn gối bẩn, khử trùng màn hình điện thoại: Cần thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm, giặt chăn gối hàng tuần để làm sạch vi khuẩn. Dùng cồn để lau màn hình điện thoại thường xuyên, tránh để màn hình điện thoại tiếp xúc trực tiếp với da mặt.

Trên đây là một số lưu ý và các cách chăm sóc da mặt trắng mịn với từng loại da. Khi chăm sóc da mặt đúng cách, bạn sẽ có một làn da trắng mịn, khỏe mạnh, căng bóng và đầy sức sống.