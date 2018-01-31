Cách làm đẹp da mặt bằng vitamin E hiệu quả sau 7 ngày

Áp dụng cách làm đẹp da mặt bằng vitamin E này, bạn sẽ sở hữu làn da sáng mịn, hồng hào để tự tin bước xuống phố vui chơi ngày Tết. Trải nghiệm ngay nhé.
- Làm sao để ăn nhiều mà không lo tăng cân trong ngày Tết?
- Những kiểu tóc dài đẹp cho ngày Tết giúp bạn thêm đáng yêu và trẻ trung hơn
Làn da tươi tắn, rạng ngời sẽ giúp bạn thêm tự tin và trở nên quyến rũ hơn. Bởi vậy, chị em thường chú tâm chăm sóc da nhiều hơn, đặc biệt vào những lúc cận Tết như thế nào. Bạn sẽ tự tin khi tụ tập, đi chơi với bạn bè và gia đình khi áp dụng cách làm đẹp da mặt bằng vitamin E. Chỉ sau vài lần áp dụng, làn da của bạn sẽ được cải thiện và khiến bạn hài lòng đấy.
Hiện nay vitamin E tồn tại ở 2 dạng đó là tự nhiên và tổng hợp. Trong tự nhiên nó chứa nhiều trong các loại hạt, trái bơ và tinh dầu. Còn loại tổng hợp sẽ là viên nén. Dù tồn tại theo hình thức nào thì vitamin E cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như làm đẹp toàn diện.
Lợi ích chăm sóc da mặt của vitamin E
Vitamin E là một trong những thành phần không thể thiếu cho sự phát triển của cơ thể. Nó giống như một hợp chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lõa hóa, bảo vệ hệ tim mạch, chống ung thư và nhiều bệnh khác.
Vitamin E có tính dưỡng ẩm nên giúp khôi phục độ ẩm cho mọi loại da, đặc biệt là da bị khô, tổn thương. Cùng với đó, nó còn là sản phẩm hoàn hảo loại bỏ đi vết thâm, nám, dưỡng da sáng và đều màu. Nếu như bạn đang chưa biết sử dụng loai mỹ phẩm nào để chăm sóc làn da thì vitamin E chính là sự lựa chọn hàng đầu giúp bạn làm đẹp da mặt hiệu quả đấy.
Cách làm đẹp da mặt mới vitamin E
Như đã nói trên, vitamin E tồn tại trong nhiều sản phẩm khác nhau, do đó, bạn có thể tùy sở thích mà chọn cách nào sao cho phù hợp nhất.
Một sô gợi ý cho bạn đó là dầu dừa, dầu oliu, mật ong, nha đam,... Bạn có thể áp dụng trực tiếp nó lên da, massage nhẹ nhàng khắp mặt rồi giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước nhé. Đồng thời, dạng viên nén tích hợp hàm lượng cao vitamin E nên sẽ phát huy công dụng chăm sóc da hiệu quả. Do vậy, ngoài những cách trên, bạn có thể dùng dạng viên tổng hợp nhé.
Kết hợp vitamin E và sữa tươi
Sữa tươi là sản phẩm tự nhiên quen thuộc được nhiều người ưa thích bởi chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Không chỉ vậy, sữa tươi cũng nằm trong danh sách giúp làm đẹp da công hiệu mà nhiều người đã áp dụng. Nếu kết hợp sữa tươi dưỡng da mặt cùng vitamin E sẽ cho kết quả ngoài cả sự mong đợi đấy.
Chỉ cần cắt khoảng 3 – 4 viên nén vitamin E lấy dịch bên trong rồi trộn với khoảng 2 muỗng sữa tươi không đường. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên da mặt, đợi đến khi nó khô lại thì tiến hành rửa mặt sạch với nước ấm. Bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mịn màng, săn chắc ngay sau lần đầu tiên áp dụng đấy.
Dùng vitamin E với chanh
Chanh có hàm lượng cao vitamin C cùng với axit amin có tác dụng làm sạch, dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa. Sự góp mặt của chanh sẽ giúp chăm sóc da mặt bằng vitamin E trở nên dễ dàng và đảm bảo hơn.
Cũng tương tự, bạn chỉ cần trộn dịch viên nén vitamin E với nước cốt chanh rồi thoa đều lên da mặt. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm là được.
Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng vitamin E cùng với bột ngọc trai, trứng gà, nha đam,... với công thức tương tự đó nhé. Đây là cách chăm sóc da mặt bằng vitamin E khá đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà và cho hiệu quả cao. Chỉ sau khoảng 1 – 2 tuần sử dụng, làn da sẽ trắng sáng rạng ngời như ý.
Đừng quên trước khi thực hiện, bạn nhớ rửa mặt sạch với nước ấm để lỗ chân lông nở và dễ dàng tiếp thu dưỡng chất hơn. Đồng thời, duy trì cách này đều đặn mỗi tuần khoảng 3 lần để phát huy công dụng tốt nhất nhé. Tết này hãy tự tin xuống phố với gương mặt xinh xắn, trắng mịn nhất. Chúc bạn thành công!