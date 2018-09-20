Công thức kem dưỡng ban đêm từ thời 'Ông bà anh' giúp đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, xóa mờ nếp nhăn

Theo Boldsky, phụ nữ xưa thường sử dụng loại kem dưỡng ban đêm sau đây để đẩy lùi lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và duy trì vẻ tươi trẻ của làn da.

Bạn đã bao giờ thử dùng bơ cacao để ngăn ngừa lão hóa và xóa mờ các nếp nhăn trên da mặt chưa? Nếu chưa, hãy thử ngay bây giờ vì theo các nghiên cứu, đây là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da đang lão hóa. Theo Boldsky, từ xưa, phụ nữ đã biết cách sử dụng bơ cacao để làm kem dưỡng da tại nhà nhằm ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra bơ cacao giúp chống lại các nếp nhăn hữu hiệu và cực kỳ lành mạnh đối với các loại da. Loại nguyên liệu này còn có tác dụng ngăn ngừa da khô ráp vì cấp ẩm vượt trội. Công dụng này cũng phát huy đối với đôi môi. Sử dụng bơ cacao là phương pháp làm dịu vết bỏng, phát ban và kích ứng da. Với rất nhiều lợi ích làm đẹp, bơ cacao chắc chắn xứng đáng là để được thêm vào quá trình chăm sóc da hàng ngày của phụ nữ.

Tương tự như sáp ong, bơ cacao là một thành phần phổ biến trong các công thức kem dưỡng, kem chống lão hóa, kem trị nếp nhăn trên thị trường - Ảnh: Internet Để bắt đầu, sau đây là một số công thức chế biến bơ cacao để dưỡng da vừa dễ dàng vừa hiệu quả. Kem dưỡng ban đêm từ bơ cacao Thành phần: - 2 muỗng canh bơ cacao - 1 muỗng canh dầu ôliu - 1 muỗng canh dầu dừa Cách làm: Cho 2 muỗng canh bơ cacao và dầu ô liu vào chiếc chảo, đun trên lửa nhỏ. Đến khi tan chảy thì thêm dầu dừa vào, trộn đều. Sau đó, tắt bếp và đợi nguội rồi chuyển hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát để sử dụng tiếp. Với bơ cacao, dầu ô liu và dầu dừa, bạn hoàn toàn có thể chế biến thành lọ kem dưỡng, chống lão hóa da ban đêm hiệu quả - Ảnh: Internet Bạn có thể thoa kem dưỡng này vào ban đêm trước khi đi ngủ. Các dưỡng chất bên trong sẽ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, cũng như giữ ẩm suốt đêm. Việc sử dụng thường xuyên công thức kem này sẽ giúp bạn loại bỏ nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Mặt nạ bơ ca cao Thành phần: - 2 muỗng canh bơ cacao - 1 muỗng mật ong Cách làm: Trong cái bát, trộn đều bơ cacao với mật ong vào và trộn đều cho đến khi tất cả hòa tan thành hỗn hợp nhão mịn. Rửa mặt và lau khô, bắt đầu thoa hỗn hợp lên và mát xa da mặt nhẹ nhàng trong ít nhất 5 phút. Sau đó, tiếp tục thoa lên da mặt và cổ một ít hỗn hợp nữa, để yên trong ít nhất 15 phút, cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại phương pháp này 1 lần/tuần để có kết quả như mong muốn. Bên cạnh công thức kem dưỡng ban đêm, bạn có thể đắp mặt nạ từ bơ cacao và mật ong 2 lần mỗi tuần để nhanh chóng xóa mờ các nếp nhăn, trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet Với 2 công thức sử dụng bơ cacao để làm kem dưỡng ban đêm và mặt nạ trên, bạn chắc chắn sẽ sớm nói "lời tạm biệt" với các nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa giúp làn da trắng hồng, rạng rỡ.

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