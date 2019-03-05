5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm

Chăm sóc da 05/03/2019 10:36

Stylecraze vừa chia sẻ 5 bí quyết chăm sóc đơn giản tại nhà giúp làn da hồng hào, trắng mịn trông thấy chỉ sau 1 đêm mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Thói quen sinh hoạt khoa học, chăm sóc da đúng cách, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục và sử dụng các loại kem dưỡng... là những "câu thần chú" quan trọng giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn và không tì vết. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để áp dụng hết những bí quyết trên. Do đó, bài viết sẽ hướng dẫn bạn 5 cách làm trắng da nhanh chóng ngay tại nhà cực kỳ an toàn. 

Những cách tự nhiên giúp làn da trắng mịn

1. Gạo và mè

Ngâm gạo và hạt vừng với số lượng tương đương trong bát khoảng 5 tiếng đồng hồ là có thể dùng. Điều tiếp theo bạn cần làm là nghiền mịn những gì đã ngâm để thu được hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên khuôn mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút. Rửa sạch với nước mát sau 20 phút. 

Trong khi mè nuôi dưỡng và giữ ẩm cho làn da, gạo sẽ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Đây là phương pháp dưỡng trắng da hoàn hảo và mang đến hiệu quả vượt trội.

5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm - Ảnh 1
Hỗn hợp bột gạo và hạt mè là biện pháp đơn giản để làm sáng da mặt nhanh chóng - Ảnh: Internet

2. Mặt nạ sữa tươi

Thoa một lớp sữa tươi không đường lên khắp khuôn mặt. Tiếp đó, mát xa nhẹ nhàng từ dưới lên trên cho đến khi sữa được da hấp thụ hoàn toàn. 

Làm sạch khuôn mặt bằng chất tẩy rửa dịu nhẹ vào sáng hôm sau và lau khô. Sữa không chỉ giúp làm mờ các đốm đen trên mặt mà còn nuôi dưỡng làn da ngay trong giấc ngủ.

5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm - Ảnh 2
Sữa tươi là nguyên liệu dưỡng trắng da rất hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm

Sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết dịu nhẹ để làm sạch da, lau khô nhẹ nhàng. Nếu có trang điểm, bạn nên dùng dầu tẩy trang để loại bỏ mỹ phẩm trước.

Sau đó, trộn đều mật ong và đất sét theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa lên khắp khuôn mặt trong 15 phút. Khi mặt nạ khô, làm ướt bằng nước ấm, từ từ mát xa để loại bỏ chúng. Cuối cùng là rửa sạch với nước lạnh. 

Trước khi ngủ, hãy lau khô và thoa kem dưỡng ẩm chứa thành phần chống oxy hóa. 

5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm - Ảnh 3
Đất sét và mật ong sẽ loại bỏ hết cặn bã giúp làn da mịn màng, bật tông trắng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

4. Chăm sóc đôi mắt

Trong khi chú tâm đến khuôn mặt, đừng quên đôi mắt, vùng da mỏng manh rất dễ chịu tổn thương bởi môi trường. Để nuôi dưỡng đôi mắt hiệu quả mà đơn giản, bạn chỉ cần chọn loại mặt nạ ngủ phù hợp để sử dụng là được. 

Ngoài ra, sử dụng gel đường viền mắt để làm ẩm vùng da quanh mắt qua đêm. Ngủ đến sáng hôm sau thì làm sạch như bình thường là hoàn thành.

5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm - Ảnh 4
Đôi mắt sẽ tươi tắn, không còn quầng thâm nếu bạn chăm sóc mỗi đêm - Ảnh: Internet

5. Dầu dưỡng da mặt

Đối với da khô, bạn có thể giữ dầu dưỡng trên khuôn mặt qua đêm và rửa sạch bằng cách chà nhẹ vào buổi sáng để sở hữu làn da sáng mịn. Đối với da bình thường, hãy giữ dầu dưỡng khoảng một giờ đồng hồ và rửa sạch. 

5 bí kíp chăm sóc ban đêm giúp làn da trắng mịn, hồng hào và tươi tắn trông thấy sau 1 đêm - Ảnh 5
Tinh dầu là nguyên liệu dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dành ra khoảng 20 phút mỗi tối để thực hiện những phương pháp trên, sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện đáng kể của làn da. 

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Từ khóa:   dưỡng trắng da

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