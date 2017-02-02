Da sau Tết xấu xí cỡ nào cũng phục hồi chỉ sau 3 ngày nhờ uống mật ong theo cách này

Mật ong và chanh là một trong những cách kết hợp tuyệt vời. Hỗn hợp này là một loại thuốc tự nhiên chữa bệnh viêm họng, ho và cảm lạnh. Nó có tính chất kháng khuẩn giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và tăng cường năng lượng. Chanh có chứa nhiều nhóm Vitamin khác nhau, giúp tăng cường miễn dịch, làm sạch máu.

Mật ong là một món quà vô cùng quý giá của thiên nhiên. Nó được hình thành từ những thành phần mật, phấn hoa do những chú ong chăm chỉ đi lấy về tổ. Từ lâu, mật ong đã được ứng dụng trong rất nhiều công thức làm đẹp cũng như chăm sóc sức khỏe , nhất là với chị em phụ nữ.

Hỗn hợp nước chanh mật ong uống buổi sáng khi bụng đói là một phương pháp làm đẹp tuyệt vời từ bên trong, thay vì sử dụng nhiều mỹ phẩm đắt tiền bên ngoài nhưng không hiệu quả. Loại nước này có thể được pha với công thức vô cùng đơn giản sau:

- 1 quả chanh

- 3 thìa mật ong

- Nước ấm

- Một chút muối

Cách làm:

Lấy một ly nước ấm 200ml, pha thêm vào nước cốt 1/3 quả chanh, 3 thìa mật ong và một chút muối. Tiếp theo, khuấy đều cho hỗn hợp đồng nhất và uống ngay khi còn ấm.

Công dụng của việc uống chanh mật ong ấm

1. Bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng

Uống hỗn hợp trên vào buổi sáng khi bụng đói sẽ kích thích hệ tiêu hóa, dưỡng ẩm cho đại tràng và chống táo bón. Nước mật ong chanh đóng vai trò như một thuốc lợi tiểu tự nhiên, làm sạch đường tiết niệu và chống nhiễm trùng.

2. Cải thiện tiêu hóa

Uống nước chanh mật ong ấm sẽ giúp đường mật ở gan hoạt động tốt. Từ đó nó sẽ phân huỷ thức ăn hiệu quả hơn. Gan cũng là nơi tích tụ nhiều chất độc hại trong cơ thể. Nhờ chanh mật ong, gan sẽ được làm sạch và khỏe mạnh hơn.

3. Phục hồi làn da

Sau một kỳ nghỉ, sau một chuyến đi du lịch dài, làn da bạn sẽ bị tổn thương và xuống cấp do chế độ ăn uống và chăm sóc da không đảm bảo. Chỉ cần uống liên tục nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng trong 3-4 ngày, da sẽ trở nên mềm mại và căng mịn mà không cần bất cứ loại mỹ phẩm nào.

Uống nước chanh giúp làm sạch máu và hỗ trợ trong việc sản xuất các tế bào máu mới. Từ đó, làn da sẽ sáng khỏe và hồng hào hơn, kháng khuẩn và tăng cường collagen.

4. Giữ dáng thon thả

Nước chanh mật ong thanh lọc máu và giúp làm sạch dạ dày, có thể giúp hỗ trợ trong việc giảm cân. Hỗn hợp mật ong chanh có thể giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn và giúp tránh cảm giác thèm ăn. Điều này có được là nhờ pectin, một loại chất xơ trong trái chanh.

5. Giúp cải thiện sức khỏe răng miệng

Uống nước chanh mật ong là cách giúp hơi thở thơm tho. Nước chanh giúp làm sạch miệng, kích hoạt tuyến nước bọt và giết chết vi khuẩn tấn công, đặc biệt là sau 1 đêm dài.

6. Tăng cường năng lượng buổi sáng

Nếu bạn thường xuyên thấy mệt mỏi và uể oải buổi sáng, hãy uống 1 ly chanh mật ong. Nó giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và tươi tỉnh hơn thay vì dùng trà, cafe chứa cafein không có lợi cho sức khỏe.

Nguồn: Beauty Hack