Cách làm đẹp da mặt bằng vitamin E hiệu quả sau 7 ngày

Hiện nay vitamin E tồn tại ở 2 dạng đó là tự nhiên và tổng hợp. Trong tự nhiên nó chứa nhiều trong các loại hạt, trái bơ và tinh dầu. Còn loại tổng hợp sẽ là viên nén. Dù tồn tại theo hình thức nào thì vitamin E cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như làm đẹp toàn diện.

Làn da tươi tắn, rạng ngời sẽ giúp bạn thêm tự tin và trở nên quyến rũ hơn. Bởi vậy, chị em thường chú tâm chăm sóc da nhiều hơn, đặc biệt vào những lúc cận Tết như thế nào. Bạn sẽ tự tin khi tụ tập, đi chơi với bạn bè và gia đình khi áp dụng cách làm đẹp da mặt bằng vitamin E . Chỉ sau vài lần áp dụng, làn da của bạn sẽ được cải thiện và khiến bạn hài lòng đấy.

Vitamin E có tính dưỡng ẩm nên giúp khôi phục độ ẩm cho mọi loại da, đặc biệt là da bị khô, tổn thương. Cùng với đó, nó còn là sản phẩm hoàn hảo loại bỏ đi vết thâm, nám, dưỡng da sáng và đều màu. Nếu như bạn đang chưa biết sử dụng loai mỹ phẩm nào để chăm sóc làn da thì vitamin E chính là sự lựa chọn hàng đầu giúp bạn làm đẹp da mặt hiệu quả đấy.

Vitamin E là một trong những thành phần không thể thiếu cho sự phát triển của cơ thể. Nó giống như một hợp chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lõa hóa, bảo vệ hệ tim mạch, chống ung thư và nhiều bệnh khác.

Cách làm đẹp da mặt mới vitamin E

Như đã nói trên, vitamin E tồn tại trong nhiều sản phẩm khác nhau, do đó, bạn có thể tùy sở thích mà chọn cách nào sao cho phù hợp nhất.

Một sô gợi ý cho bạn đó là dầu dừa, dầu oliu, mật ong, nha đam,... Bạn có thể áp dụng trực tiếp nó lên da, massage nhẹ nhàng khắp mặt rồi giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước nhé. Đồng thời, dạng viên nén tích hợp hàm lượng cao vitamin E nên sẽ phát huy công dụng chăm sóc da hiệu quả. Do vậy, ngoài những cách trên, bạn có thể dùng dạng viên tổng hợp nhé.

Kết hợp vitamin E và sữa tươi

Sữa tươi là sản phẩm tự nhiên quen thuộc được nhiều người ưa thích bởi chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Không chỉ vậy, sữa tươi cũng nằm trong danh sách giúp làm đẹp da công hiệu mà nhiều người đã áp dụng. Nếu kết hợp sữa tươi dưỡng da mặt cùng vitamin E sẽ cho kết quả ngoài cả sự mong đợi đấy.

Làm đẹp da mặt với vitamin E và sữa tươi (Ảnh: Internet)

Chỉ cần cắt khoảng 3 – 4 viên nén vitamin E lấy dịch bên trong rồi trộn với khoảng 2 muỗng sữa tươi không đường. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên da mặt, đợi đến khi nó khô lại thì tiến hành rửa mặt sạch với nước ấm. Bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mịn màng, săn chắc ngay sau lần đầu tiên áp dụng đấy.

Dùng vitamin E với chanh

Chanh có hàm lượng cao vitamin C cùng với axit amin có tác dụng làm sạch, dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa. Sự góp mặt của chanh sẽ giúp chăm sóc da mặt bằng vitamin E trở nên dễ dàng và đảm bảo hơn.

Cũng tương tự, bạn chỉ cần trộn dịch viên nén vitamin E với nước cốt chanh rồi thoa đều lên da mặt. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm là được.

Dưỡng da mặt hiệu quả từ vitamin E và chanh tươi (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng vitamin E cùng với bột ngọc trai, trứng gà, nha đam,... với công thức tương tự đó nhé. Đây là cách chăm sóc da mặt bằng vitamin E khá đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà và cho hiệu quả cao. Chỉ sau khoảng 1 – 2 tuần sử dụng, làn da sẽ trắng sáng rạng ngời như ý.

Đừng quên trước khi thực hiện, bạn nhớ rửa mặt sạch với nước ấm để lỗ chân lông nở và dễ dàng tiếp thu dưỡng chất hơn. Đồng thời, duy trì cách này đều đặn mỗi tuần khoảng 3 lần để phát huy công dụng tốt nhất nhé. Tết này hãy tự tin xuống phố với gương mặt xinh xắn, trắng mịn nhất. Chúc bạn thành công!