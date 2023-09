Chuyên gia hướng dẫn cách chọn serum cho từng loại da, phụ nữ muốn đẹp nhất định phải biết

Brittney Danberry - Chuyên gia về Da liễu và Mỹ phẩm tại Schweiger (New York) chia sẻ: "Tăng cường axit hyaluronic sẽ giúp làn da khô trở nên mướt mịn, hồng hào. Điều này dẫn đến tăng hydrat hóa, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn" .

Vị chuyên gia này cũng khuyên bạn nên chọn một loại serum dưỡng ẩm chứa natri hyaluronate và chiết xuất tảo biển, vitamin C để giữ ẩm, đồng thời bảo vệ làn da.

Chọn serum cho làn da hỗn hợp

Làn da hỗn hợp nên sử dụng huyết thanh chứa axit mandelic - Ảnh: Internet

Chuyên gia Danberry khuyên serum chứa axit mandelic rất tốt cho da hỗn hợp vì chất này có thể đánh bay mụn trứng cá và làm mờ sẹo thâm cực kỳ hiệu quả.

Vị chuyên gia này cũng khuyên bạn nên sử dụng axit hyaluronic cho da hỗn hợp để chống khô và ngăn ngừa nếp nhăn.

Chọn serum cho làn da lão hóa

Khi da bắt đầu xuống cấp và hình thành các nếp nhăn, Gold - Bác sĩ da liễu từ Đại học Albany (New York) gợi ý bạn nên sử dụng chất chống oxy hóa, một thành phần phòng ngừa. Chất chống oxy hóa hoạt động như vitamin C giúp bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của các gốc tự do và tăng mức độ collagen nhằm làm giảm nếp nhăn.

Chuyên gia đề xuất các loại serum chứa peptide cho da lão hóa vì chúng giúp tăng cường các tế bào, từ đó làm giảm các nếp nhăn nhanh chóng.

Để củng cố những kết quả này, bác sĩ Gold cho biết, cả huyết thanh chống oxy hóa và peptide đều hoạt động tốt nhất khi kết hợp với kem chống nắng hàng ngày có SPF 30 hoặc cao hơn. Đồng thời, bạn nên sử dụng kem dưỡng chứa retinol vào ban đêm để xóa mờ các dấu hiệu lão hóa.

Chọn serum cho làn da nhờn dễ bị mụn

Một lọ serum chứa retinoid là phương pháp tuyệt vời dành cho da nhờn, da bị mụn. Retinoid không chỉ làm thông thoáng lỗ chân lông mà còn bình thường hóa tuyến dầu nhờn, những điều này hạn chế tình trạng mụn trứng cá, da bết dính.

Làn da nhờn, dễ bị mụn nên sử dụng serum giàu retinoid - Ảnh: Internet

Đặc biệt, axit mandelic là một biện pháp chống lại mụn trứng cá tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Ngoài ra, bác sĩ da liễu Gold khuyến nghị người sở hữu làn da nhờn nên sử dụng Phloretin CF để chống lại tình trạng da đổi màu.

Hy vọng những thông tin bổ ích trên từ các chuyên gia sẽ giúp bạn sở hữu được lọ serum phù hợp nhất, từ đó nuôi dưỡng làn da hiệu quả nhất.