Có rất nhiều cách tẩy tế bào chết cho môi đơn giản có thể tự làm ngay tại nhà thay vì phải mua các loại hóa chất tẩy da chết ở ngoài cửa hàng mỹ phẩm. Việc sử dụng son môi hàng ngày sẽ khiến hóa chất có trong đó lâu ngày tích tụ vào môi gây ra hiện tượng khô môi, nứt nẻ. Đó là lý do vì sao phải thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi để loại bỏ hóa chất bám trên môi và đồng thời, lấy đi lớp da chết, đem lại làn môi mướt mịn, căng bóng.

Có rất nhiều nguyên liệu có thể sử dụng để làm tẩy tế bào chết handmade cho môi như vaseline, đường, kem đánh răng,... Đây đều là những nguyên liệu có thể tìm thấy ngay trong nhà bạn với giá thành rẻ tiền nhưng lại mang lại hiệu quả cao cho việc tẩy tế bào chết.

Dưới đây là một số công thức tẩy tế bào chết cho môi handmade mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà chỉ với vài phút chuẩn bị.

Tẩy tế bào chết cho môi từ đường nâu, baking soda và dầu dừa

Sử dụng tẩy da chết cho môi đều đặn mỗi tuần 1 lần kết hợp thoa vaseline dưỡng ẩm mỗi tối sẽ giúp cho đôi môi luôn mềm mại, hồng hào và căng bóng.

Hỗn hợp tẩy tế bào chết cho môi từ đường nâu, baking soda và dầu dừa - Ảnh: Internet

Nguyên liệu gồm có:

- ½ muỗng cà phê đường nâu

- 1 nhúm nhỏ baking soda

- 1 muỗng cà phê dầu dừa nguyên chất

Cách làm:

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị rồi dùng tay thoa lên toàn bộ môi.

- Chờ 10 phút rồi lấy ngón áp út nhẹ nhàng chà vào môi

- Rửa sạch môi với nước ấm

Tẩy tế bào chết cho môi từ đường và mật ong

Cũng tương tự với thành phần chính là đường giúp loại bỏ lớp da chết bám trên môi như trên, nhưng công thức này sở hữu những nguyên liệu đơn giản hơn rất nhiều.

Tẩy tế bào chết cho môi từ đường và mật ong là công thức đơn giản mà hiệu quả - Ảnh: Internet

Chuẩn bị:

- ½ muỗng cà phê đường kính trắng tinh luyện

- 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

Cách làm:

- Trộn 2 nguyên liệu lại với nhau rồi thoa đều trên môi

- Dùng ngón áp út massage nhẹ nhàng liên tục trong khoảng 2-3 phút

- Cuối cùng, bạn dùng nước ấm để rửa sạch môi.

Một cách tẩy da chết cho môi đơn giản nữa mà bạn không thể bỏ qua, đó là vào mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn nên sử dụng vaseline như một loại mặt nạ cấp ẩm cho môi bằng cách: thoa một lớp dày vaseline lên môi. Sáng hôm sau, bạn dùng khăn mặt chà mạnh để tẩy đi lớp vaseline, đồng thời, lớp da chết trên môi cũng sẽ theo đó bong ra một cách dễ dàng.

Sau mỗi bước tẩy da chết cho môi, bạn nên sử dụng kèm son dưỡng môi từ các thành phần thiên nhiên vì lúc này, làn da môi non nớt sẽ dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn. Duy trì thói quen tẩy da chết cho môi hàng tuần, đôi môi sẽ luôn căng mọng và không bị khô nứt, tróc vảy.