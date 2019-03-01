Muốn sở hữu làn da trắng bóc, không một tì vết như gái Hàn, hãy loại bỏ 6 thói quen làm đẹp tai hại này càng sớm càng tốt

Chỉ cần mắc phải một số sai lầm nhỏ trong việc làm đẹp , chăm sóc hàng ngày, làn da của chúng ta sẽ không thể trở nên hoàn hảo như mong muốn. Để biết những sai lầm phổ biến nhất là gì, hãy tham khảo ngay thông tin dưới đây.

Trước khi nặn mụn, hãy đứng trước gương và xem xét mức độ, nếu chúng đang sưng, viêm đỏ, hãy sử dụng thuốc đặc trị. Để loại sạch nhân mụn một cách an toàn, bạn nên đến tham khảo ý kiến từ bác sĩ da liễu.

Dùng tay nặn mụn một cách tự ý tại nhà là thói quen cực kỳ tai hại mà bạn làm cho làn da của chính mình. Bác sĩ da liễu Kenneth Howe được chứng nhận bởi hội đồng quản trị tại Wexler Dermatology (New York) chia sẻ hành động sai lầm này có thể dẫn đến nhiễm trùng, lây lan mụn, khiến vết thương khó lành, thậm chí là tạo thành sẹo thâm.

Nếu đang gặp phải vấn đề về mụn viêm, mụn trứng cá, bạn nên đến tham khảo lời khuyên từ bác sĩ da liễu. Đặc biệt, đừng tự ý nặn mụn ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Trang điểm với mỹ phẩm có SPF là đủ

Mặc dù sử dụng các loại kem lót, phấn nền, phấn phủ, cùng nhiều sản phẩm trang điểm khác có chỉ số SPF nhưng bạn vẫn nên dùng thêm kem chống nắng. Vì lớp makeup không đủ khả năng để bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của tia UVA, UVB.

Tiến sĩ Audrey Kunin, bác sĩ da liễu tại DermaDoctor cho biết: "Việc sử dụng mỹ phẩm trang điểm có chứa SPF không bảo vệ làn da tốt bằng sử dụng kem chống nắng chuyên dụng. Do đó, tốt nhất là vẫn nên dùng đầy đủ quy trình để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng".

Để lớp trang điểm nhẹ nhàng, hãy sử dụng kem chống nắng có kết cấu nhẹ, mỏng nhưng vẫn chưa chỉ số SPF trên 30.

Tắm với nước quá nóng

Vào những ngày mệt mỏi hay mùa có nhiệt độ thấp, tắm nước nóng là điều vô cùng tuyệt vời vào cuối ngày. Tuy nhiên, thói quen này không tốt cho làn da toàn thân.

Tắm nước nóng thường xuyên sẽ làm sạch hoàn toàn dầu tự nhiên khiến kết cấu da bị phá vỡ, tạo ra tình trạng bong tróc, nứt nẻ, thậm chí là đau rát vào mùa đông hanh khô.

An toàn nhất là bạn nên tắm và rửa mặt với nước mát hoặc ấm tương đương với nhiệt độ bình thường của cơ thể.

Để làn da luôn mềm mại, mịn màng, hãy rửa mặt với nước mát hoặc ấm - Ảnh: Internet

Lơ là việc chăm sóc da tay và chân

Nếu không được nuôi dưỡng cẩn thận, da ở tay và chân cũng xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ tương tự như khuôn mặt. Và bàn tay sần sùi cũng tố giác độ tuổi thật của mỗi người.

Do đó, hãy tẩy tế bào chết cho tay và chân mỗi tuần. Cũng như sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi tối để làn da ở những khu vực này luôn mềm mại.

Không dưỡng ẩm cho da dầu

Áp dụng các loại kem dưỡng ẩm cho da khô là một việc vô cùng đúng đắn. Nhưng một số người sở hữu làn da dầu lại nghĩ rằng chỉ có da khô mới cần thiết dưỡng ẩm. Chính điều này làm họ bỏ qua công đoạn cấp ẩm và hậu quả là làn da càng trở nên dầu nhờn hơn. Nghiêm trọng hơn là làn da trông xỉn màu, đen sạm và xuất hiện mụn vì tắc nghẽn lỗ chân lông.

Dù sở hữu làn da dầu hay khô, bạn vẫn phải dưỡng ẩm mỗi ngày - Ảnh: Internet

Tẩy trang không kỹ lưỡng

Mặc dù biết là tai hại nhưng vẫn có rất nhiều người đi ngủ mà chưa tẩy trang, làm sạch làn da cẩn thận. Điều này dẫn đến mụn trứng cá, nặng hơn là dị ứng cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài viêm và mụn trứng cá, lười tẩy trang vào buổi tối còn tạo điều kiện cho các dấu hiệu lão hóa xuất hiện. Tuy nhiên, chăm chỉ thôi chưa đủ, để da khỏe đẹp, bạn cần phải thực hiện sao cho đúng cách. Đầu tiên là dầu tẩy trang để hòa tan mỹ phẩm makeup, sau đó là sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.

Loại bỏ hoàn toàn 6 sai lầm trên khỏi quá trình làm đẹp mỗi ngày, chắc chắn làn da của bạn sẽ đẹp, khỏe, hoàn hảo hơn trông thấy.