Không thể thiếu các bước này trong chu trình dưỡng da ban đêm cho da dầu

Ban ngày, làn da đã phải chịu sự ô nhiễm từ bụi bẩn, khói xe, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời,... nên ban đêm là thời gian bạn cần thực hiện các bước dưỡng da đúng cách giúp da phục hồi, đặc biệt đối với da dầu, điều này lại càng cần thiết nếu không muốn da thường xuyên mọc mụn và lão hóa sớm.

Đối với da dầu, lỗ chân lông thường nở to hơn so với da thường hay da khô, do đó chu trình dưỡng da cần phải chú trọng nhất là bước làm sạch và khóa ẩm để dưỡng chất hấp thu vào da một cách tốt nhất. Chăm sóc da ban đêm đúng cách sẽ giúp cho da được “thở” sau cả một ngày dài lỗ chân lông bị bít lại, dưới đây là những bước dưỡng da cơ bản nhất cho da dầu:

Làm sạch da với tẩy trang

Dù bạn có trang điểm hay không, việc tẩy trang mỗi buổi tối là điều nên làm để lỗ chân lông được làm sạch sâu vì bạn không thể tẩy da chết hàng ngày để làm sạch da được. Bạn có thể sử dụng tẩy trang dạng nước, dạng dầu hoặc dạng sáp hợp với làn da của mình để lấy đi vi khuẩn, dầu thừa bám trên da mặt. Đừng quên vùng cổ vì bạn sẽ không muốn da mặt trắng mịn nhưng cổ đen sạm và nhăn nheo đâu.

Rửa mặt với sữa rửa mặt

Tẩy trang vẫn chưa đủ vì đối với da dầu, lỗ chân lông cần phải được làm sạch thật kỹ càng trước khi dưỡng da nếu không da sẽ chỉ càng dễ nổi mụn.

Rửa mặt đúng cách là bước hỗ trợ việc dưỡng da ban đêm đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet

Trước khi rửa mặt, bạn nên vỗ một chút nước ấm lên da để lỗ chân lông nở rộng hơn. Sau đó, đổ sữa rửa mặt ra tay rồi dùng 2 bàn tay sạch xoa vào nhau để tạo bọt trước khi rửa mặt. Những bọt khí này sẽ len lỏi vào từng lỗ chân lông để lấy đi vi khuẩn. Đồng thời, việc tạo bọt khi rửa mặt sẽ giúp giảm kích ứng cho da hơn so với việc thoa ngay hóa chất rửa mặt trực tiếp lên mặt.

Dưỡng ẩm cho da

Sau khi thoa nước hoa hồng để cân bằng da, nếu không sử dụng tinh chất đặc trị thì bạn nên thoa ngay kem dưỡng ẩm để da được cấp nước sau khi đã được làm sạch kỹ càng. Da dầu vẫn nên dùng kem dưỡng da ban đêm bởi nguyên nhân chính gây ra dầu thừa trên da chính là bởi da thiếu nước, chu trình dưỡng da không có bước khóa ẩm cần thiết khiến da mất nước trầm trọng.

Thoa kem dưỡng da ban đêm là bước quan trọng không thể thiếu giúp da dầu được cấp ẩm đầy đủ - Ảnh: Internet

Loại dưỡng ẩm cấp nước tốt nhất cho da dầu thường là các sản phẩm dạng gel. Bạn nên thoa thành nhiều lớp mỏng thay vì thoa một lớp dày sẽ rất khó để kem dưỡng ngấm vào da. Sau khi thoa kem, bạn dùng tay vỗ nhẹ rồi làm nóng 2 bàn tay, áp vào da để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn.

Sử dụng một chiếc vỏ gối bằng lụa

Việc này tưởng chừng chẳng hề liên quan đến các bước dưỡng da, nhưng thật ra nó hỗ trợ rất tốt cho giấc ngủ cũng như làn da của bạn ban đêm. Một chiếc vỏ gối có chất liệu lụa mềm mại sẽ thân thiện với làn da của bạn hơn những loại vải khác. Tơ tằm sẽ không hút các dưỡng chất trên da khi bạn áp má vào gối, từ đó mà da bạn sẽ được ngậm nước suốt giấc ngủ. Hãy nhớ thay vỏ gối thường xuyên nữa nhé!