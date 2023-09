Cách ngâm củ nghệ mọc mầm - "thần dược" giúp da trắng mịn không tì vết

- Hàng ngày, các bạn vẩy nước lên nghệ liên tục 4-6 lần, làm sao cho nghệ đủ độ ẩm để nhanh lên mầm, không được làm nghệ ướt sũng nước. - Sau 1 tuần, các bạn sẽ thấy các mầm xanh của củ nghệ nhú lên, các bạn tiếp tục vẩy nước và chờ cho mầm nghệ trồi lên khoảng 3cm là được. - Thời gian nghệ lên mầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do đó có người sẽ nuôi mầm nghệ lâu hơn, tận nửa tháng, đây là điều bình thường nên các bạn không cần sốt ruột nhé. - Công thức này bắt buộc phải sử dụng nghệ mầm mới có kết quả như mong muốn, nghệ chưa mọc mầm sẽ không có tác dụng tốt bằng. - Sau khi đã có thành phẩm nghệ mầm, các bạn rửa sạch nghệ, rửa nhẹ tay để không làm mất đi mầm nghệ. - Giữ nguyên củ nghệ, không gọt vỏ. Chờ cho nghệ ráo hết nước, các bạn đeo bao tay vào và thái nghệ thành từng lát mỏng.



- Cho nghệ vào nồi (các bạn dùng nồi càng dày càng tốt, không được dùng nồi nhôm nha), thêm 1 lít nước cất rồi đun sôi nghệ.



- Khi nghệ sôi, các bạn vặn nhỏ lửa, đun liu riu thêm 60 phút. Các bạn nhớ đun ngọn lửa nhỏ nhất có thể để không làm cạn nước nghệ, và không cho thêm nước trong quá trình đun. Đun lửa to nước nghệ cạn là hỏng.



- Khi nghệ đạt yêu cầu, các bạn vắt nước cốt hai quả chanh vào nồi, sau đó đổ tiếp vào đó một lít mật ong và đun sôi ở nhiệt độ 121 độ C. Các bạn lưu ý là phải sôi đúng 121 độ mới đạt chuẩn lên men mật ong nhé. Tốt nhất các bạn dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho chuẩn. Và để chuẩn hơn nữa thì các bạn cho nồi nghệ vào lò nướng, bật nhiệt độ 121 độ C đun đến khi sôi thì dừng.



- Giữ nguyên hỗn hợp nghệ mật ong trong nồi, không rót qua lại giữa các bình, làm hao mật và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.



- Dùng màng bọc thực phẩm, bọc chặt nắp nồi nghệ lại sao cho không khí không thể lọt vào trong.



- Đặt nồi nghệ ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Ủ hỗn hợp vừa đun trong vòng 1 tuần đến 10 ngày.



- Khi ủ đủ thời gian, hỗn hợp này sẽ tạo ra một loại men độc nhất vô nhị trên thế giới, có tác dụng làm trắng và tái tạo da thần kỳ. Hơn thế nữa, những người có làn da không đều màu, nhiễm sắc tố, cháy nắng, nổi mụn... men nghệ sẽ điều trị dứt điểm tận gốc. Có thể gọi đây chính là "men thần" trong điều trị và chăm sóc da.



- Sau khi hỗn hợp lên men, các bạn dùng một tấm lưới lọc riêng phần nước, phải làm đủ mọi cách để không có vi khuẩn nào xâm nhập trong quá trình các bạn sàng lọc này, vì vi khuẩn gặp men rất dễ sinh sôi, tạo điều kiện phá hủy làn da.



- Lọc thật kỹ hỗn hợp nghệ để lấy được lượng nước men sạch, cho vào hũ kín đã rửa sạch, sát khuẩn kỹ càng. Phần bã để vào hộp.



- Cho tất cả thành phẩm gồm men nghệ mật ong và bã nghệ vào ngăn mát tủ lạnh. Ở trong môi trường lạnh, hỗn hợp này sẽ tiếp tục lên men (giống như cơ chế lên men của sữa chua). Nhà bạn nào không có tủ lạnh thì không làm được men nghệ mầm đâu nhé!



* Về vận chuyển: Nếu các bạn muốn vận chuyển men nghệ, các bạn phải cho sp phải thùng đá khi mang đi xa, còn quanh nội thành thì không để sản phẩm ở nhiệt độ thường quá 4 tiếng. Muốn CPN 3-4 ngày đến nơi, các bạn vận chuyển ngay khi nghệ vừa nấu xong, lọc kỹ, cho vào hũ kín, sạch và chuyển đi luôn, dung dịch sẽ lên men trong quá trình chuyển, nhưng tốt nhất các bạn nên tự làm sẽ đảm bảo hơn.



Cách dùng:



Về uống:



- Mỗi ngày, các bạn ăn 1 thìa nghệ thái lát đã lọc, ăn lúc nào cũng được, miễn không ăn vào buổi tối. Nghệ này rất ngon, không hăng, có vị hơi ngọt của mật ong, dẻo dẻo giống mứt. Bạn nào gầy yếu ăn nghệ này sẽ tăng đề kháng và nhanh lên cân.



- Mỗi sáng ngủ dậy, lấy 1 ly nước ấm, múc 2 muỗng cafe men nghệ, hòa lẫn nước và uống.



Lâu dần các bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh, tiêu hóa tốt, ngủ ngon và da đẹp hơn. Ai bị bệnh đau dạ dày hoặc đường ruột cũng cải thiện đáng kể.



Về làm đẹp:



- Cách 2 ngày 1 lần, các bạn rửa mặt và tẩy tế bào chết, rồi thoa men mầm nghệ lên da, để 30 phút sau, rửa mặt lại với nước sạch, tiếp tục làm các bước dưỡng da truyền thống như các bạn vẫn hay làm.



- Riêng về tẩy tế bào chết, các bạn tẩy cách nhật ra, cứ 4 ngày tẩy một lần là vừa, cũng không nên tẩy quá kỹ quá mạnh gây tổn thương cho da.

- Tắm trắng bằng men nghệ: Các bạn mua dừa non về uống, còn cùi dừa, xay thật nhuyễn, trộn với 1 hộp sữa chua không đường và 1 thìa canh men nghệ. Sau khi tắm sạch da bằng sữa tắm, tẩy tế bào chết toàn thân, phết hỗn hợp sữa chua dừa men nghệ lên da rồi ủ da 30 phút, lâu hơn càng tốt (xem hình).



- Sau cùng, các bạn tắm lại nước lạnh rồi bôi kem dưỡng ẩm toàn thân. Tuần tắm 1 đến 2 lần thôi là da đẹp lắm rồi.

Nguồn: FB Trà My Ngọc Nguyễn