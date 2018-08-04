'Học lỏm' công thức làm kem dưỡng trắng ban ngày từ spa: Hiệu quả 100%, lành mạnh với mọi loại da

Kem ban ngày sẽ bảo vệ làn da trước không khí ô nhiễm, ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường khác. Ngoài ra, chúng còn giúp nuôi dưỡng làn da, giữ ẩm suốt cả ngày.

Thông thường, khi nói đến chăm sóc da , chúng ta sẽ có xu hướng sử dụng các sản phẩm có sẵn trên thị trường. Hầu hết các loại kem làm sẵn, cho dù đó là dưỡng ẩm, sữa rửa mặt, kem ban ngày hoặc ban đêm... đều chứa hóa chất có thể không phù hợp với làn da của bạn. Do đó, tìm đến các công thức kem dưỡng lành mạnh, có thành phần từ tự nhiên là điều mà hầu hết mọi phụ nữ đều mong muốn.

Một loại kem tốt còn giải quyết các vấn đề khác về da như khô, mụn, thâm sạm, đốm đen...

Loại kem này giúp chữa lành, điều trị và làm trẻ hóa làn da, đồng thời nuôi dưỡng da từ bên trong. Một lợi ích lớn khác mà loại kem dưỡng này mang đến là chống nắng vượt trội.

Hơn nữa, kem dưỡng ban ngày có thể làm cơ sở giúp lớp make-up thêm phầm mềm mịn, tự nhiên, hoàn hảo. Ngay cả khi bạn không trang điểm, sử dụng kem dưỡng cũng là cách để tạo vẻ tươi tắn, rạng rỡ cho làn da.

Kem dưỡng ban ngày vừa chăm sóc da vừa ngăn ngừa tác hại từ ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Tại sao bạn nên sử dụng kem dưỡng tự chế?

Các sản phẩm chăm sóc da từ các thành phần tự nhiên là phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất trong việc giảm nếp nhăn, làm mịn da, giữ ẩm cũng như dưỡng trắng. Các loại kem dưỡng tự nhiên sẽ có hiệu quả nếu áp dụng suốt thời gian dài, vì an toàn, lành mạnh.

• Không gây dị ứng

Trong một loại kem tự chế không chứa hóa chất ăn mòn hoặc màu nhân tạo, do đó, an toàn với da nhạy cảm. Các loại kem tự nhiên dịu nhẹ hơn, mang lại cho bạn kết quả mong muốn mà không gây tác dụng phụ, dị ứng, viêm hay mẩn ngứa da.

Kem dưỡng da tự nhiên sẽ mang đến hiệu quả cao, đồng thời cực kỳ an toàn đối với da lẫn sức khỏe - Ảnh: Internet

• Không có nước hoa nhân tạo

Hầu hết các sản phẩm chăm sóc da hóa chất đều chứa nước hoa nhân tạo, bên cạnh màu hóa học. Theo nghiên cứu, hương hoa hóa học gây dị ứng, đau nửa đầu và buồn nôn. Trong khi đó, kem dưỡng tự chế không hề chứa tác nhân này.

• Không làm tổn thương sâu trong da

Kem dưỡng thẩm thấu vào sâu bên trong, do đó nếu chứa hóa chất độc hại, làn da sẽ bị hư tổn nghiêm trọng. Vậy nên sử dụng sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Công thức làm kem dưỡng da

Thành phần:

- Dầu hạnh nhân ngọt (45ml)

- Dầu bơ (30ml)

- Sáp ong (15g)

- Nước khoáng (2 muỗng canh)

- Tinh dầu hoa oải hương (2 giọt)

- Tinh dầu phong lữ (1 giọt)

Cách thực hiện:

Cho dầu hạnh nhân, dầu bơ và sáp ong vào trong chiếc bát sứ hoặc thủy tinh rồi cho vào nồi đun cách thủy đến khi tan chảy.

Tiếp đó, làm ấm nước khoáng thêm vào hỗn hợp vừa đun, khuấy đều tay. Nhấc bát ra ngoài, dùng muỗng khuấy liên tục đến khi nào hỗn hợp nguội và trở nên sền sệt. Bây giờ, chuyển kem vào một lọ thủy tinh nhỏ, có nắp đậy, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Sáp ong, dầu hạnh nhân, dầu bơ là nguyên liệu tuyệt vời để làm kem dưỡng da ban ngày - Ảnh: Internet

*Lưu ý: Kem này nên được sử dụng trong vòng 4 tuần vì nó thiếu chất bảo quản.

Kem dưỡng da tự chế lành mạnh, an toàn hơn đối với da - Ảnh: Internet

Dùng loại kem dưỡng này vào buổi sáng, trước khi trang điểm hoặc thoa kem chống nắng 20 phút để đạt được hiệu quả tối ưu.